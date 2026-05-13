Salud

Los consejos clave del doctor López Rosetti para cuidar la salud en invierno

El médico cardiólogo explicó los hábitos de prevención durante una extensa charla en Infobae a las Nueve. El especialista remarcó la importancia de la vacunación y desmitificó ideas sobre el frío

Guardar
Google icon
El cardiólogo advirtió que la gripe verdadera es causada por el virus influenza, provoca fiebre alta y malestar general, y puede dejar a una persona en cama

En su columna semanal Infobae en Vivo, el médico cardiólogo Daniel López Rosetti se refirió a la circulación de enfermedades respiratorias durante el invierno, señalando que “todavía no hay sobrecarga en las guardias” y que el escenario actual difiere de lo que se esperaba por la experiencia del hemisferio norte.

Durante su participación en el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, López Rosetti aclaró que el fenómeno de las enfermedades invernales es transversal: “Eso nos alcanza a todos”.

PUBLICIDAD

Explicó que si bien se preveía un mayor adelantamiento de los cuadros gripales por la tendencia observada en el norte, “por suerte, no descompensó” y el sistema sanitario no muestra saturación.

La diferencia entre gripe y cuadros gripales

López Rosetti recomendó ventilar ambientes, lavarse las manos y no compartir mate ni utensilios, son medidas clave para evitar la propagación de virus invernales
López Rosetti recomendó ventilar ambientes, lavarse las manos y no compartir mate ni utensilios, son medidas clave para evitar la propagación de virus invernales

El especialista remarcó la confusión frecuente entre gripe y otras afecciones: “Las gripes son enfermedades importantes. Lo que pasa es que en general todos confundimos gripe con cuadros gripales. Decís: ‘Te engripaste’, y a lo mejor tenés un resfrío, una faringitis, una laringitis, una otitis. Subrayó que el virus específico —el influenza— “te deja de cama”, con fiebre alta, dolores articulares y malestar general.

PUBLICIDAD

López Rosetti advirtió que la gripe puede complicarse en personas vulnerables: “Si te agarra mal, por ejemplo, si dormiste muy mal los últimos días, tu inmunidad baja. Si tenés más de 65 años, donde hay inmunosenescencia, o enfermedades crónicas, es necesario fortalecer el sistema inmunológico con la vacunación”.

Ante la consulta sobre el uso de antibióticos para cuadros leves, fue tajante: “Eso claramente no conviene. Si tiene resfrío, son virus. Los antibióticos son venenos para las bacterias, no para los virus”.

Por qué el frío condiciona pero no causa enfermedad

Mujer con campera oscura, gorro de lana y chalina a rayas cruzando una calle mojada de adoquines en Buenos Aires, con coches y edificios de fondo.
El frío no causa enfermedades, explicó el cardiólogo, pero favorece los contagios porque lleva a compartir ambientes cerrados y disminuye la defensa inmunológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultado sobre el poder del frío para provocar enfermedades, el cardiólogo fue enfático: “El frío no es ni virus ni bacteria. Lo que el frío hace es que condiciona enfermedad. Con el frío, ambientes cerrados, uno que se infecta infecta a los demás”. Detalló, además, que el enfriamiento periférico afecta la llegada de sangre y linfocitos a zonas alejadas del cuerpo, facilitando el ingreso de virus y bacterias.

Recomendó abrigarse adecuadamente, ventilar ambientes y evitar la naturalización de la tos y otros síntomas: “No hay que naturalizar síntomas. Un síntoma es información”.

Vacunación, prevención y mitos pospandemia

Un hombre mayor sentado recibe una inyección en el brazo de una enfermera sonriente en un vacunatorio. Al fondo, una ventana y un póster de vacunación.
Según el especialista, la vacunación antigripal es esencial para mayores de sesenta y cinco, menores de dos, embarazadas y personas con enfermedades crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre la vacunación antigripal, López Rosetti precisó: “La indicación de la vacuna antigripal es fundamental para los que tienen riesgo: todos los de más de sesenta y cinco y los nenitos de menos de dos, embarazadas y quienes tienen enfermedades crónicas”. Relató que los anticuerpos demoran “siete días en subir” y que la protección máxima se alcanza a las dos semanas. “Cuanto antes mejor. La vacuna sirve, literal”, enfatizó.

En cuanto a la percepción social pospandemia, el especialista analizó: “No se habló más de COVID, pero de los hisopados hospitalarios que se hacen, el 98 % corresponden a gripes comunes, no a COVID”.

Explicó que el impacto global de la vacunación fue determinante: “La población mundial está fuertemente vacunada, los anticuerpos duran más de lo que parecía. El Covid se quedó sin casa”.

Reforzó la importancia de ventilar ambientes, lavarse las manos, no fumar y mantener hábitos saludables: “El cigarrillo lesiona la vía aérea, las cilias no barren bien. Comer frutas, verduras, proteínas y tomar agua es fundamental para el sistema inmunológico”.

La entrevista completa del doctor Daniel López Rosetti

López Rosetti subrayó que los antibióticos no sirven contra los virus, su uso indebido genera resistencia bacteriana y no cura resfríos ni gripes

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodía: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae

Temas Relacionados

enfermedades invernalesDaniel Lopez RosettiGripeCovid-19VacunasPrevenciónInfobae en vivoInfobae a las NueveÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un análisis de sangre podría predecir el riesgo de demencia antes de que aparezcan los síntomas

Científicos del Reino Unido combinaron datos genéticos y metabólicos de más de 220.000 personas para identificar quiénes tienen mayor probabilidad de desarrollar demencia y a qué edad. Cómo los resultados podrían abrir un camino para mejores estrategias de prevención

Un análisis de sangre podría predecir el riesgo de demencia antes de que aparezcan los síntomas

Gymtimidation: cuando la ansiedad impide disfrutar del gimnasio y cómo trabajar la confianza personal

El temor al juicio ajeno, la comparación social y la presión por la imagen alimentan este fenómeno. Los expertos brindan recomendaciones para recuperar la motivación y mejorar la experiencia de entrenamiento

Gymtimidation: cuando la ansiedad impide disfrutar del gimnasio y cómo trabajar la confianza personal

Por qué la cuarentena por hantavirus es más prolongada que la de otras enfermedades virales

El brote del crucero MV Hondius obliga a 42 días de confinamiento, un plazo inédito respaldado por la evidencia científica. Las recomendaciones de la OMS

Por qué la cuarentena por hantavirus es más prolongada que la de otras enfermedades virales

Cuál es el ejercicio ideal para bajar la presión arterial, según un nuevo estudio

Investigadores de Brasil compararon ocho tipos de actividad física en 1.345 personas con hipertensión y llegaron a una conclusión

Cuál es el ejercicio ideal para bajar la presión arterial, según un nuevo estudio

Por qué la falta de hierro es uno de los déficits nutricionales más comunes y cuáles son los factores que elevan el riesgo

Expertos consultados por The Times analizaron cómo ciertos hábitos, condiciones médicas y combinaciones de alimentos influyen en el funcionamiento del organismo, y detallaron las señales que suelen observar ante cuadros vinculados con bajos niveles de este mineral esencial

Por qué la falta de hierro es uno de los déficits nutricionales más comunes y cuáles son los factores que elevan el riesgo

DEPORTES

Un futbolista fue condenado a 24 semanas de prisión por un brutal codazo en un partido amateur en Gales

Un futbolista fue condenado a 24 semanas de prisión por un brutal codazo en un partido amateur en Gales

River Plate buscará el pase a las semifinales del Torneo Apertura frente a Gimnasia: hora, TV y formaciones

La desesperada reacción de los jugadores tras ver la escalofriante fractura que conmocionó al fútbol de Honduras

La crisis que atraviesa Thiago Almada en el Atlético Madrid en la previa del Mundial 2026: “Se queda sin crédito”

Carlos Tévez dejó de ser el entrenador de Talleres tras la eliminación ante Belgrano en el clásico de Córdoba

TELESHOW

De seguir el show de espaldas a ser ovacionada en el escenario: la guardia de seguridad que emocionó a Ricardo Arjona

De seguir el show de espaldas a ser ovacionada en el escenario: la guardia de seguridad que emocionó a Ricardo Arjona

Mery del Cerro habló de su salud y contó el diagnóstico que cambió su rutina: “No me venía sintiendo bien”

La foto retro que mostró Wanda Nara entre rumores de romance con Agustín Bernasconi: la similitud con Mauro Icardi

La vida de Inés Estévez antes de la fama: “Dormía en Retiro y me duchaba en el teatro”

Los polémicos mensajes que Agustín Bernasconi borró en medio de los rumores de romance con Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

Quiénes son los laboristas que podrían postularse para suceder a Starmer en el liderazgo del gobierno británico

Quiénes son los laboristas que podrían postularse para suceder a Starmer en el liderazgo del gobierno británico

Del Estrecho de Ormuz al Mar Caspio: la resiliencia estratégica de Irán

Una disputa de restitución de la era nazi por un cuadro de Rubens podría definirse por una vaca desaparecida

El Salvador y Corea del Sur refuerzan cooperación en salud materno-infantil

Embajada de EE.UU. en Honduras reafirma designación de maras como organizaciones terroristas