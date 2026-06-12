Política

Maximiliano Ferraro: “Adorni ha tomado por estúpidos a todos los argentinos; es insostenible”

El diputado de la Coalición Cívica detalló en Infobae al Regreso la denuncia penal presentada junto a Mónica Frade contra el jefe de Gabinete por omisión maliciosa en sus declaraciones juradas y puso en duda el origen de su patrimonio

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Ferraro sostuvo que la omisión maliciosa en las declaraciones juradas de Adorni puede derivar en prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos

En una entrevista, Maximiliano Ferraro detalló la denuncia penal presentada contra Adorni por omisión maliciosa en sus declaraciones juradas, subrayando la gravedad de las contradicciones, la sospecha de enriquecimiento ilícito y la posible inhabilitación para cargos públicos.

Durante su paso por Infobae al Regreso, el diputado de la Coalición Cívica señaló: “Hoy con Mónica Frade hemos presentado una denuncia penal contra Adorni por omisión maliciosa de lo que fueron sus declaraciones juradas de años anteriores, que son estas rectificatorias, y que como todos sabemos, eso está penado en el código penal con prisión efectiva y habilitación para ejercer cargos públicos, de manera perpetua”.

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Ferraro y Frade: los fundamentos de la denuncia penal

Ferraro consideró que “Adorni es un personaje menor totalmente corrompido que ha tomado por estúpido a todos los argentinos”, y acusó al funcionario de “mentir descaradamente, incluso haciendo mentir al presidente”.

Según el legislador, “nadie puede creer que lo que declaró y lo que dijo en el último reportaje es plata bien habida”. Cuestionó los dichos sobre la supuesta pérdida de 500 mil dólares y el hallazgo de un pendrive con una billetera virtual: “¿Quién puede creerle que esos 500 mil dólares no se condicen con el estilo de vida que tenía previo a llegar a ser vocero presidencial y después jefe de gabinete? Si tenía los 500 mil dólares, ¿para qué le pidió a dos jubiladas una hipoteca sin ningún tipo de interés? ¿Para qué pidió un préstamo de 100 mil dólares para continuar con otro tipo de reformas?”.

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(Infobae en Vivo)
El diputado de la Coalición Cívica puso en duda el origen del patrimonio de Adorni y vinculó el caso con una investigación por presunto enriquecimiento ilícito (Infobae en Vivo)

El diputado profundizó: “Cada uno de estos hallazgos, cada uno de estos olvidos, son los que construyen estas declaraciones juradas rectificatorias para tratar de zafar de lo que se lo investiga, que tiene que ver con enriquecimiento ilícito, donde nosotros, los funcionarios públicos, tenemos carga invertida de la prueba. Tenemos que nosotros probar que no nos enriquecimos”.

En cuanto a la diferencia con otras causas, Ferraro aclaró: “En la Justicia Pollicita lo que investiga es presunto enriquecimiento ilícito”, mientras que la denuncia presentada apunta a la omisión maliciosa en las declaraciones juradas, “que eso está claramente penado”.

Concluyó: “Nosotros con la diputada Mónica Frade hemos decidido denunciarlo por esta omisión maliciosa, porque mintió en una de sus últimas declaraciones juradas y también mintió descaradamente en el recinto de la Cámara de Diputados cumpliendo una manda constitucional”.

Adorni, el profesor, en 2021 en un video educativo de Lemon
Ferraro cuestionó las explicaciones de Adorni sobre los 500 mil dólares, la hipoteca con dos jubiladas y un préstamo para reformas

El entramado patrimonial y las hipótesis sobre criptoactivos

El equipo de Infobae al Regreso repasó con Ferraro las sucesivas contradicciones de Adorni, desde el vuelo a Nueva York hasta las refacciones de su casa en un country, pasando por la aparición de bitcoins y el préstamo para reformas.

Mica Mendelevich enumeró: “Vuelo a Nueva York, cascada, Aruba, deslomarse, refacción de cocina, pendrive, bitcoins”, y Gonzalo Aziz recordó que “cada vez que parece que finalmente hay algún tipo de explicación, la explicación que sigue es más complicada”.

Ferraro sumó otra inconsistencia: “Otra mentira te agrego: diciendo primero que había pagado él el vuelo en avión privado de Buenos Aires a Punta del Este y después aparece el amigo proveedor del Estado que él tiene”. Para el diputado, “cada vez aparece un nuevo capítulo más inverosímil que el anterior”.

Al ser consultado sobre el futuro del escándalo, Ferraro planteó una hipótesis sobre el rol del pendrive y la trazabilidad de las supuestas billeteras virtuales: “Acá va a tomar centralidad ese pendrive y la trazabilidad de eso. Quiero plantear una hipótesis: ¿pertenecía o pertenece a él esa billetera, ese wallet? ¿Pudo o no haber comprado una billetera para preparar este gran dibujo de la declaración jurada 2025 y las rectificatorias para atrás? El área técnica del Ministerio Público Fiscal va a tener que empezar a hacer la trazabilidad”.

(Infobae en Vivo)
Maximiliano Ferraro y Mónica Frade presentaron una denuncia penal contra Adorni por omisión maliciosa en sus declaraciones juradas (Infobae en Vivo)

Ferraro vinculó además la maniobra con antecedentes de corrupción en el Estado, mencionando el caso Libra y su conexión con el mundo cripto: “Adorni comparte el mismo abogado que tiene el señor Mellino, que era el cuevero cripto por el cual Novelli retiraba la plata cash de las transferencias que le había hecho Hayden Davis, el ciudadano norteamericano que era el promotor de Libra en los Estados Unidos. Y eso está corroborado en el expediente por un informe del Ministerio Público, pero es parte también de la prueba que puso la Comisión Investigadora de Libra”.

Estrategia política y el futuro de Adorni en el gabinete

Consultado sobre la viabilidad judicial y política de la denuncia, Ferraro sostuvo: “Yo creo que sí, porque quiero en eso rescatar a Pollicita. Ojalá que el tiempo que ganó Adorni para este gran dibujo de la declaración jurada no responda a una estrategia judicial de impunidad que puedan estar manejando otros”.

El diputado fue contundente sobre el futuro institucional del jefe de Gabinete: “Adorni es insostenible. O decide el presidente pegarle una patada del gabinete o hay que activar los mecanismos institucionales en el Congreso para resolver esta situación”.

Ferraro detalló los pasos previstos por la Constitución: “Primero, abrir el recinto el 23 de junio, lograr esos ciento veintinueve, y la Constitución establece tres cuestiones: la interpelación, la interpelación con moción de censura y si no, el juicio político”.

Las contradicciones sobre el vuelo privado, las refacciones de la casa, el pendrive y los bitcoins quedaron en el centro del escándalo de Adorni (REUTERS/ Tomas Cuesta)
Las contradicciones sobre el vuelo privado, las refacciones de la casa, el pendrive y los bitcoins quedaron en el centro del escándalo de Adorni (REUTERS/ Tomas Cuesta)

En cuanto a las posibilidades numéricas, Ferraro explicó: “Hoy el número hay que construirlo. Por eso, primero abrir el recinto y con ciento veintinueve, poner esto sobre la mesa y analizar las distintas estrategias”.

Ferraro remarcó el carácter institucional de la moción de censura: “Es un efecto institucional sano y es un efecto institucional al cual se llega por responsabilidad absoluta del presidente Milei, que lo sostiene”.

Ante la consulta sobre los beneficios para la oposición, respondió: “No se trata de una cuestión de conveniencia. Se trata de que tenemos como jefe de gabinete a un personaje que se ha corrompido y que ha tomado por estúpidos a los argentinos desde que arrancó y llegó de Nueva York en aquel viaje”.

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