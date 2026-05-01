Un vídeo de la policía israelí muestra el violento ataque a una monja en Jerusalén

Atacaron a una monja en Jerusalén

La policía israelí difundió este jueves un video que muestra, según testigos presenciales, un ataque perpetrado por un hombre contra una monja en Jerusalén.

Las imágenes muestran al agresor siguiendo a la religiosa, empujándola al suelo, alejándose brevemente y luego regresando para golpearla mientras yacía indefensa, antes de que los transeúntes intervinieran.

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Según el Centro Rossing para la Educación y el Diálogo, que realiza un seguimiento de este tipo de incidentes, los ataques contra comunidades cristianas en Jerusalén Este e Israel han aumentado en los últimos años.

La policía informó que el sospechoso, un hombre de 36 años, fue arrestado posteriormente y se le acusa de un delito de “agresión racista”. El hecho se registró en la zona de la Tumba de David en Jerusalén.

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Según informó este cuerpo en un comunicado difundido este miércoles, acompañado de una foto de la religiosa con un golpe en la cabeza, el hombre fue detenido tras recabar pruebas en el lugar y usar tecnología, que no detalla.

Capturas de seguridad muestran el momento en que un atacante patea a una monja indefensa en una calle de Jerusalén, un incidente que ha provocado una fuerte condena internacional. (Captura de video)

El hombre, de 36 años y del que la policía no dio más información, fue puesto en custodia policial para ser interrogado.

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Más adelante pasará ante un juzgado de Jerusalén, ante el cual la policía pedirá una prórroga de su detención, indica la nota.

“La Policía de Israel considera muy grave cualquier manifestación de violencia, especialmente si está motivada por el racismo, dirigida contra figuras religiosas”, añade.

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El número de incidentes de acoso contra población cristiana en Israel, desde escupitajos hasta violencia física o vandalización de símbolos religiosos, aumentó un 63 % durante 2025, según un informe publicado el pasado mes por dos entidades israelíes que trabajan por la convivencia entre judíos y cristianos.

El 60 % de los incidentes registrados fueron escupitajos contra cristianos; el 18 %, insultos, gritos o amenazas; el 12 %, daños a símbolos religiosos cristianos; un 5 % de episodios de violencia física; un 3 % profanación de lugares santos cristianos; y un 2 % de acoso en internet.

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La Policía israelí difunde un vídeo de una agresión física contra una monja en Jerusalén a plena luz del día

La Escuela Francesa de Investigación Bíblica y Arqueológica (ÉBAF), donde la monja trabaja como investigadora, condenó el ataque en sus redes sociales y calificó los hechos de “violencia sectaria”. También expresó su rechazo el departamento de religión de la Universidad Hebrea, que alertó del “aumento de la cristianofobia” que se está extendiendo en Jerusalén y otras partes de Israel.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores israelí tildó de “ataque despreciable” lo sucedido. “La violencia contra personas inocentes, y especialmente contra miembros de comunidades religiosas, no tiene cabida en nuestra sociedad”, aseguró.

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En este sentido, señaló que dicho “acto vergonzoso contradice directamente los valores de respeto, convivencia y libertad religiosa en los que se funda Israel y a los que permanece profundamente comprometido”. “Transmitimos nuestra solidaridad al Patriarcado Latino en Jerusalén”, añadió.

(Con información de Reuters, EP y de EFE)

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