El regalo de Mario Pergolini a Oriana Sabatini que entusiasmó a los hinchas de Boca Juniors con la llegada de Paulo Dybala

Mario Pergolini sorprendió a Oriana Sabatini en vivo con una camiseta de Boca Juniors con el número 21, asociado a Paulo Dybala (Video: Otro Día Perdido, Eltrece)

Un momento descontracturado, con humor y guiños cómplices, terminó convirtiéndose en uno de los pasajes más comentados de la televisión en las últimas horas. Oriana Sabatini fue una de las invitadas a Otro Día Perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini por Eltrece, y lo que parecía una simple entrevista derivó en una escena cargada de ironía, fandom y un trasfondo que volvió a instalar un tema recurrente: el futuro futbolístico de Paulo Dybala.

Todo ocurrió cuando el conductor decidió sorprender a la cantante con un regalo en vivo. “No le hago este tipo de obsequios a casi nadie”, advirtió Pergolini antes de revelar de qué se trataba, mientras en el estudio crecía la expectativa. Oriana, entre risas, no ocultaba su curiosidad. “¿De verdad?”, preguntó, sin imaginar que el gesto iba a tener una carga simbólica tan fuerte.

El detalle no era menor. Mario, reconocido hincha de Boca Juniors, le entregó una camiseta del club con el número 21, el mismo dorsal que suele identificar a Dybala. Pero el contexto hacía aún más picante la situación: Oriana es públicamente fanática de River Plate, una pasión heredada de su padre, Osvaldo Sabatini. Esa tensión futbolera, trasladada al estudio, fue el combustible perfecto para un intercambio que rápidamente se volvió viral.

El gesto de Pergolini alimentó los rumores de una posible llegada de Paulo Dybala a Boca, ilusionando a los hinchas del club xeneize

“Vos sos recontra de River”, le recordó Pergolini, mientras en pantalla aparecía una imagen de ella vinculada al club de Núñez. Oriana intentó relativizarlo con humor: “La única vez en mi vida que jugué al fútbol fue esa”. Sin embargo, el conductor no dejó pasar la oportunidad de incomodarla un poco más. “Te la puedo cambiar si no la vas a usar”, lanzó, en tono provocador.

Lejos de rechazar el regalo, la cantante entró en el juego. “Mi papá va a ver esto y le va a agarrar algo”, dijo entre risas, consciente del impacto que podía tener esa escena puertas adentro de su familia. Pergolini, divertido, aseguró que no quería generar conflictos, así que suspendió momentáneamente la entrega.

El momento más comentado llegó cuando el presentador sacó una nueva camiseta, con el dorsal 21 y “Dybala” estampado. “¿No hay ningún 21 en Boca ahora?”, preguntó. La respuesta del conductor fue directa y alimentó la fantasía: “Se lo ponemos igual, no te hagas ningún problema”. “No lo tomes como presión, vos dáselo”, le dijo, en un claro guiño a los rumores que desde hace tiempo vinculan al futbolista con el club de la Ribera. Oriana aceptó ambos regalos, aunque no dejó de remarcar el tono lúdico de la situación. “Papá, no mirés”, volvió a decir, entre risas.

Oriana Sabatini, reconocida hincha de River, recibió con humor el obsequio de la camiseta de Boca durante el programa Otro Día Perdido

A partir de ahí, la charla tomó otro vuelo. Mario aprovechó para ir un poco más allá y deslizó la pregunta que muchos querían hacer: si había alguna novedad sobre el futuro de Dybala. “¿Nos querés contar algo?”, lanzó, con picardía. La respuesta de Oriana fue tan sincera como medida: “No lo sé. Me encantaría poder decirte que sí”.

El conductor insistió, fiel a su estilo. Incluso bromeó con la posibilidad de que la cantante revelara una primicia en vivo. “Esto no va a salir en ningún lado si decís que ya está todo arreglado para junio”, dijo, entre risas.

En otras oportunidades, la propia cantante ya había hablado del tema, siempre con cautela. Frente a consultas sobre una posible llegada de su marido a Boca, había dejado en claro que no hay nada confirmado y que las decisiones pasan exclusivamente por el bienestar del futbolista. Sin embargo, también había dejado una frase que resonó fuerte entre los hinchas: su deseo de que las definiciones lleguen pronto, ya que quiere buscar un buen lugar para el crecimiento de su hija de 2 meses.