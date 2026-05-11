Familias cartaginesas impulsan primera marca colectiva de café en Costa Rica desde Tablón de El Guarco

Productores de café de Tablón de El Guarco impulsan la primera marca colectiva cafetalera de Costa Rica. Crédito: Isel Martínez

Un grupo de 15 familias productoras de café de la comunidad de Tablón, en El Guarco, en Costa Rica, impulsa la primera marca colectiva de café del país, una iniciativa con la que buscan fortalecer la identidad del grano producido en la zona, reactivar la economía local y abrir nuevas oportunidades comerciales para los caficultores.

El proyecto representa un paso histórico para una comunidad que acumula un siglo de tradición cafetalera y que depende en gran medida de esta actividad agrícola como principal fuente de ingresos.

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“Hoy la comunidad de Tablón de El Guarco cumple un sueño. Por más de cien años la comunidad se ha dedicado al cultivo de café, gracias a ello nuestros padres nos han educado y nos han dado techo y abrigo; y esto nos llena de orgullo para ser la primera marca colectiva de café del país”, expresó Alejandro Ramírez, promotor de la iniciativa.

La comunidad de Tablón produce cerca de un millón de cajuelas de café al año. Crédito: Isel Martínez

La propuesta permitirá que los productores no solo cultiven el café, sino que también puedan procesarlo y comercializarlo bajo una identidad propia, respaldada por un sello colectivo que identifique el origen del producto.

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Actualmente, la actividad cafetalera en Tablón está en manos de aproximadamente 200 productores locales, en su mayoría familias que dependen directamente del café para el sustento de sus hogares y el desarrollo económico de la comunidad.

La iniciativa ha contado con el respaldo de la Dirección General del Registro Nacional de la Propiedad, así como con el acompañamiento de caficultores experimentados de la zona, entre ellos Alexis Coffee y Amalieth Coffee, quienes han brindado mentorías y capacitaciones para fortalecer las capacidades de los emprendedores.

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El café de Tablón es reconocido por su alta calidad y por cultivarse en suelos de origen volcánico. Crédito: Isel Martínez

De acuerdo con los impulsores del proyecto, la marca colectiva podrá ser utilizada por otros productores de la zona que deseen integrarse, lo que permitiría consolidar a Tablón como una región reconocida por la calidad y trazabilidad de su café.

“Tablón es una de las principales comunidades productoras de café del cantón de El Guarco, con una producción anual superior a 45,000 fanegas, lo que equivale aproximadamente a 1 millón de cajuelas de café en fruta y cerca de 2 millones de kilos de café procesado tostado y molido, suficientes para preparar alrededor de 150 millones de tazas de café”, detalló Ramírez.

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La comunidad se prepara además para una fecha simbólica: en 2026 se cumplirán 100 años desde que las primeras familias fundadoras —Navarro, Martínez y Picado— iniciaron las primeras siembras de café en la zona.

Tablón de El Guarco conmemorará en 2026 cien años de tradición cafetalera. Crédito: Isel Martínez

Desde entonces, generaciones de productores han mantenido viva la tradición cafetalera mediante variedades como Caturra, Catuaí e Híbrido, cultivadas en condiciones climáticas y geográficas consideradas ideales para la producción de cafés de alta calidad.

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El café de Tablón se produce en alturas que oscilan entre los 1.400 y 2.000 metros sobre el nivel del mar, en suelos volcánicos ricos en minerales, factores que influyen directamente en las características del grano y en la calidad de taza.

Según los productores, en los últimos años las áreas de cultivo han aumentado, especialmente en las zonas más altas de la comunidad, fortaleciendo la identidad de Tablón como una región de café de origen definido.

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La nueva marca colectiva permitirá identificar y proteger el café producido por familias de la comunidad cartaginesa. Crédito: Isel Martínez

Aunque el café producido en esta zona ya es reconocido por su calidad, hasta ahora no contaba con una marca propia que lo identificara y protegiera frente a los mercados consumidores.

La creación de la marca colectiva busca precisamente llenar ese vacío y otorgar un sello distintivo que respalde el origen del producto, su historia y el trabajo de las familias cafetaleras que han sostenido la tradición durante un siglo.

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El proyecto también pretende impulsar el turismo rural y gastronómico vinculado al café, así como generar nuevas oportunidades económicas para las futuras generaciones de productores de la región.