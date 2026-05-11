Vista aumentará su producción en Vaca Muerta para alcanzar los 160.000 barriles diarios con una inversión de USD 1.800 millones

Vista lleva adelante un plan de inversiones por USD 1.800 millones para este año

La empresa Vista Energy avanza en su consolidación como la principal productora independiente de petróleo en Argentina, tras la adquisición de la participación de Equinor en los bloques Bandurria Sur y Bajo del Toro, ubicados en Vaca Muerta. Esta operación permitirá a la empresa incorporar 22.000 barriles diarios de petróleo equivalente (boe/d), lo que elevará su producción total a más de 160.000 boe/d.

Miguel Galuccio, presidente y CEO de Vista Energy, destacó que “la reciente incorporación de activos le ha dado a Vista una mayor escala: nos permite dar un salto significativo en producción, exportaciones y capacidad de desarrollo en Vaca Muerta”.

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Galuccio remarcó además el crecimiento de la compañía: “En apenas ocho años pasamos de ser un startup petrolero a convertirnos en el principal productor independiente de petróleo de la Argentina y en el mayor exportador de crudo del país. Esta nueva fase, además, profundiza nuestro posicionamiento como una plataforma de crecimiento de largo plazo, y acompaña el protagonismo que está teniendo la Argentina en el mapa energético global”.

Miguel Galuccio, presidente y CEO de Vista Energy

En cuanto a inversiones, Vista anunció un plan por USD 1.800 millones para este año, cifra que representa un aumento del 12,5% frente al monto previsto en noviembre pasado.

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Para 2026, la empresa proyecta alcanzar un EBITDA ajustado de USD 3.000 millones, lo que supone un incremento del 58% respecto de los USD 1.900 millones estimados previamente.

Vista prevé invertir USD 5.600 millones entre 2026 y 2028, superando en un 17% la proyección que en ese sentido tenía en noviembre de 2025.

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El objetivo es alcanzar una producción de 208.000 barriles diarios de petróleo equivalente para 2028, cifra que representa un aumento del 16% respecto de la meta anterior. Hasta el momento, la empresa ya ha invertido más de USD 6.500 millones en el país.

La actualización de las proyecciones contempla también una mejora en la generación de caja. Vista estima alcanzar un free cash acumulado de USD 2.800 millones entre 2026 y 2028, lo que implica un 87% más que los USD 1.500 millones comunicados en la presentación de noviembre de 2025.

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La actualización de las proyecciones contempla también una mejora en la generación de caja

Parte de ese flujo será destinado a reducir la deuda financiera y fortalecer el balance de la compañía, con la meta de lograr un índice de apalancamiento neto de 1.0x para finales de 2026, dos años antes de lo previsto.

La empresa revisó también su perspectiva a largo plazo y proyecta una producción de 250.000 barriles equivalentes diarios hacia 2030, es decir, un 25% por encima de los 200.000 barriles diarios anunciados en noviembre de 2025.

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Además, prevé un free cash flow recurrente de USD 2.000 millones anuales para ese año, lo que representa un 33% más que la estimación anterior. Estas mejoras reflejan mayores niveles de producción y una consolidación de eficiencias operativas en los desarrollos de Vaca Muerta.

Vale mencionar que la firma energética se prepara para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La petrolera tiene previsto incorporar inicialmente áreas como Águila Mora y Bandurria Norte al esquema de incentivos. También contempla la posibilidad de incluir otros activos en el futuro, según el progreso de los acuerdos en desarrollo en Vaca Muerta.

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“La mejora en las tasas de retorno de estos bloques debido a los incentivos fiscales es un fuerte estímulo para acelerar el capex en estos bloques no desarrollados, que de otro modo no serían priorizados en nuestro plan de desarrollo hasta aproximadamente 2030”, dijo Galuccio.

El contexto de estas decisiones es un primer trimestre con resultados en alza. Entre enero y marzo de 2026, Vista registró una producción total de 134.741 boe/d, un incremento del 67% respecto al mismo período del año anterior.

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Este aumento respondió a la incorporación del 50% del bloque La Amarga Chica, adquirida en abril de 2025, y al desarrollo de nuevos pozos en las áreas bajo operación directa de la empresa.

En cuanto al petróleo, la producción promedio fue de 116.655 barriles diarios, lo que marca una suba interanual del 68%. Este desempeño posicionó a la compañía entre los actores más activos del segmento no convencional.

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