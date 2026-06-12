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Honduras: Consejeras del CNE solicitan licencia y Congreso Nacional alista nombramientos interinos

El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, confirmó que la próxima semana se conocerán las solicitudes de permiso y se elegirán sustitutos provisionales para Ana Paola Hall y Cossette López

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Las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López solicitaron licencia temporal ante el Congreso Nacional. El Congreso Nacional deberá nombrar sustitutos interinos para el pleno del CNE. (Foto: Archivo/REUTERS/Fredy Rodriguez)
Las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López solicitaron licencia temporal ante el Congreso Nacional. El Congreso Nacional deberá nombrar sustitutos interinos para el pleno del CNE. (Foto: Archivo/REUTERS/Fredy Rodriguez)

Las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, solicitaron oficialmente al Congreso Nacional una licencia temporal para ausentarse de sus cargos, por lo que el Poder Legislativo deberá iniciar el proceso para designar sustitutos interinos que asumirán funciones mientras dure la autorización.

La información fue confirmada el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, quien adelantó que la próxima semana el pleno conocerá formalmente las solicitudes de permiso enviadas por ambas funcionarias.

“Lo que trataríamos únicamente la próxima semana sería las solicitudes de permisos y sustituciones provisionales”, expresó Zambrano durante declaraciones brindadas a medios de comunicación.

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Según explicó el titular del Congreso Nacional, las solicitudes de licencia fueron remitidas el pasado jueves y corresponden al período de un año, aunque aclaró que el procedimiento contempla nombramientos provisionales mientras se resuelve la situación administrativa y política relacionada con los órganos electorales.

Zambrano indicó además que junto a la aprobación de las licencias también se procederá a escoger de manera interina a las personas que ocuparán temporalmente los cargos de Hall y López dentro del pleno del Consejo Nacional Electoral.

Tomás Zambrano confirmó que las solicitudes serán conocidas la próxima semana. Diputados iniciarán la construcción de consensos para aprobar las licencias temporales. (Foto: Cortesía)
Tomás Zambrano confirmó que las solicitudes serán conocidas la próxima semana. Diputados iniciarán la construcción de consensos para aprobar las licencias temporales. (Foto: Cortesía)

El presidente del Congreso señaló que, a su criterio, los sustitutos provisionales deben surgir de la nómina de candidatos que previamente participaron en el proceso de evaluación de idoneidad profesional y personal desarrollado por la comisión especial electoral del Poder Legislativo.

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“Los sustitutos provisionales tienen que ser de la nómina de candidatos que se sometieron al proceso de evaluación de idoneidad profesional y personal por la comisión electoral del Congreso Nacional”, manifestó.

En la misma línea, el diputado Eder Mejía recordó que el Congreso Nacional aprobó anteriormente una reforma que permite a los consejeros de los órganos electorales solicitar licencias temporales y faculta al Legislativo para nombrar reemplazos interinos mientras dure la ausencia de los titulares.

El congresista explicó que ahora corresponde a las diferentes bancadas iniciar el proceso de diálogo y construcción de consensos para aprobar las licencias y concretar los nombramientos temporales.

“Corresponderá a este Congreso Nacional empezar las acciones de construir los consensos con las diferentes bancadas para aceptar esta licencia y poder nombrar de manera interina a los que estarán ocupando estos cargos”, indicó Mejía.

Asimismo, consideró que lo más adecuado sería que el pleno seleccione a los sustitutos de entre la lista de aspirantes evaluados previamente por la Comisión Especial Electoral, debido a que esas personas ya demostraron cumplir los requisitos para desempeñarse como consejeros del CNE o magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Los reemplazos provisionales podrían surgir de la nómina evaluada por la Comisión Electoral. El procedimiento actual corresponde a nombramientos interinos y no permanentes. (Foto: EFE/Gustavo Amador)
Los reemplazos provisionales podrían surgir de la nómina evaluada por la Comisión Electoral. El procedimiento actual corresponde a nombramientos interinos y no permanentes. (Foto: EFE/Gustavo Amador)

Mejía también aclaró que el procedimiento actual es distinto al de una elección permanente, ya que las licencias pueden ser suspendidas en cualquier momento y porque quienes resulten electos únicamente ejercerán funciones de manera temporal.

“Recuerden que este es un procedimiento diferente porque esta es una licencia, una licencia que se puede suspender en cualquier momento. Las personas que van a ser nombradas en estos dos cargos van a ser nombradas de forma interina”, explicó.

Mientras tanto, la elección definitiva de cargos vacantes dentro de los órganos electorales continúa pendiente debido a que las fuerzas políticas todavía no alcanzan consensos sobre los nombramientos permanentes.

De acuerdo con diputados del Congreso Nacional, actualmente existe una postura orientada a priorizar primero las reformas electorales antes de avanzar en la designación oficial y definitiva de las autoridades del CNE y del Tribunal de Justicia Electoral.

Se espera que en los próximos días la Junta Directiva del Congreso Nacional incorpore oficialmente el tema en agenda para que el pleno pueda discutir y eventualmente aprobar tanto las licencias como los nombramientos interinos de las consejeras del órgano electoral.

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