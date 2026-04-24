Economía

Empleadas domésticas: cuánto cuesta la hora de limpieza en mayo de 2026

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp) aún no definió nuevos aumentos, por lo que rigen los montos de la paritaria firmada hace dos meses

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El régimen de trabajo en casas particulares incluye, además, dos adicionales de carácter obligatorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tarifas para la contratación de servicio doméstico permanecen sin cambios respecto al mes previo, ante la falta de un nuevo acuerdo salarial en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Los valores actuales provienen del ajuste pactado a principios de año para este sector y se mantienen vigentes por la ausencia de una actualización en las paritarias.

En la categoría de tareas generales, el valor por hora es de $3.348,37 con retiro y $3.599,86 sin retiro. En el caso de una jornada completa bajo esta modalidad, el salario mensual alcanza los $410.773,52 con retiro y los $455.160,14 sin retiro. Estos montos sirven como referencia principal para la mayoría del personal de casas particulares.

En lo que respecta a asistencia y cuidado de personas, el valor por hora es de $3.599,86 con retiro y $4.012,14 sin retiro, mientras que el salario mensual se ubica en $455.160,14 con retiro y $505.578,34 sin retiro.

Por su parte, quienes realizan tareas específicas —como cocina, jardinería o conducción— perciben $3.807,87 por hora con retiro y $4.161,54 sin retiro, con salarios mensuales de $466.154,67 y $517.277,03, respectivamente.

Una empleada de hogar friega un pasillo
Quienes realizan tareas específicas —como cocina, jardinería o conducción— perciben $3.807,87 por hora con retiro y $4.161,54 sin retiro (Ricardo Rubio/ Europa Press)

Para caseros, tanto el valor por hora como el salario mensual se fijan en $3.599,86 y $455.160,14, respectivamente, sin diferencia entre modalidades con o sin retiro. En cuanto al personal de supervisión, la remuneración por hora es de $4.013,30 con retiro y $4.382,63 sin retiro, mientras que el salario mensual alcanza los $500.649,26 y $556.024,76, respectivamente.

El régimen de trabajo en casas particulares incluye, además, dos adicionales de carácter obligatorio. Por un lado, el adicional por antigüedad, que implica un incremento del 1% sobre el salario por cada año de servicio con el mismo empleador. Por otro, el adicional por zona desfavorable, que supone un 30% extra sobre el salario mínimo y se aplica a quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como en el partido bonaerense de Patagones.

Las trabajadoras del sector aún se encuentran a la espera de la firma de una nueva paritaria para recomponer sus remuneraciones. El último acuerdo se concretó en febrero, con un ajuste de 1,5% para ese mes y para marzo. Asimismo, se pactó el pago de un bono según la cantidad de horas de prestación del servicio.

Vale mencionar que la registración del vínculo laboral de las empleadas domésticas es obligatorio y requiere inscribir a la trabajadora en el sistema de ARCA. El trámite debe realizarse de forma digital por parte del empleador, independientemente de la cantidad de horas trabajadas o de la modalidad de contratación. En caso de no contar con clave fiscal, es necesario obtenerla previamente.

Una persona revisa papeles financieros y facturas en una mesa de madera, junto a un pasaporte, una laptop abierta y una pila de documentos.
La registración del vínculo laboral de las empleadas domésticas es obligatorio y requiere inscribir a la trabajadora en el sistema de ARCA (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento comienza con el ingreso del CUIL del empleado, lo que permite cargar automáticamente sus datos personales. Luego, se deben completar otros campos, como el domicilio, la información laboral, el tipo de tareas, la carga horaria, la modalidad de pago, la remuneración, la fecha de ingreso y la condición contractual.

También es obligatorio declarar el domicilio donde se desarrollarán las tareas: si ya figura en el sistema, puede seleccionarse; de lo contrario, debe incorporarse manualmente. Antes de confirmar, el sistema brinda la posibilidad de revisar y ajustar los datos ingresados.

Los pasos para la inscripción en ARCA son:

  • Acceso a la web de ARCA con Clave Fiscal.
  • Carga del número de CUIL del empleado, lo que habilita la autocompletación de datos básicos.
  • Ingreso de domicilio de la persona empleada y del lugar efectivo de trabajo.
  • Declaración de la cantidad de horas semanales, modalidad de pago, remuneración, tipo de vínculo, fecha de inicio y condición de temporalidad o permanencia.
  • Verificación final de la información completada y confirmación para formalizar el registro.

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