La Policía británica acusó al sospechoso de apuñalar a dos personas en un barrio judío de Londres

Un miembro del equipo forense trabaja en el lugar de los hechos, tras la detención de un hombre a raíz de un apuñalamiento en la zona de Golders Green, con una importante población judía, en Londres, Gran Bretaña, el 29 de abril de 2026 (REUTERS/Hannah McKay)

La Policía británica anunció este viernes la inculpación de un hombre de 45 años por el apuñalamiento de dos judíos en el norte de Londres.

Los dos hombres fueron atacados el miércoles a plena luz del día en Golders Green, una zona del norte de Londres con una gran población judía.

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Las víctimas, de 76 y 34 años, están hospitalizadas en estado estable.

El presunto atacante es un ciudadano británico que nació en Somalia y llegó al Reino Unido cuando era niño.

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Essa Suleiman ha sido acusado formalmente de “dos cargos de intento de asesinato y un cargo de posesión de un objeto punzante en un lugar público” por el ataque en Golders Green, informó la Policía en un comunicado.

El jueves, el primer ministro británico Keir Starmer prometió reforzar la seguridad de los judios y el Ministerio del Interior subió el nivel de amenaza terrorista del país a “grave”, el segundo más alto en un sistema de cinco. Esto significa que otro ataque “es muy probable en los próximos seis meses”.

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Cerca de 30 personas fueron arrestadas recientemente en investigaciones sobre incendios contra lugares vinculados con la comunidad judía en Londres.

Un grupo hasta ahora poco conocido, “Harakat Ashab al Yamin al Islamiyya” (Hayi), calificado como proiraní, se atribuyó varios de estos hechos, así como otros ocurridos en Europa.

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El miércoles, el grupo elogió el ataque con cuchillo en Golders Green y lo atribuyó a sus “lobos solitarios”.

El primer ministro británico, Keir Starmer, en el lugar del hecho (Stefan Rousseau/Pool via REUTERS)

Hezbollah incorporó drones con fibra óptica

Por su parte, el grupo terrorista Hezbollah desplegó en las últimas semanas un nuevo tipo de dron armado, controlado a través de cables de fibra óptica tan finos como un hilo dental, lo que le permite esquivar los sistemas de detección y bloqueo electrónico de Israel.

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Las naves, de pequeño tamaño y difícil localización, se manejan mediante un cable transparente que conecta directamente la consola del operador con el aparato. A diferencia de modelos convencionales guiados por radio o GPS, este sistema los hace inmunes al habitual “jamming” o interferencia electrónica de las defensas aéreas modernas.

Según Robert Tollast, especialista en drones y miembro del Royal United Services Institute, la clave de estos ataques es la capacidad del dron para “volar bajo y acercarse a su objetivo sin ser detectado”.

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“Si el operador sabe lo que hace, puede ser absolutamente letal”, advierte.

Solo en la última semana, un dron guiado por fibra óptica mató a un soldado israelí en el sur del Líbano y dejó al menos a una decena más heridos en ataques en el norte de Israel. Días antes, otra acción similar resultó en la muerte de un contratista civil israelí y de un militar en territorio libanés. Las imágenes difundidas por Hezbollah muestran el momento exacto en que uno de estos aparatos explota entre un grupo de tropas israelíes reunidas cerca de un vehículo militar.

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