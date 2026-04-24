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Rusia lanzó un nuevo ataque contra infraestructura civil en la ciudad ucraniana de Odesa: al menos dos muertos y 14 heridos

Las autoridades de emergencia dieron los detalles de las víctimas fatales tras el bombardeo. Varias viviendas resultaron dañadas por dispositivos aéreos, lo que provocó incendios durante la madrugada

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Un bombero subiendo una escalera en busca de supervivientes tras un ataque ruso a un edificio residencial en Odesa, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania (AFP)
Un bombero subiendo una escalera en busca de supervivientes tras un ataque ruso a un edificio residencial en Odesa, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania (AFP)

Al menos dos personas murieron y 14 resultaron heridas tras una ola de ataques rusos durante la madrugada de este viernes en Odesa, al sur de Ucrania, según reportaron este viernes los servicios de emergencia de la región. Los socorristas informaron que los bombardeos alcanzaron tanto viviendas como infraestructura civil, y detallaron que drones impactaron en dos edificio de dos plantas.

“En uno de los lugares, dos personas recibieron atención médica en el acto; en otro, una mujer fue hospitalizada; la información sobre las víctimas aún se está esclareciendo”, escribió el jefe de la administración regional, Serhiy Lysak, tras el ataque.

Horas más tarde, el impacto de un dron ruso contra un edificio residencial de tres plantas en Odesa provocó la destrucción de varios apartamentos y un incendio, dejando seis personas heridas, según informó el Servicio Estatal de Emergencias.

Además, otros dos edificios de dos plantas quedaron destruidos. Los rescatistas lograron sacar a una persona de uno de esos inmuebles y evacuaron a 20 residentes, incluidos dos menores; en ese lugar, siete personas sufrieron heridas.

Vehículos dañados tras un ataque ruso en Odesa, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania (AFP)
Vehículos dañados tras un ataque ruso en Odesa, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania (AFP)

En otro de los edificios afectados, dos personas perdieron la vida y una más resultó herida. Un total de 16 residentes fueron evacuados de ese inmueble.

“En total, dos personas fallecieron y catorce resultaron heridas a consecuencia del ataque ruso. Se están llevando a cabo labores para mitigar las consecuencias. Se está esclareciendo la información”, detalló el Servicio Estatal de Emergencias en sus redes sociales. La ciudad, objetivo habitual de los ataques rusos, había registrado nueve víctimas fatales el pasado 16 de abril en otro ataque de las tropas rusas.

Durante la noche anterior, cuatro personas murieron, otra sigue desaparecida y ocho resultaron heridas tras un ataque ruso en Dnipro, en el centroeste de Ucrania. El gobernador regional Oleksandr Ganja detalló que se registraron incendios en varios distritos y numerosos departamentos quedaron destruidos por el fuego.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar para sofocar los incendios y las autoridades evaluaron la magnitud total de los daños y el número definitivo de víctimas.

Ucrania enfrenta bombardeos diarios con drones y misiles desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. De acuerdo con la Misión de Observación de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania (HRMMU), cerca de 15.000 civiles fueron asesinados por los ataques rusos y más de 40.000 resultaron heridos desde el comienzo del conflicto. El informe señala que 2025 fue el año con más muertes después de 2022, superando los 2.500 civiles muertos.

Ucrania busca ingresar en la Unión Europea

Los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, se reunieron el jueves con el mandatario ucraniano, y coincidieron en la necesidad de avanzar “sin demora” en las negociaciones para la adhesión de Ucrania al bloque europeo.

En un comunicado conjunto tras el encuentro en Nicosia, ambos líderes destacaron los avances realizados por Ucrania en su proceso de acercamiento a la UE y pidieron la apertura inmediata de los capítulos de negociación.

Los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, se reunieron el jueves con el mandatario ucraniano (REUTERS)
Los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, se reunieron el jueves con el mandatario ucraniano (REUTERS)

Von der Leyen y Costa celebraron también la aprobación del préstamo de apoyo a Ucrania por 90.000 millones de euros, desbloqueado tras el levantamiento del veto de Hungría, y subrayaron la importancia de su rápida ejecución para cubrir las necesidades presupuestarias y de defensa de Kiev en el actual contexto de guerra con Rusia.

Los líderes europeos reconocieron el progreso de Ucrania en materia de reformas, pese a las difíciles circunstancias, y alentaron a continuar con estos esfuerzos.

António Costa señaló a su llegada a la cumbre que se han dado “dos pasos importantes para reforzar a Ucrania”: el desbloqueo del préstamo y la adopción de un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. “Ahora es el momento de mirar adelante y preparar el siguiente paso, que es abrir formalmente los primeros grupos de capítulos de la negociación para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea”, concluyó.

(Con información de EFE)

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