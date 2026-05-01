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Comprender las emociones podría ser clave para calmar el dolor crónico

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JUEVES, 30 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Las personas que tienen dificultades para comprender sus propias emociones tienen más probabilidades de que el dolor crónico interrumpa su vida diaria, según un nuevo estudio.

Las personas con alexitimia --dificultad para reconocer y expresar emociones-- tienden a sufrir un mayor malestar psicológico relacionado con el dolor crónico, según informaron recientemente investigadores en la revista Health Psychology.

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A su vez, la ansiedad y la depresión derivadas de este malestar aumentan la probabilidad de que el dolor crónico interrumpa su vida diaria, según los investigadores.

"Estudios previos han demostrado que la alexitimia tiende a ser mayor en personas con dolor crónico", dijo la investigadora senior Rachel Aaron, profesora asociada de medicina física y rehabilitación en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins.

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"Sin embargo, no sabíamos si la alexitimia conduce a un dolor peor, o si un dolor peor conduce a la alexitimia", dijo Aaron en un comunicado de prensa. "Tampoco hemos entendido bien por qué estos dos procesos distintos estaban relacionados."

Para el nuevo estudio, los investigadores rastrearon a casi 1.500 personas con dolor crónico en todo Estados Unidos. El equipo monitorizó su dolor y utilizó un cuestionario para determinar el nivel de alexitimia de cada persona.

Los resultados mostraron que los pacientes con niveles más altos de alexitimia al inicio del estudio habían desarrollado mayor malestar psicológico un año después.

Siguiendo a los pacientes durante un año más, los investigadores descubrieron que el aumento del malestar asociado a la alexitimia provocaba que la persona tuviera más problemas cotidianos de dolor crónico. Su dolor era más probable que causara estragos en su funcionamiento diario y calidad de vida.

Sin embargo, la relación solo iba en esa dirección: los problemas cotidianos con el dolor no predecían un aumento en el nivel de alexitimia de una persona, encontraron los investigadores. Esto apoya la idea de que los problemas para procesar emociones son un factor de riesgo para un dolor peor, no una consecuencia.

"Mayores dificultades para identificar los propios sentimientos pueden provocar síntomas de angustia psicológica, incluidos síntomas de depresión y ansiedad", dijo Aaron. "Esto, a su vez, puede llevar a mayores dificultades para gestionar el dolor crónico."

Ayudar a las personas a conectar mejor con sus emociones podría ayudar a aliviar la ansiedad y la depresión entre los pacientes con dolor crónico, lo que podría aliviar su sufrimiento, concluyeron los investigadores.

"Estos hallazgos ponen de manifiesto el papel de considerar la alexitimia en el tratamiento psicológico del dolor crónico, y cómo puede provocar malestar psicológico para mejorar los resultados del dolor", dijo Aaron.

Más información

La Asociación Americana de Consejería tiene más información sobre la alexitimia.

FUENTES: Johns Hopkins Medicine, nota de prensa, 28 de abril de 2026; Psicología de la Salud, 2026

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