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Lanús-Central Córdoba, Estudiantes (RC)-Central y Platense-San Lorenzo le dan continuidad a la fecha 16 del Torneo Apertura

El Granate recibirá al Ferroviario, el Canalla visitará Córdoba y el Calamar será local ante el Ciclón

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Collage de seis fotos de futbolistas celebrando o en juego. Se observan camisetas de Lanús, Central Córdoba, Estudiantes, Rosario Central, Platense y San Lorenzo
El Torneo Apertura entra en etapa de definiciones

El Torneo Apertura está en etapas decisivas para conocer a los clasificados a los octavos de final y este viernes se jugarán otros tres partidos (además de Riestra-Independiente y Racing-Barracas) que podrían ser determinantes para los cruces.

En La Fortaleza, Lanús recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero desde las 19.15. A la misma hora, Rosario Central visitará el estadio de Estudiantes de Río Cuarto y, desde las 21.30, Platense chocará ante San Lorenzo en Vicente López.

LANÚS VS CENTRAL CÓRDOBA

Imagen dividida mostrando a un jugador de Lanús en una camiseta granate y a un grupo de jugadores de Central Córdoba celebrando en uniformes rayados
Lanús recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero

Lanús intentará sellar su pase a los octavos de final en la Zona A del Torneo Apertura como local ante Central Córdoba de Santiago del Estero. El partido comenzará a las 19.15 en La Fortaleza, con arbitraje de Pablo Dóvalo y transmisión de ESPN Premuim.

Los dirigidos por Mauricio Pellegrino vienen de una derrota en Mendoza frente a Gimnasia, pero se encuentran en la quinta posición de su grupo, con 22 puntos, y de ganar estarán en la siguiente instancia. Además, el Granate tiene la mira puesta en la Copa Libertadores, en la que tendrán actividad el próximo miércoles 28 de abril como local frente a la Liga de Quito por la tercera fecha del Grupo G.

Por su parte, el Ferroviario pudo extinguir una racha de tres derrotas consecutivas luego de vencer 4-3 a Platense en el estadio Madres de Ciudades. Los comandados por Lucas Pusineri deberán ganar sus últimos compromisos y esperar otros resultados para soñar con la clasificación a playoffs.

En la última fecha del Apertura, Central Córdoba recibirá a Boca Juniors y Lanús será local ante el Deportivo Riestra.

Probables formaciones:

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Medina; Lucas Besozzi, Franco Watson, Matías Sepúlveda y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga; Fernando Martínez, Tiago Cravero, Diego Barrera, Matías Vera, Lucas González; Ezequiel Naya y Michael Santos. DT: Lucas Pusineri.

Estadio: Ciudad de Lanús

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Sebastián Bresba

Hora: 19.15

TV: ESPN Premium

ESTUDIANTES (RÍO CUARTO) VS ROSARIO CENTRAL

Dos jugadores de fútbol con camisetas de diferentes equipos, uno azul claro y otro a rayas amarillas y azules, posan para la cámara en un estadio
Estudiantes de Río Cuarto tiene una dura prueba de local frente a Rosario Central

Rosario Central intentará seguir escalando posiciones de cara a los playoffs del Torneo Apertura y visitará al ascendido Estudiantes de Río Cuarto. El partido comenzará a las 19.15, con arbitraje de Darío Herrera y transmisión de TNT Sports.

El Canalla, cuarto en la Zona B con 24 puntos, tiene un pie en la siguiente ronda aunque deberá sumar para alcanzar el objetivo o esperar otros resultados. La última victoria como local ante Sarmiento de Junín depositó al conjunto de Jorge Almirón en una buena ubicación, teniendo en cuenta que también compite en la Copa Libertadores.

El León del Imperio, en cambio, se encuentra último en las posiciones, con apenas un triunfo (5 puntos) y en zona de descenso, por lo que es obligatorio sumar en casa. Con ocho partidos sin victorias (7 caídas y un empate), los comandados por Gerardo Acuña intentarán torcer el rumbo ante un rival de jerarquía.

Probables formaciones:

Estudiantes (Río Cuarto): Agustín Lastra; Raúl Lozano, Sergio Ojeda, Matías Valenti, Facundo Cobos; Tomás González, Alejandro Cabrera, Nicolás Talpone, Martín Garnerone; Mateo Bajamich y Gabriel Alanís. DT: Gerardo Acuña.

Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Pol Fernández; Jáminton Campaz, Julián Fernández o Ángel Di María y Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Estadio: Antonio Candini

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Fernando Espinoza

Hora: 19.15

TV: TNT Sports

PLATENSE VS SAN LORENZO

Imagen dual con un jugador de Platense en camiseta blanca y marrón gesticulando, y dos de San Lorenzo en camiseta blanca, roja y azul celebrando
Platense será local de San Lorenzo en Vicente López

Un duelo de alto vuelo tendrá lugar en Vicente López a partir de las 21.30. Platense recibirá a San Lorenzo por la penúltima jornada de la Zona A del Torneo Apertura. El árbitro será Hernán Mastrángelo y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El Ciclón intentará volver al triunfo luego de dos empates consecutivos para quedar nuevamente en puestos de playoff y llegar a la última fecha frente a Independiente con chances concretas. Los dirigidos por Gustavo Álvarez, que entre semana jugarán ante Santos por Copa Sudamericana, acumulan 19 puntos y necesitan ganar.

Por su lado, el Calamar sabe que no tiene margen de error si quiere avanzar a la próxima rueda en el Apertura. Sus 16 puntos lo obligan a ganar sus próximos dos partidos y esperar. La última derrota en Santiago del Estero trastocó los planes de Walter Zunino, que tiene el ojo puesto en la Libertadores.

Probables formaciones:

Platense: Matías Borgogno; Juan Saborido, Mateo Mendia, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil, Iván Gómez, Franco Zapiola, Gonzalo Lencina, Guido Mainero y Kevin Retamar. DT: Walter Zunino.

San Lorenzo: Orlando Gill; Mathías De Rittis, Ezequiel Herrera, Johan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Matías Reali; Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.

Estadio: Ciudad de Vicente López

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Laura Fortunato

Hora: 21.30

TV: ESPN Premium

LAS POSICIONES DEL TORNEO APERTURA

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