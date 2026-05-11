Economía

Cómo sigue la negociación del Gobierno con las empresas de colectivos tras el anuncio de los aumentos

Los boletos subirán 2% por mes a partir de la semana próxima. Los empresarios están disconformes con el nuevo cuadro tarifario mientras que aún reclaman por una deuda millonaria en subsidios

Guardar
Google icon
Paro de colectivos en el AMBA - Estación Constitución - 11/04/2024
Desde el 18 de mayo, el boleto de colectivo en el AMBA aumenta 2% durante tres meses.

Después de varios meses de conflicto entre las empresas de colectivos del área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el Gobierno, que incluyó la reducción de frecuencias y afectó a miles de pasajeros, este lunes la Secretaría de Transporte de Nación oficializó el nuevo cuadro tarifario para los próximos tres meses. A pesar de la medida, el sector privado expresó su disconformidad con el porcentaje de incremento autorizado para el boleto y mantuvo un reclamo por una deuda millonaria que el Estado aún no regularizó.

Este lunes, la Secretaría de Transporte dispuso que el boleto mínimo de colectivo nacional suba a $714 para los usuarios con SUBE registrada, a $321,30 para beneficiarios de la Tarifa Social y a $1428 para quienes no tengan la SUBE registrada. Esta actualización, que entrará en vigencia el 18 de mayo, representa un ajuste del 2% y contempla nuevas subas del mismo porcentaje el 15 de junio y el 15 de julio. El organismo remarcó que los nuevos valores mantienen los boletos nacionales por debajo de los que rigen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde los pasajes resultan un 5,6% más caros, y en la Provincia de Buenos Aires, donde la diferencia asciende al 35,7 por ciento.

PUBLICIDAD

La decisión de ajustar el cuadro tarifario llegó tras semanas de tensión entre las autoridades y las empresas, que reclamaron una actualización por la suba del precio del combustible y una solución urgente a la deuda acumulada. El conflicto escaló a tal punto que las compañías redujeron la frecuencia de los servicios, impactando de manera directa en la movilidad diaria de los usuarios del AMBA. A pesar del anuncio oficial, en el sector privado persiste el malestar por el escaso incremento autorizado y la falta de respuestas plenas respecto de los compromisos de pago pendientes.

Fuentes empresariales consultadas por Infobae evaluaron que el ajuste anunciado resulta insuficiente para cubrir el aumento de costos y la inflación acumulada. “Es un 6% dividido en 3 meses. O sea, 2 mensuales aproximadamente. Por debajo de la inflación. Cuando lleguemos a junio la brecha con la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será mayor aún, porque ellos seguirán aumentando inflación más 2% todos los meses”, sostuvo una fuente del sector, reflejando la preocupación por la creciente diferencia tarifaria con otras jurisdicciones metropolitanas.

PUBLICIDAD

Paro de colectivos en el AMBA - Estación Constitución - 11/04/2024
Las empresas del AMBA aseguran que el nuevo esquema tarifario agranda la diferencia con el boleto de la provincia y la Ciudad.

La diferencia con el boleto de colectivo de capital y la provincia se da porque todos los meses para las líneas que operan en ambas jurisdicciones se fijó un aumento de dos puntos más el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Que en el caso de la provincia, en mayo se agrando ya que la Secretaría de Transporte bonaerense tomó la decisión de que el aumento del boleto en lugar de ser de 5,4% sea de 11,6% por el aumento del precio del combustible.

Como había adelantado Infobae, los empresarios esperaban que el Gobierno comunique el aumento del boleto de colectivo para las lineas del AMBA a mediados de mayo. Se trata de una estrategia que desarrolló en otras oportunidades el Ministerio de Economía para ejercer una menor presión sobre la inflación y más aún luego del 3,4% que marcó en marzo con la expectativa de que en los proximos meses desacelere.

Deudas millonarias

Con el nuevo cuadro tarifario para las lineas que operan en el AMBA la discusión no quedo saldada. Es que las empresas aún reclaman por una deuda millonaria que el Gobierno mantiene con el sector. De acuerdo a datos aportados por fuentes del sector a Infobae, al 30 de abril, la deuda total con las empresas del AMBA ascendía a $130.000 millones, de los cuales $50.000 millones correspondían al atributo social que la Nación adeuda a la provincia de Buenos Aires. Otros $30.000 millones estaban a cargo de la provincia, que se abonaron el 30 de abril, y los $50.000 millones restantes, corrian por cuenta del Gobierno, que se comprometió a transferirlos en la misma jornada.

Un grupo de trece hombres en un despacho, sentados alrededor de una mesa de madera. Al fondo, dos banderas argentinas y una pantalla con el logo del Ministerio de Economía
El 30 de abril, funcionarios nacionales y empresarios del transporte participaron de una reunión clave en el Ministerio de Economía para destrabar el pago de la deuda.

Durante el último encuentro, el 30 de abril, las autoridades de la Secretaría de Transporte de la Nación asumieron el compromiso de realizar una transferencia por $56.000 millones para achicar la deuda y evitar el agravamiento de la crisis en el sector. Las compañías, por su parte, señalaron que la deuda acumulada y la insuficiencia de las tarifas complican la prestación del servicio y condicionan la normalización de las frecuencias.

En el sector empresario, el malestar se profundizó al considerar que la actualización oficializa una suba muy por debajo de la inflación. Las cámaras plantearon que la decisión del Gobierno no reconoce el impacto de la inflación sobre los costos operativos ni el atraso en los pagos correspondientes a subsidios. Además, advirtieron que, de sostenerse este ritmo de ajuste, la diferencia tarifaria con CABA y la provincia seguirá en aumento, afectando la competitividad de los servicios nacionales.

La situación financiera del sector se encuentra atravesada por la deuda que el Estado mantiene con las compañías. La Secretaría de Transporte prometió la transferencia de $56.000 millones para reducir el pasivo acumulado, una medida que busca descomprimir el conflicto y garantizar la continuidad de los servicios.

El conflicto entre las empresas de colectivo del AMBA y el Gobierno tuvo un impacto directo en la prestación del servicio durante las últimas semanas. La reducción de frecuencias y la incertidumbre sobre el pago de deudas condicionaron la movilidad diaria de miles de pasajeros, que vieron limitado el acceso a un servicio esencial. A pesar de la transferencia de fondos y el ajuste tarifario, el sector privado insiste en que el aumento resulta insuficiente y que la deuda acumulada sigue afectando la operatoria cotidiana.

El contexto de tensión en el transporte público del AMBA, marcado por la puja entre las empresas y el Estado, la disputa por las tarifas y la negociación por el pago de deudas, se mantiene abierto. Las próximas semanas resultarán claves para definir cómo evolucionará la relación entre el Gobierno y las compañías, y si se concretará un nuevo ajuste de tarifas acorde a las expectativas empresariales.

Temas Relacionados

ColectivosAMBASecretaría de Transporte NaciónBoletoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Casi 7 de cada 10 argentinos restringió consumos y el 59% admitió problemas para afrontar pagos, según un informe privado

De acuerdo con el documento, las dificultades en términos de ingresos son cada vez mayores y caen las expectativas de mejora.

Casi 7 de cada 10 argentinos restringió consumos y el 59% admitió problemas para afrontar pagos, según un informe privado

Centroamérica enfrenta retos en la recaudación tributaria y persiste la baja captación del impuesto sobre la renta

El informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señala que los países de la región mantuvieron bajos niveles en la captación del impuesto sobre la renta, reflejando la limitada progresividad fiscal regional

Centroamérica enfrenta retos en la recaudación tributaria y persiste la baja captación del impuesto sobre la renta

Con nuevos modelos, cambió el ranking de autos 0 km: cuáles son los 10 vehículos más baratos en mayo

Entre el cupo de vehículos híbridos y eléctricos y los modelos que tienen sus precios en dólares, el Top 10 de los autos más accesibles fluctúa incluso en el primer puesto, que cambia semana a semana

Con nuevos modelos, cambió el ranking de autos 0 km: cuáles son los 10 vehículos más baratos en mayo

Por qué para Caputo los mejores 18 meses arrancan en junio y las dudas que surgen

El ministro de Economía sostuvo que su proyección comienza a correr dentro de un mes y se basa en la concesión de las rutas, Inocencia Fiscal y la reforma laboral. En el sector privado la miran con cautela

Por qué para Caputo los mejores 18 meses arrancan en junio y las dudas que surgen

Mi Anses: cuál es nuevo monto de la Tarjeta Alimentar tras el aumento del 38% en mayo

Desde mayo, las personas que cumplen con los requisitos verán incrementados los pagos destinados a la compra de alimentos básicos. Los valores varían según integración familiar y tipo de prestación

Mi Anses: cuál es nuevo monto de la Tarjeta Alimentar tras el aumento del 38% en mayo

DEPORTES

El ácido cruce entre Guillermo Barros Schelotto y un periodista tras la eliminación de Vélez: “Es de mal gusto”

El ácido cruce entre Guillermo Barros Schelotto y un periodista tras la eliminación de Vélez: “Es de mal gusto”

Una selección de Europa se anticipó a la fecha límite y anunció a sus 26 convocados para jugar el Mundial

El tenis argentino pone en marcha una nueva ilusión en el Sudamericano Sub 14 de Rosario

El juego psicológico de Santiago Beltrán en los penales y la atajada que le dio la clasificación a River Plate desde todos los ángulos

Los grandes ausentes y las sorpresas de la prelista para el Mundial de la selección argentina

TELESHOW

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, explicó su vida en Barcelona y por qué no trabaja como modelo

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, explicó su vida en Barcelona y por qué no trabaja como modelo

La audaz actitud de Chechu Bonelli a casi dos meses de su separación de Facundo Pieres: “Simplemente volví”

El sugestivo posteo de Mauro Icardi con una foto en bikini de la China Suárez

Pichu Straneo contó el desopilante trabajo que tuvo en pandemia: “Fue a pedido de Flavio Mendoza”

La exigencia de Kennys Palacios para el repechaje en Gran Hermano: “Esto sí me molesta”

INFOBAE AMÉRICA

La UE descartó que el hantavirus del crucero Hondius sea una nueva variante pero mantiene la cuarentena de seis semanas

La UE descartó que el hantavirus del crucero Hondius sea una nueva variante pero mantiene la cuarentena de seis semanas

El B-52 cumplirá casi un siglo en servicio: por qué EEUU todavía no puede reemplazarlo

Trump dijo que el alto el fuego con Irán tiene “1% de posibilidades de vivir” y prometió una “victoria total”

Las tres causas que generan desconfianza hacia las universidades, según un estudio de Yale

La Oficina de Operaciones de Detención y Deportación arresta a un nicaragüense vinculado a la MS-13 en San Francisco