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EN VIVO: Israel destruyó un lanzacohetes de Hezbollah utilizado para atacar el norte de Israel

Las FDI informaron haber destruido el lanzacohetes de Hezbollah utilizado para lanzar una andanada de misiles contra Shtula, en la frontera norte, la noche del jueves

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (EUTERS/Evelyn Hockstein)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (EUTERS/Evelyn Hockstein)

Tras confirmar la extensión del alto el fuego entre Israel y Líbano y mientras se esperan definiciones sobre el futuro de las negociaciones con el régimen de Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó el jueves que exista algún plan para recurrir a un ataque nuclear contra territorio iraní y calificó de “absurda” la posibilidad de emplear ese tipo de armamento en el actual conflicto.

En paralelo, Estados Unidos reforzó su presencia en Medio Oriente e informó la llegada del portaviones USS George H.W. Bush, mientras el Comando Central mantiene la presión sobre el país persa mediante el bloqueo de sus puertos.

Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, declaró que las fuerzas armadas israelíes están preparadas para reiniciar operaciones militares de gran escala contra Irán y que solo esperan la “luz verde” de Washington para lanzar una ofensiva que, según sus palabras, buscará “completar la eliminación de la dinastía Khamenei” y asestar golpes devastadores a las infraestructuras estratégicas del régimen teocrático.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

06:30 hsHoy

Los ataques iraníes a las desalinizadoras exponen el estrés hídrico en el Golfo Pérsico

Los países del Golfo Pérsico exigen a Irán que asuma el costo de la reconstrucción de los daños provocados por sus ataques previos al actual alto el fuego, que en varias ocasiones afectaron plantas desalinizadoras, infraestructuras estratégicas en una región especialmente vulnerable al estrés hídrico.

La Liga Árabe solicitó que Irán se haga responsable de la reparación de los destrozos ocasionados, cuyo valor asciende a millones de dólares. “Las estimaciones del coste de construcción oscilan entre 1.000 y 2.500 dólares por metro cúbico”, señaló a la agencia EFE Orestes Morfín, investigador senior de Climate and Water Initiative (CWI).

05:56 hsHoy

El régimen iraní busca que Rusia retome la construcción de la planta nuclear de Bushehr

Fotografía de archivo de la central nuclear de Bushehr (Irán) (EFE/Abedin Taherkenareh)
Fotografía de archivo de la central nuclear de Bushehr (Irán) (EFE/Abedin Taherkenareh)

Las autoridades de la república islámica mantienen contactos con Rusia para avanzar en la continuación de la construcción de la central nuclear de Bushehr y confía en que las obras se reanuden pronto, según declaró este viernes el embajador iraní en Rusia, Kazem Jalali, a la agencia estatal RIA Novosti.

El pasado 13 de abril, Moscú evacuó a 108 de sus trabajadores de la central nuclear en Irán ante la escalada de tensiones en Medio Oriente, antes del inicio de la tregua entre Washington y Teherán.

05:14 hsHoy

El ejército israelí afirma que se dispararon “varios cohetes” hacia el norte

El Ejército israelí reportó que durante la mañana se lanzaron “varios cohetes” hacia la localidad de Shluhot, en el norte del país.

Según la información oficial, el lanzador responsable del ataque fue localizado y destruido pocos minutos después, mientras que un segundo lanzador, que se encontraba cargado y preparado para disparar, también fue alcanzado por las fuerzas israelíes.

04:42 hsHoy

Israel y Hezbollah intercambiaron ataques en la frontera con Líbano pese al anuncio de la extensión del alto el fuego

El grupo terrorista reivindicó inicialmente el lanzamiento de “una salva de cohetes contra el asentamiento de Shtula a las 23.15 del jueves”. Horas más tarde, un portavoz militar israelí informó que sus fuerzas “atacaron el lanzador desde el que se dispararon varios cohetes”

Israel y Hezbollah intercambiaron ataques en la frontera con Líbano tras el anuncio de la extensión del alto el fuego (REUTERS)
Israel y Hezbollah intercambiaron ataques en la frontera con Líbano tras el anuncio de la extensión del alto el fuego (REUTERS)

Israel y Hezbollah intercambiaron nuevos ataques en la zona fronteriza de Shtula mientras en Estados Unidos concluía una ronda de contactos diplomáticos entre Jerusalén y Líbano, que derivó en la extensión del alto el fuego por tres semanas, según anunciaron las partes.

Leer la nota completa
04:06 hsHoy

El enviado israelí citó la “paz, la prosperidad y la seguridad” en las conversaciones con el Líbano

El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel (Michael) Leiter, afirmó el jueves que la segunda ronda de conversaciones con el Líbano estuvo enfocada en promover la paz, la prosperidad y la seguridad. Leiter expresó su preocupación por la presencia de Hezbolá y la influencia de Irán en la región.

“Nuestros objetivos siguen siendo claros: paz, prosperidad y seguridad para nuestros ciudadanos frente a Irán y sus grupos terroristas afines”, publicó Leiter en X.

03:28 hsHoy

El petróleo se fortalece y las bolsas se moderan en Asia con los ojos puestos en Medio Oriente

El petróleo se fortalece tras el alto al fuego entre Israel y Líbano (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)
El petróleo se fortalece tras el alto al fuego entre Israel y Líbano (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)

Los precios del petróleo registraron alzas y las bolsas asiáticas operaron con cautela este viernes, en un contexto marcado por la incertidumbre en Medio Oriente, donde el bloqueo del estrecho de Ormuz persiste y las negociaciones entre Irán y Estados Unidos permanecen estancadas.

A las 01:45 GMT, el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, subía un 1,70% hasta los 97,47 dólares. El Brent del mar del Norte, principal indicador global, avanzaba un 1,76% y se mantenía por encima de los 100 dólares, situándose en 106,92 dólares por barril.

Las plazas bursátiles asiáticas siguieron la tendencia cautelosa de Wall Street, que cerró en rojo la jornada anterior debido al nerviosismo de los inversores por la situación en Medio Oriente.

En la Bolsa de Tokio, el índice Nikkei avanzaba un 0,58% y alcanzaba los 59.502 puntos. El Kospi surcoreano, tras días de récords, retrocedía un 0,06% hasta los 6.472 puntos. Sídney descendía un 0,46% y Hong Kong caía un 0,75%. Taipéi destacaba con un alza del 2,29 %, impulsada por el sector tecnológico.

03:03 hsHoy

EEUU ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por el líder de un grupo vinculado a Irán en Irak

EEUU ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por el líder de un grupo vinculado a Irán en Irak
EEUU ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por el líder de un grupo vinculado a Irán en Irak

Estados Unidos ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información que permita detener a Hashim Finyan Rahim al-Saraji, líder y secretario general de Kata’ib Sayyid al-Shuhada (KSS), un grupo vinculado a Irán en Irak.

El anuncio, realizado por el programa Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado, señala que el grupo es responsable de la muerte de civiles iraquíes y de ataques contra instalaciones y personal diplomático estadounidense en Irak y Siria.

El Departamento de Estado indicó que quienes proporcionen información relevante “podrían optar a la reubicación y a una recompensa”.

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