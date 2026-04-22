Caminar con mayor intensidad y velocidad, el hábito simple que está revolucionando la salud a partir de los 40 años

Expertos internacionales y estudios de la Universidad de Harvard comprobaron que caminar a paso rápido y más de 7.000 pasos al día mejora notablemente la salud física y mental desde los 40 años, superando incluso el entrenamiento en gimnasio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En distintos países, miles de adultos mayores de 40 años eligieron caminar todos los días como alternativa para cuidar su salud. Esta práctica llamó la atención de especialistas en longevidad y envejecimiento, quienes compararon su eficacia frente a los entrenamientos de gimnasio. Estudios recientes comprobaron que caminar de manera intensa, sin pausas y durante al menos media hora, mejoró la función metabólica, redujo la inflamación y ayudó a retrasar el deterioro cognitivo. Las pruebas se realizaron en Europa, América y Asia, con participación de expertos como Dan Buettner, Janet Lord y Silvio Garattini.

Según la revista especializada en atletismo Runner’s World, el referente internacional en estudios de longevidad, Dan Buettner señaló que las personas más longevas no siguieron rutinas tradicionales de gimnasio ni actividades de alta intensidad, sino que caminaron largas distancias en su vida diaria. Explicó: “La gente que más años vive camina todo el día, mantiene su metabolismo más activo y quema más calorías”. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Harvard, centro académico líder a nivel global, citado por la publicación, caminar al menos 3.000 pasos al día a partir de los 50 años retrasó el deterioro cognitivo asociado al alzhéimer una media de tres años.

Por su parte, Janet Lord, experta en biología del envejecimiento, indicó que caminar entre 5.000 y 7.000 pasos diarios redujo a la mitad el nivel de inflamación crónica vinculada al paso del tiempo. “El músculo es salud y todo lo que sea prestarle la atención que merece es una sabia decisión”, declaró al referirse a la relación entre ejercicio y longevidad. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), agencia sanitaria de referencia, establecieron un mínimo de 150 minutos de actividad física moderada semanal, un objetivo fácilmente alcanzable con caminatas diarias de al menos media hora.

Cuál es el efecto de caminar con intensidad

Investigaciones de la Universidad de Harvard y la Organización Mundial de la Salud resaltaron que caminar al menos 7.000 pasos diarios a buen ritmo protege el metabolismo, reduce inflamación y retrasa el deterioro cognitivo a partir de la mediana edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el científico y fundador del Instituto Mario Negri de Bérgamo, Silvio Garattini, enfatizó la importancia de la intensidad. En diálogo con el diario italiano Corriere della Sera, contó que él mismo camina cinco kilómetros diarios a ritmo rápido, ya que solo bajo esa condición la caminata genera un efecto aeróbico adecuado. Declaró: “Tiene que haber cierta fatiga, que consiste en una respiración dificultosa y un aumento de la frecuencia cardíaca. Caminar para ver escaparates no es actividad física”. Esta aclaración diferenció el paseo recreativo de la caminata estructurada con beneficios para la salud.

Según British Journal of Sports Medicine, alcanzar una cadencia de 100 pasos por minuto representó una meta razonable para lograr intensidad moderada. Este ritmo permitió superar consistentemente la barrera de los 7.000 pasos diarios, identificada como un objetivo saludable para la mayoría de los adultos. El informe agregó que caminar hasta sentir cansancio indicaba que el cuerpo había recibido el estímulo muscular y cardiovascular deseado.

Por otro lado, el cardiólogo Aurelio Rojas y el divulgador Marcos Vázquez recomendaron la variante conocida como “caminata japonesa”, alternando ciclos de tres minutos a paso normal y tres minutos a paso rápido. De acuerdo con estudios publicados en Mayo Clinic Proceedings y The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, esta modalidad disminuyó el aumento de la presión arterial propio de la edad, mejoró la capacidad aeróbica y ayudó a regular los niveles de azúcar en sangre.

Recomendaciones de expertos y estudios científicos

La variedad de estilos para caminar permitió que cada persona adaptara la actividad a su nivel físico. Subir pendientes o escaleras, practicar marcha nórdica, o intercalar sentadillas y zancadas durante el paseo incrementó la exigencia y los beneficios. “Caminar más rápido ayuda a envejecer más despacio”, afirmó Vázquez, sobre la importancia de la intensidad. El uso de dispositivos para contar pasos facilitó el registro diario y ofreció motivación extra para alcanzar las metas propuestas.

Especialistas en longevidad, como Dan Buettner y Janet Lord, afirmaron que la intensidad al caminar es clave para mantener la movilidad y la función cerebral, al tiempo que fortalece el corazón y disminuye el riesgo de enfermedades cronológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las indicaciones de especialistas subrayaron que la caminata diaria debe mantenerse sin interrupciones durante más de 30 minutos para lograr el estímulo necesario. Además, el entrenamiento de fuerza resultó esencial. Incorporar pesas, utilizar el propio peso corporal o bandas elásticas contribuyó al desarrollo de masa muscular y a la mejora de la composición corporal, factores que mejoran la capacidad funcional y previenen enfermedades asociadas al proceso de envejecimiento.

En las últimas investigaciones, la combinación de caminatas intensas con ejercicios de fuerza mostró resultados favorables: la masa muscular protegió la salud metabólica y se asoció a menor riesgo de enfermedades crónicas, mientras que caminar a diario mantuvo la función cardiorrespiratoria y la movilidad. Las pautas de la OMS y los estudios de la Universidad de Harvard resaltaron la relevancia de mantener un estilo de vida activo después de los 40 años.

El informe científico subrayó que la clave se encuentra en la regularidad y la intensidad, antes que en la duración total. “No hay actividad más sencilla y accesible que caminar, pero hay que hacerlo con cierta intensidad y durante un período determinado de tiempo”, concluyó el análisis sobre salud y longevidad. El cardiólogo Rojas puntualizó: “Caminar a un ritmo constante es saludable, pero hacerlo a intervalos es mucho más efectivo y cambia tu cuerpo y tu salud de verdad”.

Según los especialistas, incorporar caminatas rápidas y sin pausas a la rutina diaria es una estrategia efectiva para mejorar la calidad de vida a partir de los 40 años. Las recomendaciones incluyeron superar los 7.000 pasos y alternar ritmos para maximizar los beneficios metabólicos y cardiovasculares. Las investigaciones sugirieron que la práctica regular de caminatas intensas ayudó al control del peso y protegió tanto el cerebro como el corazón frente a los efectos del paso del tiempo.