Cómo identificar y prevenir el dolor de espalda: claves para evitar complicaciones

El dolor de espalda es una de las principales causas de consulta médica y ausentismo laboral a nivel mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor de espalda es una de las molestias más frecuentes y representa una de las principales causas de consulta médica y ausentismo laboral. Según Mayo Clinic y Cleveland Clinic, este síntoma puede abarcar desde una simple molestia muscular hasta cuadros intensos que limitan la movilidad y afectan la calidad de vida. Diversas afecciones y factores pueden desencadenarlo, lo que dificulta en muchos casos identificar una causa exacta solo a partir de un examen físico o estudios de imágenes.

Entre los motivos más habituales se encuentran las torceduras musculares o de ligamentos, que suelen aparecer por levantar objetos pesados, movimientos bruscos o malas posturas repetidas. Además, el desgaste de los discos intervertebrales, la artritis, la osteoporosis y enfermedades inflamatorias como la espondilitis anquilosante son condiciones que pueden derivar en dolor de espalda. Es común que la distensión constante en personas con bajo nivel de actividad física provoque espasmos musculares dolorosos, explican las clínicas estadounidenses.

También existen causas menos evidentes, como los problemas mecánicos o estructurales en la columna, fracturas, hernias discales y trastornos degenerativos. Algunas enfermedades de órganos abdominales o pélvicos pueden originar lo que se conoce como dolor referido, manifestándose en la espalda aunque la raíz del problema esté en otra zona del cuerpo. Entre estos cuadros se incluyen aneurismas de aorta, infecciones renales, cálculos renales, pancreatitis y afecciones ginecológicas como endometriosis o fibromas uterinos.

Las torceduras musculares, el desgaste de discos intervertebrales y enfermedades inflamatorias figuran entre los motivos más comunes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tipos, síntomas y diagnóstico del dolor de espalda

Esta molestia puede presentarse en cualquier zona, desde el cuello hasta la parte superior de los glúteos, y se manifiesta con diversas sensaciones como ardor, punzadas, dolor sordo, palpitante o incluso espasmos musculares. Según Cleveland Clinic y Mayo Clinic, la clasificación principal distingue entre dolor en la parte superior y media de la espalda, que afecta la columna torácica, y dolor lumbar, que es el más común por la carga que soporta esta región.

También se categoriza por su duración: el agudo permanece por menos de cuatro semanas, el subagudo hasta 12 y el crónico persiste por mucho más tiempo. Los síntomas pueden variar según la causa e incluir rigidez, debilidad, hormigueo, entumecimiento, disminución del rango de movimiento e irradiación del dolor hacia las piernas, glúteos o caderas. En ocasiones, el dolor se agrava al moverse, agacharse, permanecer de pie o caminar, y puede ser más intenso al despertar o en determinados momentos del día.

Algunas señales indican la necesidad de consultar con un profesional de la salud, como la molestia intensa que no mejora con el descanso, la persistencia por varias semanas, la irradiación hacia las piernas, la presencia de debilidad o entumecimiento, fiebre, pérdida de peso inexplicada, o alteraciones en el control de la vejiga o los intestinos. También se consideran de alarma los dolores que aparecen tras una caída, un golpe o una lesión.

Los síntomas del dolor de espalda incluyen ardor, punzadas, espasmos musculares, debilidad, rigidez y disminución del rango de movimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico suele comenzar con un examen físico y la revisión del historial médico, según Cleveland Clinic. El profesional suele indagar sobre la intensidad, la localización y los factores que agravan o alivian el dolor, así como sobre los hábitos y actividades cotidianas del paciente. En la mayoría de los casos, no se requieren estudios de imagen, pero si el cuadro lo amerita, se pueden solicitar radiografías, resonancias magnéticas, tomografías computarizadas o electromiografías para descartar lesiones estructurales, hernias de disco, fracturas o enfermedades sistémicas.

Factores de riesgo asociados al dolor de espalda

Diversos elementos pueden aumentar la probabilidad de padecer dolor de espalda en algún momento de la vida. De acuerdo con información de Mayo Clinic y Cleveland Clinic, estos factores abarcan tanto aspectos físicos como conductuales y personales. La edad es una de las variables más influyentes: el riesgo crece a partir de los 30 o 40 años, aunque puede afectar a niños y adolescentes.

La falta de ejercicio es otra variable clave. Los músculos debilitados por la inactividad, especialmente en la zona lumbar y abdominal, hacen que la espalda sea más vulnerable a lesiones y sobrecargas. El sobrepeso también contribuye, ya que el exceso representa una carga adicional para la columna vertebral y sus estructuras de sostén.

El dolor de espalda se categoriza por la zona, duración y motivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aspecto psicológico está igualmente presente. Las personas con tendencia a la depresión o ansiedad presentan mayor incidencia de dolor de espalda, posiblemente debido a la tensión muscular que genera el estrés. Un estudio que analizó datos de pacientes utilizando inteligencia artificial halló que ambas condiciones están fuertemente asociadas a la molestia, más que los hallazgos en imágenes de columna. Los resultados muestran que los factores psicológicos influyen directamente en el dolor lumbar.

El tabaquismo, por su parte, incrementa la frecuencia de lumbalgia. Esto puede deberse a que fumar provoca tos crónica y reduce el flujo sanguíneo hacia la columna, además de aumentar el riesgo de osteoporosis. Una revisión sistemática halló que quienes fuman tienen mayor riesgo de desarrollar molestias, especialmente quienes lo hacen en grandes cantidades. En tanto, los autores aseguran que dejar el hábito reduce el riesgo de dolores.

Cómo prevenir el dolor de espaldas

Expertos y profesores de instituciones como la Universidad de Medicina de Chicago y el Centro Canadiense para la Salud y la Seguridad Ocupacional coinciden en que la prevención y el autocuidado son esenciales para reducir su impacto. Mejorar la condición física, adoptar hábitos ergonómicos y modificar ciertos comportamientos son estrategias recomendadas para proteger la columna vertebral en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

La prevención del dolor de espalda recomienda ejercicios aeróbicos regulares, mantener un peso saludable y hábitos ergonómicos en el trabajo y el hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las principales recomendaciones, Mayo Clinic destaca la importancia de realizar ejercicios aeróbicos regulares de bajo impacto, como caminar, nadar o andar en bicicleta, para fortalecer la musculatura de la espalda y el abdomen. El desarrollo de fuerza y flexibilidad muscular es clave para mantener una buena postura y brindar soporte estructural adecuado. Mantener un peso saludable y dejar de fumar son medidas que, según los expertos, disminuyen el riesgo de lumbalgia y otras afecciones asociadas.

En el entorno laboral, el Centro Canadiense para la Salud y la Seguridad Ocupacional subraya la necesidad de aplicar prácticas seguras en la manipulación de materiales. Recomienda emplear ayudas mecánicas, planificar el flujo de trabajo para evitar movimientos repetitivos y fatiga acumulada, y alternar tareas pesadas con actividades más ligeras. El diseño ergonómico del puesto de trabajo, la capacitación sobre técnicas de levantamiento y el establecimiento de pausas frecuentes también resultan fundamentales para disminuir la incidencia de lesiones.

La Universidad de Medicina de Chicago aconseja, en el ámbito doméstico y recreativo, adoptar posturas correctas al realizar tareas cotidianas, evitar movimientos de torsión, utilizar herramientas adecuadas y mantener los espacios despejados para prevenir caídas. Para el descanso, los especialistas recomiendan dormir de lado con una almohada entre las piernas o boca arriba con una almohada bajo las rodillas, evitando el decúbito prono (boca abajo) cuando sea posible.

Durante la práctica de deportes y ejercicios, los expertos sugieren aumentar gradualmente la intensidad, dedicar tiempo al calentamiento y estiramiento, y detenerse ante cualquier señal de dolor. En viajes largos, aconsejan realizar pausas para estirarse y mantener una postura alineada durante la conducción. El autocuidado en casa suele ser suficiente para aliviar la mayoría de los episodios. No obstante, los especialistas insisten en consultar a un profesional si va más allá de unas semanas, se acompaña de síntomas neurológicos o surge tras una lesión significativa.