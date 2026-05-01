El Salvador

La demanda laboral en El Salvador se concentra en call centers, textiles y comercio, según encuesta empresarial

El informe revela miles de vacantes, pero también brechas difíciles de cubrir. La demanda supera la oferta en áreas clave mientras las empresas transforman sus estrategias de selección y retención

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Vista general de un call center moderno con jóvenes, hombres y mujeres, sentados en cubículos usando auriculares y computadoras, trabajando en sus estaciones.
El informe revela miles de vacantes, pero también brechas difíciles de cubrir. La demanda supera la oferta en áreas clave mientras las empresas transforman sus estrategias de selección y retención (Imagen de referencia elaborada con IA)

La demanda laboral en El Salvador se concentra en sectores como comercio, servicios administrativos, textil y call center, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Demanda Laboral Mediana y Gran Empresa 2025-2026. El estudio revela que 83,8% de las empresas contrataría talento humano en los próximos 12 meses, lo que representa un movimiento importante en la generación de empleo formal a partir de diciembre de 2025.

El sector de call center lidera el número de vacantes previstas, con 8.092 plazas, seguido por textil y confección (5.107), comercio (3.543) y servicios administrativos y de apoyo (3.528). En estos sectores, los perfiles más solicitados incluyen agente de atención al cliente, operario de producción, ejecutivo de ventas, auxiliar de bodega, personal de limpieza, cocinero y empleado de centros de llamadas. El sector textil demanda principalmente operarios de costura y producción, mientras que los servicios digitales y tecnológicos requieren desarrolladores de software y técnicos en ingeniería de las TIC.

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Según la encuesta, las empresas identifican varios puestos como los más difíciles de cubrir: operario de producción, ejecutivo de ventas, asesor de atención al cliente, auxiliar de bodega, operario de costura, conductor de camiones pesados, empleado de contabilidad y cocinero. El informe indica que 60,7% de las empresas enfrenta dificultades para encontrar talento humano calificado, atribuido principalmente al salario ofrecido y a la falta de experiencia laboral, junto con la escasez de habilidades técnicas y blandas, certificaciones específicas y dominio de un segundo idioma.

Infografía muestra los puestos de trabajo más demandados en El Salvador, con rankings, número de vacantes y distribución de cargos, usando íconos y gráficos de barras.
La Encuesta de Demanda Laboral del INCAF revela los puestos de trabajo más solicitados y las vacantes disponibles en El Salvador, destacando roles como atención al cliente, operario de costura y empleado de call center. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también detalla que la mayor parte de las vacantes está orientada a puestos operativos, técnicos y administrativos, con una participación sectorial diversa. En otros sectores, como servicios financieros, aeronáutica, plástico, construcción y agroindustria, la demanda se dirige a cajeros comerciales, técnicos en mantenimiento, operarios de máquinas y auxiliares de bodega. En turismo, las vacantes más frecuentes son para agentes de atención al cliente, meseros y cocineros.

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En cuanto a las habilidades requeridas, la encuesta evidencia que 72,9% de las empresas solicitan habilidades blandas como colaboración, adaptabilidad, compromiso, comunicación efectiva y calidad en el trabajo, mientras que 60,3% buscan habilidades técnicas: manejo de paquetes de office, ventas, operación de maquinaria y control de inventarios. Además, 30,6% de las empresas demanda habilidades digitales y 13,4% requiere capacidades gerenciales. Entre las certificaciones más valoradas figuran las relacionadas con electricidad, manejo de montacargas y normas internacionales como ISO 9001 y 22000.

El dominio del inglés es el idioma más solicitado entre las empresas que requieren un segundo idioma, con niveles de competencia preferidos en avanzados C1 y C2. Otras lenguas como francés, portugués y chino mandarín tienen una demanda marginal.

“Según las áreas mencionadas por las empresas, la demanda de talento se concentra principalmente en las relacionadas a la producción de bienes y servicios, comercialización y ventas, atención al cliente, logística, gestión operativa y transformación digital desde el área tecnológica”, expone la encuesta del Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF).

Infografía en español con mapa de El Salvador bajo lupa e íconos laborales, listando seis puestos difíciles de cubrir y sus descripciones, con logo Infobae.
Sectores como call center y textil lideran la creación de empleo, pero habilidades específicas y experiencia limitan el acceso a plazas. Los criterios para ser parte de la nueva ola laboral aún generan debate.

Respecto a la preferencia de género, 72,2% de las empresas consideran indiferente el sexo del trabajador, aunque ciertos puestos presentan inclinación por hombres, como operario de producción, agricultor y auxiliar de bodega, y otros por mujeres, como ejecutiva de ventas, ingeniera civil y cajera comercial.

La encuesta señala que las estrategias más frecuentes para la búsqueda de talento incluyen la gestión directa desde el área de recursos humanos, referidos y uso de bolsas de empleo, principalmente a través de redes sociales, LinkedIn y Tecoloco. Para la retención, las empresas priorizan la promoción interna, incentivos económicos y beneficios adicionales como seguro de vida, comisiones y apoyo para formación continua.

El panorama general muestra que, pese a la alta expectativa de contratación, la dificultad para cubrir vacantes críticas persiste en áreas operativas y comerciales, lo que obliga a las empresas a ajustar sus procesos de reclutamiento y a reforzar la formación técnica y digital de los trabajadores.

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