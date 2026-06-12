Salud

La presencia de moho visible en el pan implica contaminación de todo el producto

Expertos en seguridad alimentaria advierten que las esporas y filamentos del hongo pueden infiltrarse profundo en la miga del pan, por lo que consumir parte aparentemente sana puede aún representar peligro para la salud

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La seguridad alimentaria aconseja descartar todo el pan si aparece moho, ya que recortar la parte afectada no garantiza la eliminación total de hongos - (Freepik)
La seguridad alimentaria aconseja descartar todo el pan si aparece moho, ya que recortar la parte afectada no garantiza la eliminación total de hongos - (Freepik)

Aunque parezca una mancha mínima, el moho en el pan no suele quedarse en la superficie: puede avanzar con filamentos microscópicos hacia zonas que se ven “normales”. Por eso, la recomendación más repetida en seguridad alimentaria es no “rescatar” el resto del producto: si hay moho visible, se descarta el pan completo.

Esta advertencia es sostenida de manera tajante por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en sus guías de seguridad alimentaria. El organismo explica que los mohos son hongos microscópicos que desarrollan hilos invisibles llamados hifas, las cuales penetran profundamente en los alimentos.

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Al ser el pan un producto de consistencia blanda y porosa, la contaminación interna avanza muchísimo más rápido de lo que el ojo humano logra registrar, lo que vuelve obsoleto cualquier intento de rescate.

El riesgo no es solo el malestar digestivo. Algunas personas pueden desarrollar náuseas, vómitos o diarrea; otras pueden reaccionar con síntomas alérgicos o respiratorios. Y existe una preocupación adicional: ciertos hongos pueden producir micotoxinas, compuestos tóxicos que no siempre se eliminan con el calor.

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Ilustración de una rebanada de pan con moho azul verdoso extendiéndose con filamentos rojos. Gráficos explican riesgos de moho en pan y medidas a tomar.
Guías expertas de higiene alimentaria insisten en descartar completamente productos de panadería con moho y limpiar la superficie de contacto para evitar contaminación cruzada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que las micotoxinas son sustancias químicas sumamente estables que resisten los procesos de cocción, horneado o tostado. Su ingesta no solo provoca cuadros agudos, sino que su acumulación en el organismo está asociada a efectos tóxicos crónicos a largo plazo, incluyendo daños severos en el sistema inmunitario y en órganos vitales.

Si el consumo fue accidental y en poca cantidad, lo habitual es que no pase a mayores, pero conviene observar la aparición de síntomas en las horas siguientes. Si hay dificultad para respirar, hinchazón o signos de reacción intensa, corresponde consultar de urgencia.

Por qué “cortar la parte con moho” no alcanza en el pan

El pan es un alimento poroso y con humedad suficiente para que el moho se extienda más allá del punto visible. Incluso si se retira el pedazo con la mancha, puede quedar contaminación en el resto, porque los filamentos del hongo avanzan dentro de la miga y las esporas se dispersan con facilidad en una bolsa cerrada.

Organismos de referencia advierten que, una vez que un alimento se vuelve mohoso, en general no debe consumirse y debe desecharse; el pan figura entre los productos especialmente susceptibles, por el riesgo de formación o presencia de micotoxinas.

Comida en mal estado, pan con moho (Freepik)
Comida en mal estado, pan con moho (Freepik)

En las normativas del USDA, el pan entra de forma explícitamente obligatoria en la categoría de descarte total debido a que las esporas fúngicas microscópicas viajan con gran facilidad por los alvéolos de la miga, contaminando todo el paquete antes de que aparezcan nuevas manchas visibles.

En términos prácticos: en pan y productos de panadería blandos, la regla suele ser tolerancia cero. Si ves moho, se descarta todo el pan y se limpia el lugar donde estuvo apoyado para reducir contaminación cruzada.

Síntomas y cuándo pedir ayuda médica

Los síntomas tras comer pan con moho varían. Puede no ocurrir nada, o aparecer un cuadro digestivo (malestar, dolor abdominal, náuseas, vómitos o diarrea). También puede haber reacciones alérgicas o respiratorias en personas sensibles.

Instituciones médicas de prestigio internacional como la Clínica Mayo explican que el moho actúa como un potente alérgeno ambiental y alimentario. La inhalación de las esporas al manipular el pan viejo o su ingesta puede gatillar crisis asmáticas e inflamación de las vías respiratorias. Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) asocian la ingesta de toxinas fúngicas con respuestas inflamatorias gastrointestinales severas.

Primer plano de un trozo de pan partido sobre una tabla de madera, con una sección claramente visible de moho verde y otra parte intacta. El fondo de cocina está desenfocado.
En las normativas del USDA, el pan entra de forma explícitamente obligatoria en la categoría de descarte total (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las señales de alerta (por intensidad o por perfil de riesgo) se incluyen:

  • Dificultad para respirar o silbidos al respirar.
  • Hinchazón en labios o garganta.
  • Urticaria o erupción extensa.
  • Vómitos persistentes o signos de deshidratación.

En personas con sistema inmune debilitado (por ejemplo, tratamientos oncológicos, trasplantes o inmunosupresión), el criterio para evitar alimentos con moho debe ser todavía más estricto. Expertos de la Escuela de Medicina de Harvard y los CDC alertan que en pacientes inmunocomprometidos la exposición a hongos comunes como el Aspergillus (frecuente en panificados en mal estado) puede provocar una patología médica grave llamada aspergilosis invasiva, una infección fúngica que ataca los pulmones y puede ser potencialmente mortal, por lo cual las guías de higiene alimentaria recomiendan desechar cualquier alimento con moho visible.

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