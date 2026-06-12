No es debilidad ni olvido: qué significa realmente perdonar, según la psicología

El perdón es una herramienta para la salud mental y el bienestar que trasciende su dimensión moral o religiosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perdón es una herramienta poderosa para la salud mental y el bienestar, mucho más allá de su dimensión moral o religiosa. Recientes investigaciones en psicología, junto a especialistas como Robert Enright y Everett Worthington, resaltan que perdonar implica actitudes y acciones positivas hacia quien causó el daño, generando beneficios reales en la vida diaria.

Aprender a perdonar mejora la salud mental y física, ya que ayuda a reducir la tensión emocional y el estrés, y fortalece la autoestima. Numerosos estudios señalan que la práctica del perdón atenúa la ansiedad y la depresión, y contribuye de forma significativa al bienestar emocional.

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La psicología entiende el perdón como un proceso activo que demanda decisiones y cambios internos complejos. Según la American Psychological Association, es un error asociar el perdón con el simple “olvido” o dejar de lado el dolor; de hecho, el proceso adecuado involucra generar compasión y empatía hacia quien cometió la ofensa. En palabras de Robert Enright, un perdón genuino implica conductas y sentimientos positivos, lo que no significa justificar la injusticia ni renunciar a la justicia o la protección propia.

Existe también la idea incorrecta de que perdonar es una muestra de debilidad. Worthington, profesor de la Universidad de Virginia Commonwealth, sostiene que perdonar requiere fortaleza, ya que supone superar la ira y el resentimiento, incluso frente a agravios profundos. “El perdón ocurre en nuestro interior, es un proceso personal que no siempre involucra reconciliación”, afirmó el especialista a la American Psychological Association.

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La práctica del perdón fortalece la autoestima y atenúa la ansiedad y la depresión, según numerosos estudios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos estudios revisados por la American Psychological Association demuestran que el perdón tiene efectos directos en la salud mental. Menores niveles de ansiedad, depresión y estrés crónico se asocian con una alta capacidad de perdonar. Loren Toussaint, del Luther College, destaca el alivio del estrés como uno de los efectos más notorios.

“El perdón permite dejar atrás el estrés interpersonal que nos afecta física y psicológicamente”, afirma Toussaint. Además, la evidencia muestra que la ira y la hostilidad constantes aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca, mientras que perdonar ayuda a reducir ese peligro.

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Según Enright, otro mecanismo relevante es la llamada “ira tóxica”. Aunque la rabia puede ser una emoción normal, si se prolonga en el tiempo, acaba perjudicando cuerpo y mente. Liberarse de esa ira a través del perdón relaja los músculos, disminuye la ansiedad y favorece la recuperación de la energía vital.

El perdón completo resulta especialmente eficaz para restaurar la autoestima tras una injusticia. Como señala Enright, “cuando las personas se sienten abatidas por la injusticia, acaban perdiendo el aprecio por sí mismas; al ofrecer benevolencia a quien las lastimó, recuperan el respeto propio”, según detalló en declaraciones recogidas por GQ.

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Cómo el perdón impacta en la salud mental y física

Investigaciones de la American Psychological Association sostienen que el perdón tiene un impacto en el bienestar emocional y físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones de la American Psychological Association y entrevistas en GQ concuerdan en que el perdón tiene un impacto profundo en el bienestar emocional y físico. Practicar el perdón contribuye a reducir los síntomas de trastornos emocionales y mejora la percepción que una persona tiene de sí misma.

Una de las claves, según Toussaint, es que el perdón puede cortar la cadena del estrés interpersonal, protegiendo al organismo frente al estrés crónico. “Sabemos que el estrés sostenido es perjudicial para la salud. Perdonar permite dejar atrás esas cargas emocionales”, explicó Toussaint. Además, un metaanálisis encabezado por Yoichi Chida demostró que la ira persistente incrementa el riesgo cardiovascular y empeora el pronóstico de quienes ya sufren una dolencia cardíaca.

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En el plano emocional, sus beneficios son igualmente notables. Robert Enright, de la Universidad de Wisconsin, asegura que “un perdón completo puede reducir los niveles de depresión, ira y ansiedad”. La práctica regular del perdón ayuda a cambiar la forma en que una persona se valora, al transformar el dolor en acciones de bondad hacia los demás.

Estos efectos positivos no se limitan a episodios extremos de perdón. Cualquier persona puede experimentar mejoras al aprender a perdonar, sean los agravios leves o profundos. Los expertos señalan que esta práctica influye en la felicidad, la estabilidad emocional y la salud general.

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Estrategias y modelos eficaces para aprender a perdonar

La American Psychological Association detalló métodos comprobados para fortalecer la capacidad de perdonar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen métodos comprobados para fortalecer la capacidad de perdonar. La American Psychological Association detalla el modelo terapéutico de Enright, que se desarrolla en cuatro fases: reconocer las emociones negativas causadas por la ofensa, decidir perdonar, trabajar activamente para comprender al agresor y, finalmente, acceder a la empatía y compasión. Este método, usado en terapia individual, ha demostrado eficacia en reducir la depresión y la ansiedad tras experiencias de abuso emocional.

En contextos grupales, Worthington aplicó el “modelo REACH”, basado en cinco pasos que incluyen abordar el daño sufrido, practicar la empatía hacia quien ocasionó el agravio y consolidar el perdón a lo largo del tiempo. Worthington sostiene que el tiempo dedicado al proceso es crucial: “Existe una relación directa entre el esfuerzo puesto en perdonar y el grado de éxito que se puede lograr”. En intervenciones grupales de seis horas, se observó una disminución notable de síntomas depresivos y ansiosos.

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Desarrollar la empatía es una base fundamental. Toussaint recomienda ejercicios de escritura que ayuden a comprender las circunstancias de la otra persona, así como la reflexión activa. Para quienes tienen fe religiosa, la oración puede facilitar el perdón, sobre todo en relaciones de pareja.

La constancia es vital para que el perdón se convierta en un hábito saludable. En el ámbito de la terapia de parejas, revisar el pasado y enfrentar el dolor son etapas clave antes de cualquier reconciliación significativa, según Kristina Coop Gordon, de la Universidad de Tennessee–Knoxville.

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Dificultades habituales en el proceso de perdonar y consejos prácticos

Las personas que permanecen en el resentimiento suelen tener más dificultades para avanzar (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de sus beneficios, perdonar auténticamente implica retos. Worthington remarca que no es necesario ser una “estrella del perdón”: la habilidad se desarrolla con perseverancia. Las personas que tienden a quedarse en el resentimiento suelen tener más dificultades para avanzar, pero la perseverancia es crucial. “Si lo intentas, eso alivia el estrés y ayuda a sentirte mejor”, sostiene Toussaint.

No siempre la liberación del rencor es inmediata o permanente. Es normal que los sentimientos de falta de perdón reaparezcan ocasionalmente. Toussaint insiste en que una recaída no significa fracaso; lo importante es persistir. Tratarse con compasión y respetar el ritmo propio ayuda a fortalecer la autoestima y evitar la frustración.

Otro desafío es distinguir el perdón de la reconciliación y de la renuncia a la justicia. La American Psychological Association enfatiza que perdonar no obliga a restablecer la relación ni a renunciar al reclamo de justicia. En casos de abuso o agresión, la seguridad y la protección personal deben ser prioritarias, incluso si se logra perdonar en el plano personal.

Consejos de los expertos para una vida más feliz

Las recomendaciones coinciden en que el perdón es un proceso, no un acto aislado, que requiere actitud abierta y paciencia. “No hace falta ser la persona más capaz de perdonar del mundo. Si lo intentas, eso alivia el estrés”, concluye Toussaint para la American Psychological Association. El objetivo es fomentar la empatía y la compasión, comprendiendo que cada experiencia requiere un tiempo propio.

Robert Enright y Everett Worthington sugieren empezar por pequeñas acciones, priorizando la autorreflexión y, si es necesario, buscar apoyo profesional. Integrar la amabilidad, la comprensión y la benevolencia en la vida puede transformar tanto la relación consigo mismo como con los demás.

El perdón brinda una oportunidad real de sanación ante las injusticias sufridas y abre espacio para vivir con menos rencor. Aunque no repara lo perdido ni borra el daño, permite avanzar hacia el bienestar personal y crear un espacio para la recuperación individual.