Caminar 15 minutos al día: el hábito simple que puede reducir el riesgo de muerte prematura y mejorar la salud integral

La OMS recomienda al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada para adultos y adultos mayores para mejorar la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Moverse a diario no es opcional: caminar y romper con el sedentarismo es clave para proteger tanto el cuerpo como la mente en cualquier etapa de la vida. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que adultos y personas mayores deberían realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada para disminuir el riesgo de enfermedades crónicas y mejorar la calidad de vida.

No caminar de forma regular puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades crónicas, como diabetes tipo 2, afecciones cardíacas, hipertensión y ciertos tipos de cáncer, además de provocar pérdida progresiva de movilidad, disminución de la densidad ósea y deterioro de la función cognitiva.

Según la Mayo Clinic, la falta de ejercicio regular también se asocia con mayor incidencia de depresión, ansiedad y trastornos del sueño.

Estudios publicados en la revista médica The Lancet demuestran que 15 minutos diarios de caminata a paso ligero pueden reducir en aproximadamente 20% el riesgo de muerte prematura por cualquier causa. Caminar es una actividad accesible para la mayoría, fortalece el sistema cardiovascular y ayuda a preservar el funcionamiento físico y mental.

Las personas que pasan demasiadas horas sentadas experimentan una reducción progresiva de la capacidad corporal, menor gasto calórico y una mayor exposición a enfermedades graves, como obesidad, síndrome metabólico y ciertos tipos de cáncer, según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos.

Vale destacar que el sedentarismo es considerado por la OMS el cuarto factor de riesgo de mortalidad global.

Efectos físicos del sedentarismo en el cuerpo

La falta de actividad física regular afecta la movilidad, fuerza y resistencia muscular. No caminar con frecuencia puede dificultar tareas cotidianas, incrementar el riesgo de discapacidad y acelerar la fragilidad, sobre todo entre adultos mayores.

Asimismo, la OMS advierte que el sedentarismo contribuye al deterioro funcional y a la pérdida de autonomía en la vejez.

El impacto de la inactividad se refleja en la salud ósea. Caminar ayuda a mantener la densidad mineral de los huesos y disminuye la probabilidad de fracturas.

De acuerdo con la Fundación Internacional de Osteoporosis y el NIAMS, caminar a paso rápido durante 30 minutos, al menos tres veces por semana, contribuye a mejorar la densidad ósea y reducir el riesgo de osteoporosis.

El sedentarismo es señalado por la OMS como el cuarto factor de riesgo de mortalidad global y está vinculado a enfermedades crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo de 10.000 pasos diarios puede resultar ambicioso, pero la American Heart Association recomienda comenzar con metas menores y aumentarlas gradualmente, adaptándose a la capacidad física de cada persona.

La inactividad también está relacionada con el aumento del colesterol LDL, la presión arterial y la resistencia a la insulina, según la Asociación Americana de Diabetes.

Consecuencias para la salud mental y el cerebro

La falta de movimiento afecta la salud mental, incrementando el riesgo de padecer depresión, ansiedad y baja autoestima, especialmente en jóvenes, adolescentes y adultos mayores. El Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos (NIMH) destaca que el sedentarismo se asocia con mayor prevalencia de síntomas depresivos y trastornos del sueño.

Caminar y otras formas de actividad física mejoran la liberación de neurotransmisores como serotonina y endorfinas, fundamentales para el bienestar emocional.

Investigaciones en The Lancet Psychiatry y de la Asociación Internacional de Alzheimer muestran que las personas físicamente activas presentan menor riesgo de deterioro cognitivo y demencia. En adultos mayores de 50 años, caminar de manera constante protege funciones ejecutivas como la atención y la memoria.

La falta de actividad física impacta negativamente en la salud mental, aumentando el riesgo de depresión, ansiedad y trastornos del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un metaanálisis de la Escuela de Salud Pública de Harvard concluyó que bastarían entre 7.000 y 8.000 pasos diarios para reducir significativamente la mortalidad en adultos mayores, y que los beneficios cognitivos pueden observarse incluso con volúmenes menores de actividad.

Consejos para mantenerse activo y evitar el sedentarismo

Caminar es una de las formas más sencillas y eficaces de mejorar la salud, pero no es la única opción. La OMS y la American College of Sports Medicine recomiendan combinar caminatas con otros ejercicios, como ciclismo, natación, ejercicios de fuerza o yoga.

Para incorporar la actividad física como hábito, el CDC sugiere integrarla a la rutina diaria: elegir escaleras, estacionar el auto más lejos o caminar durante pausas laborales. Utilizar recordatorios, aplicaciones de conteo de pasos o vincular la caminata a otras actividades diarias puede facilitar la constancia.

Incorporar la actividad física en la rutina diaria, como elegir escaleras o usar aplicaciones de conteo de pasos, facilita combatir el sedentarismo ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso trayectos cortos de cinco a diez minutos, realizados varias veces al día, tienen un efecto positivo en la prevención de enfermedades y el fortalecimiento físico y mental, según la Mayo Clinic. Se recomienda evitar pasar más de 60 minutos seguidos sentado.

La ausencia de movimiento puede conducir, con el tiempo, a la reducción de la capacidad física, rigidez articular, menor resistencia y aumento del riesgo de caídas. Incrementar la actividad, aunque sea en pequeñas dosis, protege tanto el cuerpo como la mente frente a los efectos perjudiciales de la inactividad, según la American Heart Association