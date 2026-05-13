Los consejos clave del doctor López Rosetti para cuidar la salud en invierno

El cardiólogo advirtió que la gripe verdadera es causada por el virus influenza, provoca fiebre alta y malestar general, y puede dejar a una persona en cama

En su columna semanal Infobae en Vivo, el médico cardiólogo Daniel López Rosetti se refirió a la circulación de enfermedades respiratorias durante el invierno, señalando que “todavía no hay sobrecarga en las guardias” y que el escenario actual difiere de lo que se esperaba por la experiencia del hemisferio norte.

Durante su participación en el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, López Rosetti aclaró que el fenómeno de las enfermedades invernales es transversal: “Eso nos alcanza a todos”.

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Explicó que si bien se preveía un mayor adelantamiento de los cuadros gripales por la tendencia observada en el norte, “por suerte, no descompensó” y el sistema sanitario no muestra saturación.

La diferencia entre gripe y cuadros gripales

López Rosetti recomendó ventilar ambientes, lavarse las manos y no compartir mate ni utensilios, son medidas clave para evitar la propagación de virus invernales

El especialista remarcó la confusión frecuente entre gripe y otras afecciones: “Las gripes son enfermedades importantes. Lo que pasa es que en general todos confundimos gripe con cuadros gripales. Decís: ‘Te engripaste’, y a lo mejor tenés un resfrío, una faringitis, una laringitis, una otitis. Subrayó que el virus específico —el influenza— “te deja de cama”, con fiebre alta, dolores articulares y malestar general.

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López Rosetti advirtió que la gripe puede complicarse en personas vulnerables: “Si te agarra mal, por ejemplo, si dormiste muy mal los últimos días, tu inmunidad baja. Si tenés más de 65 años, donde hay inmunosenescencia, o enfermedades crónicas, es necesario fortalecer el sistema inmunológico con la vacunación”.

Ante la consulta sobre el uso de antibióticos para cuadros leves, fue tajante: “Eso claramente no conviene. Si tiene resfrío, son virus. Los antibióticos son venenos para las bacterias, no para los virus”.

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Por qué el frío condiciona pero no causa enfermedad

El frío no causa enfermedades, explicó el cardiólogo, pero favorece los contagios porque lleva a compartir ambientes cerrados y disminuye la defensa inmunológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultado sobre el poder del frío para provocar enfermedades, el cardiólogo fue enfático: “El frío no es ni virus ni bacteria. Lo que el frío hace es que condiciona enfermedad. Con el frío, ambientes cerrados, uno que se infecta infecta a los demás”. Detalló, además, que el enfriamiento periférico afecta la llegada de sangre y linfocitos a zonas alejadas del cuerpo, facilitando el ingreso de virus y bacterias.

Recomendó abrigarse adecuadamente, ventilar ambientes y evitar la naturalización de la tos y otros síntomas: “No hay que naturalizar síntomas. Un síntoma es información”.

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Vacunación, prevención y mitos pospandemia

Según el especialista, la vacunación antigripal es esencial para mayores de sesenta y cinco, menores de dos, embarazadas y personas con enfermedades crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre la vacunación antigripal, López Rosetti precisó: “La indicación de la vacuna antigripal es fundamental para los que tienen riesgo: todos los de más de sesenta y cinco y los nenitos de menos de dos, embarazadas y quienes tienen enfermedades crónicas”. Relató que los anticuerpos demoran “siete días en subir” y que la protección máxima se alcanza a las dos semanas. “Cuanto antes mejor. La vacuna sirve, literal”, enfatizó.

En cuanto a la percepción social pospandemia, el especialista analizó: “No se habló más de COVID, pero de los hisopados hospitalarios que se hacen, el 98 % corresponden a gripes comunes, no a COVID”.

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Explicó que el impacto global de la vacunación fue determinante: “La población mundial está fuertemente vacunada, los anticuerpos duran más de lo que parecía. El Covid se quedó sin casa”.

Reforzó la importancia de ventilar ambientes, lavarse las manos, no fumar y mantener hábitos saludables: “El cigarrillo lesiona la vía aérea, las cilias no barren bien. Comer frutas, verduras, proteínas y tomar agua es fundamental para el sistema inmunológico”.

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La entrevista completa del doctor Daniel López Rosetti

López Rosetti subrayó que los antibióticos no sirven contra los virus, su uso indebido genera resistencia bacteriana y no cura resfríos ni gripes

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• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

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• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodía: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

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