Salud

Qué son los dolores de crecimiento en las piernas y cuándo son una señal de alarma

Las guías de salud pública coinciden en que tres acciones en el hogar alivian estos episodios, aunque hay indicios concretos que obligan a buscar evaluación médica

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los dolores de crecimiento suelen afectar pantorrillas, muslos o la zona detrás de las rodillas con molestias intermitentes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los llamados dolores de crecimiento son episodios de dolor muscular, por lo general en piernas, que suelen aparecer al final del día o durante la noche y generan preocupación en las familias. Aunque su causa exacta no está del todo clara —y de hecho la Escuela de Medicina de Harvard aclara que los huesos al crecer en realidad no duelen—, la mayoría de los cuadros son benignos y se manejan con medidas simples en casa, siempre que no haya signos de alarma.

En los cuadros típicos, el dolor se describe como una molestia intermitente, que puede ir y venir por días o semanas, y localizarse en zonas como pantorrillas, muslos, espinillas o detrás de las rodillas. Es común que despierte al niño durante la noche, pero también es característico que desaparezca por la mañana y que durante el día el niño esté activo, sin limitaciones para caminar, correr o jugar.

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Cuando la historia clínica coincide con este perfil y el examen físico es normal, por lo general no se requieren análisis de sangre ni estudios por imágenes, según advierte Cleveland Clinic al destacar la importancia de evitar exámenes innecesarios.

Cómo reconocer los dolores de crecimiento y aliviar el malestar en casa

Primer plano de dos manos adultas realizando un masaje suave en la pantorrilla de una pierna infantil, que viste pantalón azul oscuro.
El alivio de los dolores de crecimiento en casa incluye masaje suave, calor local y analgésicos infantiles con indicación adecuada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dolores de crecimiento se describen como molestias intermitentes —a veces tipo calambres o dolor sordo— que suelen afectar pantorrillas, muslos o el área detrás de las rodillas. Es frecuente que aparezcan en la tarde-noche y que mejoren con el descanso, lo que ayuda a diferenciarlos de dolores asociados a lesiones o enfermedades inflamatorias.

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Para acompañar al niño durante un episodio, las guías de salud pública de referencia —como las del NHS británico o la Academia Americana de Pediatría— coinciden en medidas de alivio que suelen ser suficientes: masaje suave en la zona dolorida, uso de calor local (compresa o bolsa de agua tibia con protección) y, si el dolor lo justifica, analgésicos infantiles habituales siguiendo indicación y dosis adecuadas.

Un punto clave es observar el patrón: en los dolores de crecimiento típicos no debería haber hinchazón, enrojecimiento ni dolor localizado en una articulación, y el niño suele estar bien durante el día. Si el dolor aparece después de una jornada de mucha actividad, también puede coexistir fatiga muscular —un factor que revisiones científicas en Nature Reviews vinculan directamente a estos episodios nocturnos—, por lo que ayuda sostener rutinas de descanso y no forzar actividad si el niño se siente incómodo.

Cuándo consultar: señales de alarma y motivos para evaluar otras causas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Si el dolor impide caminar, se mantiene al día siguiente o presenta cambios visibles en la pierna, se debe descartar otra causa distinta de los dolores de crecimiento - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la mayoría de los casos no requiere estudios, conviene consultar si el dolor cambia de patrón o se acompaña de síntomas que sugieran otra causa. Mayo Clinic recomienda pedir evaluación si el dolor es persistente, aparece durante el día o por la mañana, se localiza en una sola pierna, compromete articulaciones, interfiere con actividades habituales o se relaciona con una lesión.

También es importante consultar si hay cojera, fiebre, debilidad, fatiga marcada, pérdida de apetito o peso, o si aparecen hinchazón, enrojecimiento o sensibilidad intensa al tocar la zona. Esas señales obligan a descartar infecciones, trastornos inflamatorios, lesiones óseas o problemas metabólicos.

En general, si el dolor despierta al niño por la noche, pero desaparece por la mañana y no deja limitación funcional, suele encajar con el cuadro típico. Pero si el dolor impide caminar, se mantiene al día siguiente o se acompaña de cambios visibles en la pierna, lo más prudente es una consulta clínica para definir si se trata de dolores de crecimiento u otra condición que requiera un abordaje distinto.

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