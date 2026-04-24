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Sin margen de error, Racing recibirá a Barracas Central en busca de ubicarse en zona de clasificación: hora, TV y probables formaciones

La Academia y el Guapo se cruzan en Avellaneda a partir de las 21:30. Televisará TNT Sports

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Un jugador de Racing con camiseta celeste y blanca celebra. A la derecha, tres jugadores de Barracas Central con camiseta roja y blanca festejando
Racing y Barracas Central se enfrentarán en Avellaneda por la penúltima fecha del Torneo Apertura

Racing recibirá este viernes a Barracas Central en un duelo trascendental por la fecha 16 de la Zona B del Torneo Apertura. El cotejo, válido por la penúltima jornada del primer certamen del año, se jugará a partir de las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda, con arbitraje de Pablo Echavarría y transmisión en vivo del canal TNT Sports.

El duelo entre la Academia y el Guapo será clave para ambos de cara a la clasificación a los playoffs. Apenas un punto separa a Barracas de Racing en la puja por ingresar entre los ocho mejores equipos del grupo, por lo que el triunfo cotiza en bolsa en este partido.

Los dirigidos por Gustavo Costas hoy estarían quedando eliminados de la siguiente ronda y atraviesan por una racha negativa de tres partidos sin victorias en el Apertura, con derrotas frente a Independiente en el clásico y River Plate y un empate reciente en Mar del Plata contra Aldosivi. Además, para el choque ante Barracas, Racing no podrá contar con los defensores Marcos Rojo y Agustín García Basso, suspendidos. También es incierta la presencia de Gabriel Rojas, quien había sufrido un desgarro durante su convocatoria a la selección argentina. En caso de que el lateral izquierdo no regrese a la titularidad, el DT cambiaría el esquema.

En cuanto a la actualidad del conjunto que orienta Ruben Darío Insua, sus 20 puntos en el certamen le estarían asegurando el octavo lugar en los playoffs y de sumar en Avellaneda, llegarían a la última fecha con la chance concreta de asegurar su boleto. Sin embargo, la diferencia es exigua y el Guapo buscará sacar del camino a un rival directo.

El destino de ambos equipos en el Apertura se conocerá la próxima semana, aún con días y horarios a confirmar, en la última fecha que había quedado pendiente por el paro en defensa de la AFA. Racing visitará a Huracán y Barracas Central jugará en cancha de Banfield contra el Taladro.

Probables formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Cesare, Franco Pardo, Gabriel Rojas o Galo Volpe; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Adrián Toto Fernández; Santiago Solari, Tomás Conechny y Maravilla Martínez. DT: Gustavo Costas.

Barracas Central: Juan Espínola; Damián Martínez, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Facundo Bruera y Norberto Briasco. DT: Ruben Darío Insua

Estadio: Juan Domingo Perón

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Germán Delfino

Hora: 21.30

TV: TNT Sports

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA

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