Salud

Claves efectivas para reducir la ansiedad durante la comida y mejorar la relación con los alimentos

Una experta destacó estrategias sencillas que permiten identificar el hambre emocional y recuperar el control a través de flexibilidad. Cómo una dieta equilibrada permite evitar excesos y mejorar el bienestar

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una persona come un plato de ensalada de palta - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Expertos y nutricionistas recomiendan estrategias prácticas como comer despacio, flexibilidad en las elecciones y una dieta equilibrada para disminuir episodios de ingesta emocional y promover el bienestar físico y mental de quienes lo necesitan (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ansiedad en la comida afecta a miles de personas, quienes buscan modificar sus hábitos alimentarios y enfrentar episodios de ingesta compulsiva asociados al estrés, según datos de consultas clínicas y estudios divulgados por instituciones de salud. Un grupo de especialistas propuso recomendaciones concretas para fomentar una alimentación más consciente y estructurada.

Según la nutricionista española Olga Castañeda, de la revista especializada en salud y deporte SportLife, la prohibición estricta de ciertos alimentos es contraproducente. Explicó: “Todo aquello que nos prohibimos se vuelve mucho más deseado”.

Propone que la flexibilidad y la negociación sobre cuándo se consumen determinados productos permiten recuperar el control y reducir la culpa, concluye su análisis difundido en la prensa científica y revistas de nutrición.

También la velocidad al comer influye en la percepción de saciedad. De acuerdo con Castañeda, comer con atención y de manera pausada favorece la coordinación entre el sistema digestivo y el cerebro para interpretar las señales. Cuando se come más despacio, aumenta el control sobre la cantidad de comida y la identificación de las señales de saciedad.

Estrategias prácticas para mejorar los hábitos alimentarios

Un hombre y una mujer embarazada sentados a una mesa de madera comiendo hamburguesas, cada uno con un vaso de gaseosa de cola y un plato blanco.
Profesionales advierten que evitar prohibiciones estrictas y permitir elecciones informadas contribuye a disminuir la culpa y el deseo exagerado de productos ultraprocesados en personas que enfrentan ansiedad durante las comidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de alimentos saludables con opciones menos recomendables ayuda a mantener el equilibrio. Según la profesional, incluir alimentos sanos junto a productos ultraprocesados disminuye el consumo de estos últimos y reeduca el paladar. Ejemplos como yogur natural con chocolate o frutas con snacks salados pueden influir en la elección cotidiana.

A su vez, mantener una dieta equilibrada contribuye a reducir la ansiedad relacionada con la comida. Según la nutricionista, el organismo tiende a buscar lo que forma parte de su rutina. “Una alimentación basada en verduras, frutas, hidratos de carbono integrales y proteínas genera mayor saciedad”, señaló, lo que reduce el deseo de productos procesados.

El desarrollo de la atención plena permite distinguir entre el hambre fisiológica y el impulso emocional, facilitando elecciones más saludables, según evidencia recogida en el informe presentado.

El rol de la conciencia y la prevención

La presencia constante de productos ultraprocesados en entornos familiares y laborales requiere un esfuerzo intencionado para evitar su consumo compulsivo. Los expertos advierten sobre la importancia de reconocer las señales corporales, diferenciando el hambre física del apetito generado por emociones. La educación alimentaria y el acompañamiento profesional ofrecen apoyo a quienes enfrentan dificultades persistentes, a través de información validada y orientación personalizada.

Primer plano de un plato con papas fritas en una mesa de madera. Al fondo, una silueta borrosa de una panza de embarazada y una mano en posición de rechazo.
Especialistas señalan que la orientación personalizada y la información validada, brindadas por profesionales de salud, ofrecen recursos efectivos para quienes buscan modificar hábitos y afrontar el hambre emocional con mayor seguridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abordar la ansiedad en la comida demanda considerar tanto el contexto como los hábitos individuales. La anticipación y la planificación de las comidas ayudan a disminuir las decisiones impulsivas y sostener rutinas saludables. Según los expertos consultados, “la clave reside en la constancia y en la adaptación de las estrategias a cada situación individual”.

La influencia de la ansiedad en la alimentación se extiende más allá de lo individual, impactando ámbitos familiares, laborales y sociales. Campañas de concientización y programas de información en escuelas y organismos públicos buscan reducir el estigma asociado y brindar recursos prácticos a quienes atraviesan episodios de ingesta emocional.

Perspectivas y recursos de apoyo

Gestionar la ansiedad alimentaria requiere aprender a convivir con las emociones sin que estas determinen las decisiones de alimentación. Según la información aportada por Castañeda, la autoobservación y la flexibilidad en la rutina diaria favorecen el bienestar y pueden ayudar a prevenir recaídas.

El acompañamiento de profesionales de la nutrición y la psicología resulta esencial en situaciones de mayor complejidad. Diversas organizaciones y centros de salud ofrecen talleres, materiales educativos y asesoramiento individualizado para quienes desean modificar su relación con la comida. La prevención y el apoyo continuo contribuyen a cambios sostenidos y ayudan a reducir la incidencia de la ansiedad en la calidad de vida, según señalaron los especialistas.

La aplicación de estas estrategias permite identificar patrones, modificar conductas y recuperar la confianza en la propia capacidad de elección. La alimentación consciente y el autocuidado ofrecen herramientas eficaces para enfrentar el estrés y proteger la salud integral de las personas.

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