Bebidas y alimentos cotidianos que aceleran el desgaste del esmalte dental

El consumo frecuente de alimentos y bebidas ácidas o azucaradas debilita el esmalte dental y eleva el riesgo de caries y sensibilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir alimentos y bebidas dañinos para el esmalte dental debilita la superficie protectora de los dientes y puede provocar erosión, caries y sensibilidad. Los productos ácidos y azucarados afectan el pH de la boca y, si se ingieren con frecuencia o durante largos periodos, aumentan el riesgo de daño dental, según la Asociación Dental Americana (ADA).

El esmalte dental, que constituye la capa más externa y dura de los dientes, es esencial para proteger las piezas dentales frente a las agresiones de ácidos y bacterias presentes en la dieta diaria.

Un estudio publicado en la revista médica Journal of Dentistry identificó que la exposición repetida a ácidos y azúcares reduce la capacidad natural de remineralización del esmalte y favorece el desarrollo de caries. El esmalte dental es la capa externa y dura que protege los dientes.

Su función principal es resguardar las piezas dentales frente a ácidos y bacterias. Sin embargo, la exposición constante a productos con alto contenido de ácidos o azúcares, unida a una higiene oral deficiente, favorece la pérdida de minerales, debilita el esmalte y aumenta la probabilidad de sufrir caries y sensibilidad. La capacidad de causar daño varía según el tipo, la frecuencia de consumo y los hábitos de higiene bucal.

Cómo los alimentos y bebidas afectan el esmalte dental

Los jugos de frutas, especialmente los de cítricos, presentan un pH entre 2,0 y 3,5. Esta acidez, junto con el ácido cítrico que contienen, extrae minerales vitales del esmalte y favorece la erosión. El jugo envasado suele resultar más perjudicial que el fresco porque a menudo añade ácido cítrico como conservante e incluso puede incluir ácido ascórbico, lo que eleva su nivel de acidez.

Diversos estudios científicos han confirmado que la exposición frecuente a bebidas ácidas y azucaradas incrementa el riesgo de erosión dental. Un trabajo reciente, publicado en 2025, evaluó el efecto de refrescos, jugos y bebidas energéticas sobre la superficie de los dientes y concluyó que todas estas opciones aumentan la rugosidad del esmalte en cuestión de minutos. El análisis determinó que las bebidas energéticas generan el mayor daño, seguidas por las colas, debido a su combinación de ácidos y bajo pH.

En contraste, el jugo de naranja embotellado alteró principalmente la textura superficial, aunque bajo exposiciones repetidas también puede contribuir a la pérdida de minerales.

Los investigadores señalaron que la severidad del daño depende tanto del tipo de bebida como de la frecuencia y duración del consumo, recomendando estrategias de prevención diferenciadas según el patrón de exposición, especialmente los de cítricos, presentan un pH entre 2,0 y 3,5. Esta acidez, junto con el ácido cítrico que contienen, extrae minerales vitales del esmalte y favorece la erosión. El jugo envasado suele resultar más perjudicial que el fresco porque a menudo añade ácido cítrico como conservante e incluso puede incluir ácido ascórbico, lo que eleva su nivel de acidez.

Jugos de frutas cítricas y refrescos azucarados destacan entre los productos con mayor capacidad para erosionar el esmalte por su bajo pH y acidez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los refrescos azucarados son peligrosos para la salud bucal por su pH bajo, que oscila entre 2,5 y 3,5, y por contener ácido fosfórico y ácido carbónico. El ácido fosfórico resulta especialmente agresivo porque extrae calcio de los dientes. Además, beber refrescos lentamente multiplica el tiempo de exposición ácida y agrava sus efectos.

El agua con gas natural genera menos daño, aunque la variedad saborizada, al incluir azúcar y ácido cítrico, aumenta el riesgo de erosión dental.

Bebidas deportivas, energéticas y alcohólicas: impacto en el esmalte

Las bebidas deportivas, formuladas para reponer electrolitos, presentan un pH cercano a 3,3 y altos niveles de ácido cítrico y azúcar. Tras el ejercicio, la reducción del flujo salival deja los dientes más vulnerables frente a estos productos.

Las bebidas energéticas combinan ácidos, azúcar y cafeína. Aunque existen versiones sin azúcar, su elevada acidez puede ocasionar un daño mayor al esmalte que los refrescos tradicionales. La cafeína disminuye la producción de saliva, dificultando la neutralización de los ácidos y elevando el riesgo de erosión.

El alcohol, en especial el vino blanco y los cócteles azucarados, posee distintos grados de acidez y reduce la secreción salival. Beber vino blanco lentamente potencia la corrosión de los dientes, mientras que acompañar su consumo con alimentos favorece la producción de saliva y ayuda a mitigar el impacto ácido.

Alimentos y golosinas: riesgos adicionales para los dientes

Los alimentos con vinagre, como ciertos aderezos y encurtidos, introducen ácido acético que desgasta el esmalte dental. Las vinagretas industriales suelen añadir ácido cítrico, intensificando la erosión. El riesgo aumenta si se consume vinagre puro o durante la noche, cuando la saliva es menos abundante.

Caramelos duros, caramelos ácidos y frutas deshidratadas prolongan la exposición del azúcar al esmalte, impulsando la formación de caries (Imagen ilustrativa Infobae)

Los aperitivos azucarados y los productos ricos en almidón, incluidos panes, pasteles y papas fritas, contienen carbohidratos refinados que las bacterias convierten en azúcar. Estos residuos se adhieren a los dientes y generan ácido de forma prolongada, incrementando el potencial erosivo si su ingesta es frecuente.

Los caramelos presentan riesgos específicos: los duros se disuelven lentamente y prolongan la exposición de los dientes al azúcar; los ácidos suman el efecto del azúcar y la acidez, y los pegajosos permanecen adheridos a la superficie dental, dificultando su eliminación.

Las frutas deshidratadas, como pasas, concentran altas cantidades de azúcar. Su textura pegajosa prolonga el contacto con el esmalte, facilitando la acción de las bacterias y el desarrollo de caries.

Café, té y variantes: erosión silenciosa

El café y el té, especialmente en variantes muy ácidas como el té kombucha o el té helado embotellado, también pueden contribuir a la erosión dental. El riesgo se incrementa si se consumen con azúcar o de manera continua a lo largo del día, ya que la cafeína reduce la protección proporcionada por la saliva.

El café y el té, especialmente en variedades ácidas como el kombucha, pueden erosionar el esmalte cuando se consumen con azúcar o de forma continua (Imagen Ilustrativa Infobae)

La erosión del esmalte dental causada por alimentos y bebidas ácidos o azucarados es un problema creciente y, en gran parte, prevenible. Adoptar hábitos de higiene oral rigurosos, reducir la frecuencia de consumo de estos productos y consultar periódicamente al odontólogo son acciones esenciales para proteger la salud bucal.

La intervención temprana y la educación sobre los riesgos permiten mantener la integridad del esmalte y evitar complicaciones como caries o sensibilidad dental prolongada.