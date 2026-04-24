América Latina

Chile y Bolivia impulsaron el fortalecimiento del control fronterizo contra la migración ilegal y el crimen organizado

Los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países mantuvieron conversaciones en La Paz enfocadas en desarrollar estrategias conjuntas para mejorar la cooperación institucional en la zona afectada por las bandas criminales

Guardar
Los cancilleres de Bolivia, Fernando Aramayo (i), y de Chile, Francisco Pérez Mackenna, ofrecen declaraciones al finalizar una reunión con el compromiso de "avanzar en el entendimiento y la cooperación" para resolver temas de "interés mutuo" (EFE/ Luis Gandarillas)
Los cancilleres de Bolivia, Fernando Aramayo (i), y de Chile, Francisco Pérez Mackenna, ofrecen declaraciones al finalizar una reunión con el compromiso de "avanzar en el entendimiento y la cooperación" para resolver temas de "interés mutuo" (EFE/ Luis Gandarillas)

Los cancilleres de Bolivia y Chile mantuvieron el jueves un diálogo centrado en el fortalecimiento del control fronterizo para combatir la migración irregular y el crimen organizado, al tiempo que reactivaron el Mecanismo de Consultas Políticas entre ambos países al más alto nivel tras 16 años.

El canciller boliviano, Fernando Aramayo, y su homólogo chileno, Francisco Pérez Mackenna, se reunieron en el Ministerio de Relaciones Exteriores en La Paz, tras un encuentro previo en la frontera binacional, escenario de años de distanciamiento por la cuestión marítima y demandas ante la Corte Internacional de Justicia.

“Queremos fortalecer la coordinación bilateral en materia de control migratorio y modernización de la infraestructura fronteriza en el marco de la lucha contra la migración irregular, el crimen organizado, la trata de personas, el contrabando y el narcotráfico”, afirmó Pérez Mackenna durante una declaración conjunta con Aramayo.

Ambos gobiernos deberán coordinar los mecanismos correspondientes respetando los acuerdos bilaterales para garantizar los derechos de la población de ambas naciones, según informó la cancillería boliviana.

Aramayo destacó la importancia de retomar las consultas a más alto nivel, señalando que esto “refleja la voluntad compartida de institucionalizar este nuevo momento” en la relación bilateral.

Fernando Aramayo (i), y de Chile, Francisco Pérez Mackenna, ofrecen declaraciones al finalizar una reunión bilateral en La Paz (EFE/ Luis Gandarillas)
Fernando Aramayo (i), y de Chile, Francisco Pérez Mackenna, ofrecen declaraciones al finalizar una reunión bilateral en La Paz (EFE/ Luis Gandarillas)

Un momento marcado por la voluntad política, el respeto mutuo y la convicción de que es posible avanzar en el entendimiento y la cooperación incluso considerando las diferencias históricas que han caracterizado nuestro vínculo”, indicó el ministro boliviano.

Por su parte, el canciller Pérez Mackenna mencionó que, además de los temas políticos, se acordó “iniciar la negociación de un nuevo acuerdo comercial” entre Bolivia y Chile.

Previo a la reunión, Aramayo calificó la visita de su par chileno como “un hito fundamental” en el proceso de restablecimiento de relaciones. Pérez Mackenna añadió: “Es un nuevo comienzo con mucha esperanza y con mucho optimismo”.

El viernes, la delegación de Chile estará en la ciudad oriental de Santa Cruz de la Sierra, la más poblada y el motor económico de Bolivia, para participar en otro encuentro empresarial.

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, en el centro, llega para reunirse con su homólogo boliviano en La Paz, Bolivia, el jueves 23 de abril de 2026 (AP/Juan Karita)
El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, en el centro, llega para reunirse con su homólogo boliviano en La Paz, Bolivia, el jueves 23 de abril de 2026 (AP/Juan Karita)

Bolivia y Chile mantienen una relación marcada por el conflicto histórico surgido tras la Guerra del Pacífico (1879-1883), en la que Bolivia perdió su litoral y quedó sin salida al mar. En 2013, el gobierno de Evo Morales presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que Chile negociara una salida soberana al océano Pacífico para Bolivia. Chile, por su parte, respondió con una demanda por aguas fronterizas en disputa.

En 2018, la CIJ rechazó la solicitud boliviana de obligar a Chile a negociar un acceso marítimo, lo que representó un revés para el país y para Morales. Cuatro años después, la misma corte desestimó la demanda de Bolivia por las aguas de un río fronterizo.

Tras casi dos décadas de gobiernos de izquierda, la llegada del centroderechista Rodrigo Paz a la presidencia de Bolivia en noviembre marcó un acercamiento hacia Chile, aunque el mandatario aclaró que el país no renunciará a su aspiración de recuperar una salida al mar. En marzo, Paz asistió a la toma de juramento del presidente chileno José Antonio Kast, de tendencia ultraderechista.

Al asumir el poder, Kast ordenó la construcción de zanjas en la frontera con Perú y Bolivia como parte de su estrategia para frenar la inmigración ilegal y el crimen organizado.

José Antonio Kast y Rodrigo Paz buscan retomar los vínculos diplomáticos y comerciales entre Chile y Bolivia
José Antonio Kast (izq.) y Rodrigo Paz

El mandatario boliviano manifestó su desacuerdo y, durante el Día del Mar, fecha en la que Bolivia reivindica su reclamo marítimo, señaló: “Nosotros no hacemos zanjas, nosotros hacemos puentes de integración económica”.

El reciente encuentro entre los cancilleres de ambos países se produce pocos días después de la expulsión de Chile de 12 ciudadanos bolivianos con antecedentes penales.

(Con información de Assosciated Press)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaChileLa PazBoliviaFernando Aramayonarcotráficocrimen organizadomigración ilegal

Últimas Noticias

Fitch Ratings ratifica la calificación crediticia de El Salvador

Las evaluaciones de la calificadora internacional atribuyen la decisión a la reducción en las necesidades de financiamiento y a la mayor flexibilidad financiera que otorga el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero señala incertidumbre por el futuro de dicho programa y la deuda de pensiones

Fitch Ratings ratifica la calificación crediticia de El Salvador

El régimen de Ortega y Murillo destina recursos públicos a una infraestructura inexistente en Nicaragua

La administración nicaragüense continúa asignando recursos presupuestarios a la autoridad encargada de gestionar el proyecto conocido como Gran Canal, aunque las obras permanecen detenidas desde hace una década y solo sobreviven en registros oficiales.

El régimen de Ortega y Murillo destina recursos públicos a una infraestructura inexistente en Nicaragua

República Dominicana y Guatemala firman acuerdo para impulsar cooperación comercial y atraer inversiones

El instrumento suscrito por los cancilleres contempla la conformación de un grupo de trabajo encargado de mejorar el ambiente de negocios, promover el comercio bilateral y reforzar la agenda económica compartida

República Dominicana y Guatemala firman acuerdo para impulsar cooperación comercial y atraer inversiones

Evento gratuito busca preparar a la población de Costa Rica para atender emergencias cardíacas

El séptimo encuentro de formación reunirá a distintas instituciones para fortalecer la respuesta ciudadana frente a emergencias cardiovasculares en el país, promoviendo capacitación abierta a toda la comunidad en técnicas de soporte vital básico

Evento gratuito busca preparar a la población de Costa Rica para atender emergencias cardíacas

El Salvador y Naciones Unidas exploran mecanismos financieros frente al riesgo de desastres

La reciente reunión entre representantes del gobierno salvadoreño y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres abordó nuevas estrategias financieras para mitigar el impacto económico de eventos climáticos extremos en el país

El Salvador y Naciones Unidas exploran mecanismos financieros frente al riesgo de desastres
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 24 de abril

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 24 de abril

Brian Cox reconoce que se quedó fascinado por la belleza de Brad Pitt en ‘Troya’: “Se me caía la mandíbula”

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 24 de abril de 2025

Laura Abellán, psicóloga: “Muchas veces no te rechazan por cómo eres, sino porque tus complejos te hacen protegerte de más”

Tras la polémica, así cantó Christian Nodal por primera vez en vivo “Un vals”

INFOBAE AMÉRICA

EN VIVO: Israel destruyó un lanzacohetes de Hezbollah utilizado para atacar el norte de Israel

EN VIVO: Israel destruyó un lanzacohetes de Hezbollah utilizado para atacar el norte de Israel

El embajador de Israel ante la ONU afirmó que el alto el fuego extendido con Líbano “no es del 100%”

Jazz, pop, hip hop y música clásica: el inesperado acercamiento entre géneros que muestra la ciencia

Israel y Hezbollah intercambiaron ataques en la frontera con Líbano pese al anuncio de la extensión del alto el fuego

El régimen de Ortega y Murillo destina recursos públicos a una infraestructura inexistente en Nicaragua

ENTRETENIMIENTO

Brian Cox reconoce que se quedó fascinado por la belleza de Brad Pitt en ‘Troya’: “Se me caía la mandíbula”

Brian Cox reconoce que se quedó fascinado por la belleza de Brad Pitt en ‘Troya’: “Se me caía la mandíbula”

Los actores de ‘Michael’ explican por qué no se mencionan las acusaciones de abuso infantil: “Podría haber una secuela”

Además de ‘La Odisea’ de Christopher Nolan, se prepara una película de animación musical sobre la obra de Homero: se adaptará el éxito viral ‘Epic’

Harry Styles y Zoë Kravitz se comprometieron tras 8 meses de noviazgo, según un amigo cercano

La familia de Patrick Muldoon comparte el último video que grabó antes de su muerte