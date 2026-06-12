Guatemala

Guatemala: La carretera privada Xochi Corredor de las Flores se inaugura y comenzará a operar este 14 de junio

Una nueva autopista de 31 kilómetros conectará los kilómetros 142 y 172 de la CA-2 Occidente, atravesará seis municipios y apunta a recortar de una a dos horas los viajes

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La Municipalidad de Mazatenango canceló la licencia de construcción de Xochi antes de la inauguración prevista para el 14 de junio y dejó en suspenso el corredor vial privado en la CA-2. (Imagen de cortesía)
La Municipalidad de Mazatenango canceló la licencia de construcción de Xochi antes de la inauguración prevista para el 14 de junio y dejó en suspenso el corredor vial privado en la CA-2. (Imagen de cortesía)

La carretera privada Xochi Corredor de las Flores fue inaugurada este viernes 12 de junio como una nueva alternativa vial en el suroccidente del país y comenzará a operar este 14 de junio, con la promesa de recortar entre una y dos horas los traslados entre Suchitepéquez y Retalhuleu y de fortalecer uno de los ejes logísticos más importantes de la costa sur, después que la conclusión de la obra fuera suspendida por unos días.

Durante la construcción se generaron entre 1.500 y 1.600 empleos directos, de los cuales el 66 % correspondió a trabajadores de comunidades cercanas y alrededor del 20 % a mujeres. La empresa a cargo añadió que, a lo largo de la estructuración y de casi tres años de ejecución en campo, el proyecto ofreció oportunidades de trabajo a más de cuatro mil personas, en su mayoría de áreas aledañas.

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El corredor tiene 31 kilómetros y conecta los kilómetros 142 y 172 de la CA-2 Occidente. Atraviesa seis municipios de Suchitepéquez y Retalhuleu, y se extiende desde el kilómetro 142.5, en San Antonio Suchitepéquez, hasta el kilómetro 172, en San Andrés Villa Seca, Retalhuleu.

Camioneta oscura en carretera pavimentada hacia una plaza de peaje moderna con diseños geométricos. Un volcán grande y nebuloso se alza sobre las nubes en la distancia
La carretera privada Xochi Corredor de las Flores fue inaugurada el 12 de junio y comenzará a operar el 14 de junio en el suroccidente del país. (Proyectos y Urbanismo Guatemala) (Proyectos y Urbanismo Guatemala)

La apertura se concretó pocos días después de un desacuerdo con la Municipalidad de Mazatenango, que el 4 de junio ordenó la suspensión de los trabajos. Tras reuniones entre representantes de Xochi y el Concejo Municipal, ambas partes alcanzaron acuerdos que permitieron completar la fase final de la obra.

La vía fue diseñada para hacer el recorrido completo en unos 30 minutos

Luis Pedro Batres, gerente general de Xochi Corredor de las Flores, dijo a Soy502 que, la carretera fue concebida como algo más que una vía de tránsito. Batres explicó que el nombre proviene del náhuatl y significa “flor”, en línea con la idea de crear un corredor rodeado de vegetación y árboles floridos.

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La nueva carretera busca reducir entre una y dos horas los tiempos de viaje de los conductores que hoy atraviesan municipios como San Antonio, San Bernardino, Mazatenango y Cuyotenango sin que esos puntos sean su destino final. Según la empresa, la vía fue diseñada con estándares internacionales y con una velocidad de diseño de 80 kilómetros por hora, lo que permitirá completar el trayecto en aproximadamente 30 minutos.

Mapa de ruta que ilustra tres tramos de carretera (verde, morado, naranja) y la CA2 en Suchitepéquez, Guatemala, con ubicaciones de puentes y ciudades clave
Mapa detallado que muestra los tramos y puentes del proyecto carretero en la Costa Sur de Guatemala, cuya inauguración está a cargo del sector privado. (Revista Coyuntura Suchitpéquez)

La obra incluye 23 puentes, 24 pasos inferiores, una red de drenajes y una estructura de pavimento de 50 centímetros de espesor. También fue sometida a controles de calidad y auditorías internacionales.

El proyecto incorpora un programa ambiental que prevé la siembra de 70 mil árboles, de los cuales más de 2 mil ya fueron plantados. La empresa señaló que esa intervención acompaña la visión de un corredor con vegetación en todo su entorno.

El peaje se cobrará según la distancia recorrida

El corredor está dividido en tres tramos y cuenta con 12 configuraciones de viaje. Los conductores pagarán solo por el trayecto utilizado mediante un sistema inteligente que identifica los puntos de ingreso y salida.

La carretera también incorporará el sistema electrónico Xochi TAG y una aplicación móvil para hacer recargas y agilizar el paso por las garitas. Ese esquema de cobro por distancia forma parte del inicio de operaciones previsto para este domingo.

De acuerdo con las publicaciones de medios locales, Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de FUNDESA, dice que, la nueva carretera puede convertirse en un motor de desarrollo para el suroccidente del país al mejorar la conectividad, reducir costos logísticos y abrir oportunidades para el comercio, el turismo y nuevas inversiones.

La empresa sostuvo que Xochi se incorpora a uno de los ejes logísticos más importantes del país al activar una alternativa de conectividad en la costa sur. Añadió que la nueva vía generará efectos en la movilidad, la actividad productiva y la integración territorial y social.

Durante el acto de inauguración, Carlos Colom, director de la empresa Xochi, dio detalles a Prensa Libre, sobre la culminación del proyecto vial que abrirá al público este domingo. Colom señaló que la obra enfrentó retos que incluyeron la negociación de tierras, la ingeniería y la construcción de una carretera elevada, con pasos bajo las vías existentes para no interrumpir el flujo vehicular.

Según la descripción del proyecto, esta autopista articula una parte relevante de la producción agrícola, ganadera, agroindustrial y turística del país. La mejora en la conectividad incide de forma directa en la eficiencia logística, la previsibilidad del transporte y la generación de nuevas oportunidades de desarrollo.

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