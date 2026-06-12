Un argentino de 58 años murió en el incendio de un edificio de Mallorca

Un argentino de 58 años murió en el incendio de un edificio de departamentos en Mallorca durante la madrugada del jueves (Municipio de Calvià)

Un argentino de 58 años murió en el incendio de un edificio de departamentos en Mallorca, la isla balear del Mediterráneo español, en la madrugada del jueves. El hombre, cuya identidad aún no fue confirmada, fue hallado sin vida en los pasillos de la novena planta del inmueble conocido como edificio Trianon II, ubicado en la calle Martín Ros García de Magaluf al 18, en el municipio de Calvià.

Junto a él murió una mujer de 68 años de nacionalidad británica, residente en otro apartamento del mismo bloque.

Según la agencia de noticias EFE, la Guardia Civil (GC), a cargo de la investigación, informó que ambas víctimas fueron halladas en los pasillos de la novena planta y todo indica que murieron intoxicadas por la densa humareda cuando intentaban escapar del fuego.

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La Guardia Civil investiga el incendio en Mallorca y sostiene que las dos víctimas murieron intoxicadas por la humareda cuando intentaban escapar (Municipio de Calvià)

Los agentes trabajan para confirmar sus identidades mediante las huellas dactilares, análisis de ADN o con la colaboración de algún familiar, según precisó Diario de Mallorca.

El incendio se declaró a las 5.23 del jueves tras una llamada al 112 que alertó sobre el fuego en la tercera planta del edificio de nueve alturas. Dos minutos después llegó la primera unidad de la Policía Local, que constató que la acumulación de humo impedía el acceso al interior.

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A las 5.37 se sumaron los primeros efectivos de los Bomberos de Mallorca. Las llamas, originadas en una vivienda de esa tercera planta, generaron una intensa humareda que se extendió hacia los pisos superiores.

La hipótesis que manejan los investigadores sobre el origen del siniestro apunta a un problema en la heladera del departamento donde comenzó el fuego, aunque aún no está claro si se trató de un fallo eléctrico en el electrodoméstico o de una sobrecarga en el enchufe.

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Especialistas del Servicio de Criminalística (Secrim) de la GC iniciaron este viernes la inspección técnico-ocular de la vivienda, un proceso que, según fuentes policiales citadas por Diario de Mallorca, se extenderá durante varios días con el fin de determinar el punto exacto donde se originó el fuego.

El saldo de heridos fue amplio. De acuerdo con el balance del Ayuntamiento de Calvià, los efectivos sanitarios asistieron a 29 personas de entre 16 y 78 años: 25 recibieron el alta en el lugar y cuatro fueron derivadas a centros hospitalarios. Todos obtuvieron el alta el mismo día, a excepción de una mujer de 77 años con quemaduras de primer grado e intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, cuyo último parte médico la describe estable y fuera de peligro.

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La principal hipótesis sobre el origen del incendio apunta a un problema en la heladera del departamento, aunque aún no se definió si fue un fallo eléctrico o una sobrecarga (Municipio de Calvià)

Según EFE, el Servicio de Salud de Baleares informó que 15 residentes del inmueble fueron atendidos en el lugar por inhalación de humo, al igual que 8 bomberos que sufrieron inhalación de humo y golpe de calor.

Al mediodía del viernes, a las puertas del Ayuntamiento de Calvià se guardó un minuto de silencio en memoria de las dos víctimas, con la presencia de la presidenta del Govern Balear, Marga Prohens; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual; y el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, entre otras autoridades, indicó el medio local.

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Prohens envió “un abrazo a todas las familias y conocidos” de los fallecidos y agradeció “la rápida y coordinada respuesta” de los servicios de emergencia, que “salvaron vidas y evitaron una tragedia mucho mayor”, según recogió Diario de Mallorca.

El municipio decretó dos días de luto oficial. Las autoridades precintaron el apartamento donde se originó el fuego y los inmuebles del piso inmediatamente superior e inferior, y la previsión es que el resto de los vecinos pueda regresar a sus viviendas el domingo o el lunes próximos, siempre que los técnicos ratifiquen su evaluación inicial.

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