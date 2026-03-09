Ciencia

¿Los suplementos multivitamínicos pueden retrasar el envejecimiento biológico? Qué halló un estudio

El trabajo publicado en Nature Medicine analizó los efectos del consumo en el organismo. Los resultados fueron divulgados por el cardiólogo Eric Topol

El estudio sobre multivitaminas diarias
El estudio sobre multivitaminas diarias revela una ralentización medible en el envejecimiento biológico de adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo estudio publicado en Nature Medicine indica que tomar un multivitamínico diario puede ralentizar marcadores clave del envejecimiento biológico en adultos mayores.

Los resultados muestran que, tras dos años de consumo regular, el proceso de envejecimiento se redujo en alrededor de cuatro meses en comparación con quienes no recibieron el suplemento.

El impacto se observó principalmente en personas cuya edad biológica superaba a la cronológica, grupo en el que el retraso del envejecimiento fue más marcado.

El coautor de la investigación, Howard Sesso, epidemiólogo del Hospital Brigham and Women’s de Boston, explicó que el propósito de estos trabajos es “no solo identificar cómo vivir más, sino también cómo vivir mejor”. Sesso advirtió que los datos aún no pueden asociarse directamente con resultados clínicos, aunque destacó que “la intervención con multivitamínicos pareció seguir esa trayectoria a lo largo de dos años”.

La diferencia observada en el
La diferencia observada en el envejecimiento molecular fue de aproximadamente cuatro meses entre los grupos analizados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reconocido cardiólogo Eric Topol difundió este estudio en su cuenta de X: “Un multivitamínico diario (MVM) ralentizó el envejecimiento epigenético en un ensayo aleatorio después de 2 años; el efecto fue pequeño (~2 meses) y no se observó con el suplemento de extracto de cacao”.

En el marco del estudio COSMOS, realizado en Estados Unidos, un total de 958 participantes sanos con una edad promedio de 70 años fueron observados durante un periodo de dos años. Los investigadores tomaron muestras de sangre al inicio, a los 12 meses y a los 24 meses, para analizar la edad biológica a través de cinco relojes epigenéticos evaluando la metilación del ADN. Estos relojes, considerados biomarcadores, permiten determinar con precisión la velocidad a la que avanza el envejecimiento biológico comparado con la edad cronológica.

El análisis reveló que el consumo de multivitamínicos diarios redujo en alrededor de cuatro meses la velocidad del envejecimiento medido, en comparación con quienes no tomaron suplementos. La ralentización fue especialmente evidente en quienes ya presentaban signos de envejecimiento biológico acelerado.

El impacto del suplemento fue estadísticamente “pequeño”, según advierte el propio equipo científico. Sin embargo, la consistencia en al menos dos de los cinco relojes epigenéticos resulta significativa, ya que ambos son usados para prever el riesgo de mortalidad, explicó Steve Horvath, creador de uno de estos relojes. Para la epigenetista Chiara Herzog del King’s College de Londres, “a escala poblacional, incluso pequeñas diferencias pueden ser significativas”.

La investigación, coordinada por Mass
La investigación, coordinada por Mass General Brigham y Harvard Medical School, destaca la importancia de nuevos enfoques en nutrición (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio determinó que el beneficio de las multivitaminas es más pronunciado en quienes, al comienzo del seguimiento, ya mostraban un desfase entre su edad biológica y la cronológica. Herzog consideró especialmente interesante este dato y planteó la duda sobre si el efecto refleja una desaceleración del deterioro o si también podría implicar, hasta cierto punto, una reversión en el avance de la edad biológica.

Aunque el resultado establece una asociación entre la ingesta diaria de multivitamínicos y un enlentecimiento de los marcadores epigenéticos, la causa biológica detrás de este fenómeno aún no se comprende completamente. Sesso subrayó que es crucial analizar cómo influyen la dieta global y los patrones de ingesta nutricional en la modificación de los relojes epigenéticos. En sus palabras: “Sería interesante comparar si se toma un multivitamínico con una dieta más saludable”.

Otra línea de investigación que se considera esencial es la evaluación de si este enlentecimiento del envejecimiento biológico se refleja en beneficios tangibles para la salud o disminución de enfermedades. Al respecto, Herzog sostuvo: “Creo que ese es el siguiente paso más importante que realmente debemos incorporar a la investigación”.

Pese al avance logrado con este estudio, sus autores insisten en que aún es pronto para vincular los cambios en los relojes epigenéticos con resultados clínicos observables. Sesso advirtió que para confirmar estos beneficios se necesitan investigaciones más amplias: “El campo en sí está evolucionando y tratando de comprender cómo se relaciona la epigenética con los resultados clínicos”. El epidemiólogo sostuvo que la obtención de más datos y estudios de mayor escala probablemente suceda en un futuro cercano.

Los efectos de las multivitaminas
Los efectos de las multivitaminas fueron más notorios en quienes presentaban mayor envejecimiento celular al inicio del estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué dice la ciencia sobre los multivitamínicos

Los suplementos de multivitaminas y minerales se utilizan en todo el mundo con el objetivo de aumentar la ingesta diaria de nutrientes y suplir carencias alimenticias cuando la dieta no cubre las necesidades del organismo. Sin embargo, los resultados de las investigaciones muestran que su consumo presenta beneficios concretos solo en circunstancias puntuales y no sustituye una alimentación variada ni reduce de forma significativa el riesgo de enfermedades crónicas, según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH).

Estudios científicos han evaluado si tomar suplementos de multivitaminas y minerales disminuye la incidencia de cáncer, cardiopatía, osteoporosis, enfermedades pulmonares, trastornos mentales o incluso la mortalidad. En la mayoría de las investigaciones recopiladas por los NIH, el efecto observado ha sido nulo o insignificante en la prevención de estas afecciones: tomar suplementos no reduce el riesgo de padecerlas.

Una observación relevante es que las personas que recurren a suplementación suelen consumir, además, más vitaminas y minerales únicamente a través de la alimentación que quienes no toman suplementos. Esto significa que el beneficio adicional que puedan aportar los productos multivitamínicos para la población general es debatible.

Los suplementos de multivitaminas y minerales se presentan en diversas formas y bajo diferentes denominaciones, como multivitamínicos o simplemente “vitaminas”. Incluyen combinaciones de vitaminas y minerales, y a veces otros ingredientes, con cada componente desempeñando una función biológica única.

Aunque ayudan a elevar la cantidad de micronutrientes consumidos, existe el riesgo de exceder el aporte recomendado de algunos elementos como hierro, vitamina A, zinc, niacina o ácido fólico. Esto ocurre especialmente si el producto contiene dosis elevadas o si la persona ya obtiene cantidades significativas a través de los alimentos.

Los NIH advierten que “los suplementos de multivitaminas y minerales no deben sustituir el consumo de una variedad de alimentos que son importantes para una alimentación saludable”. Los alimentos completos ofrecen, además de micronutrientes, fibra y otras sustancias con posibles efectos beneficiosos que no se hallan en las fórmulas envasadas.

Los investigadores subrayan la necesidad
Los investigadores subrayan la necesidad de estudios adicionales para valorar la relevancia clínica de los hallazgos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones puntuales para diferentes etapas y situaciones

Existe consenso en la utilidad concreta de los suplementos en contextos particulares. Los NIH resaltan que:

  • Las mujeres con posibilidad de embarazo deben consumir 400 mcg diarios de ácido fólico mediante suplementos o alimentos fortificados. Este hábito reduce el riesgo de malformaciones congénitas en el cerebro y la columna vertebral del futuro hijo.
  • Durante el embarazo, la suplementación diaria de multivitaminas y minerales puede contribuir a cubrir las necesidades de ácido fólico, hierro, yodo y vitamina D. En ocasiones, se recomienda sumar complementos específicos de yodo y colina, nutrientes que no siempre están presentes en cantidades suficientes en los preparados prenatales.
  • Las embarazadas que siguen una dieta vegetariana o vegana necesitan asesoramiento médico para integrar vitamina B12 y ácidos grasos omega-3 DHA y EPA, que no se encuentran en los alimentos vegetales convencionales.
  • La deficiencia de vitamina B12 en madres lactantes obliga a proporcionar suplementos de vitamina B12 al bebé amamantado. Además, es necesario ofrecer 10 mcg (400 UI) diarios de vitamina D a todos los lactantes que no reciben suficiente fórmula fortificada.
  • Quienes superan los 50 años deberían incorporar vitamina B12 a través de alimentos enriquecidos o suplementos, ya que la capacidad de absorción de la vitamina presente en los alimentos naturales disminuye con la edad.
  • Seguir dietas restrictivas o bajas en calorías, o tener afecciones que repercuten en la absorción de nutrientes, puede hacer aconsejable el uso de un suplemento multivitamínico y mineral, siempre bajo supervisión médica.
  • A partir de los 60 años, el consumo de estos preparados puede contribuir al mantenimiento de la función cognitiva, la memoria y otras habilidades mentales.

Finalmente, los NIH insisten: los suplementos de multivitaminas y minerales, por sí solos, no equivalen a una dieta equilibrada ni deben reemplazar el consumo de alimentos variados. Su utilización debe obedecer a indicación profesional y considerar las circunstancias individuales para evitar excesos y aprovechar sus ventajas potenciales de manera segura.

