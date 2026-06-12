La migración global casi se triplicó en 20 años: el dato que cambia el mapa del mundo

La migración internacional pasó de 13 a más de 35 millones de personas anuales en dos décadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los 2000, los desplazamientos internacionales rondaban los 13 millones de personas al año. Hoy, esa cifra supera los 35 millones. En poco más de dos décadas, la migración global casi se ha triplicado, según una investigación conjunta de la London School of Economics and Political Science (LSE), la Universidad de Hong Kong (HKU) y el International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA). La nueva base de datos, publicada en Nature, revela una transformación profunda y acelerada en los patrones de movilidad humana.

Lejos de ser un fenómeno marginal, la migración internacional crece a un ritmo que supera el aumento de la población mundial. Este salto no responde únicamente a crisis esporádicas, sino a transformaciones demográficas y económicas de largo plazo. Guy Abel, profesor de la Universidad de Hong Kong, explicó: “Esta tendencia ascendente parece impulsada por cambios demográficos sostenidos y el desarrollo económico, más que por crisis aisladas”.

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Hasta ahora, la comprensión de estos movimientos dependía de estadísticas de organismos como las Naciones Unidas o el Banco Mundial, que se actualizan cada cinco o diez años. Esto dejaba fuera de foco episodios clave, como guerras o pandemias. La nueva metodología utiliza inteligencia artificial y deep learning para unir estadísticas oficiales, censos y factores económicos y geográficos. Así se logra una visión anualizada, mucho más precisa y dinámica de los flujos migratorios.

La nueva base de datos publicada en Nature utiliza inteligencia artificial para medir flujos migratorios con mayor precisión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oriente Medio: el mayor receptor de migrantes del siglo XXI

El Golfo Pérsico, en particular las monarquías árabes, se ha consolidado como el destino principal de migrantes, sobre todo desde el sur de Asia y Filipinas. Según el estudio, desde 2010, 19 millones de personas han migrado desde India, Pakistán y Bangladesh hacia Arabia Saudita, Qatar, Baréin y los Emiratos Árabes Unidos. Solo la migración anual desde Bangladesh a Arabia Saudita promedia 300.000 personas, una escala sin precedentes en la región.

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Cuando se compara con otras rutas emblemáticas, como la de México a Estados Unidos, el contraste es claro. En esta última, los flujos suman 13,6 millones de personas desde 1990, cifra considerablemente menor pese a cubrir el doble de tiempo.

Europa, epicentro de la movilidad intrarregional

Europa lidera la migración intrarregional, con desplazamientos sostenidos desde el este hacia el oeste (Imagen Ilustrativa Infobae)

Europa se mantiene como la región con más migración interna, con flujos sostenidos desde el este hacia el oeste, especialmente tras la ampliación de la Unión Europea y el espacio Schengen. Antes de la pandemia, la movilidad dentro del continente alcanzaba los tres millones de personas cada año. Desde 1990, los desplazamientos desde Europa del Este a Europa Occidental suman cerca de 20 millones, alrededor de 600.000 al año.

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Las cifras permiten comprender cómo, en términos migratorios, la integración europea ha generado una de las mayores zonas de movilidad del planeta. El informe subraya que solo en los años noventa, durante la guerra civil en Ruanda, África subsahariana superó a Europa en volumen de migración interna.

África y el Sur Global: la migración detrás de las crisis

El estudio identifica episodios de gran impacto en el Sur Global, donde la falta de datos dificultaba el análisis detallado del fenómeno. Por ejemplo, la guerra civil en Sudán del Sur a partir de 2013 provocó un éxodo hacia Etiopía. La violencia del grupo terrorista Boko Haram, activa desde 2009 y con picos en 2014, obligó a unos 79.000 nigerianos a huir, de los cuales 45.000 buscaron refugio en Níger.

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África subsahariana superó a Europa en migración interna durante los años noventa, en el contexto de la guerra civil en Ruanda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas cifras muestran que los grandes desplazamientos por conflictos, aunque visibles, no son la única explicación del crecimiento migratorio. “Nuestras estimaciones combinan modelización clásica con deep learning y muestran el potencial de este enfoque híbrido en las ciencias computacionales”, afirmó Thomas Gaskin, investigador de la LSE y primer autor del estudio.

La investigación detectó caídas puntuales en los flujos migratorios globales durante la crisis financiera de 2008-2009 y la pandemia de Covid-19. No obstante, la tendencia general sigue en ascenso. “El acceso a datos migratorios más detallados ayuda a responder a las crisis y planificar servicios”, señala el informe.

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El equipo responsable desarrolló una plataforma interactiva para visualizar los datos, disponible en la web de la Universidad de Hong Kong. El objetivo es facilitar la toma de decisiones y la preparación ante nuevas olas migratorias.

El análisis de LSE, HKU y IIASA aporta una herramienta inédita para entender el movimiento de personas a escala global. La migración internacional, lejos de estabilizarse, sigue aumentando y reconfigura sociedades, mercados laborales y políticas públicas en todo el mundo. El reto para los gobiernos será anticipar y gestionar este fenómeno en expansión, con información precisa y actualizada.

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