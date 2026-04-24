Daniel Gómez Rinaldi apuntó contra Mariano Peluffo y habló de su dura interna: “A mí que no me busquen”

Daniel Gómez Rinaldi reveló tensiones internas con Mariano Peluffo durante su trabajo conjunto en el programa 'Qué Mañana' (Video: LAM, América TV)

Una inesperada interna entre Daniel Gómez Rinaldi y Mariano Peluffo salió a la luz y sorprendió al mundo del espectáculo. Lo que hasta ahora parecía haber sido una convivencia laboral sin mayores conflictos terminó expuesto en LAM (América TV), cuando se recuperaron las fuertes declaraciones que el periodista había hecho sobre su excompañero y la posterior respuesta del conductor. Lejos de bajar por completo el tono, Rinaldi ratificó sus dichos y lanzó una advertencia: “A mí que no me busquen, porque si me buscás, yo te voy a contestar todo”.

El conflicto comenzó cuando Daniel Gómez Rinaldi fue consultado en el programa de Carmen Barbieri sobre su experiencia laboral junto a distintos compañeros. Al mencionar a Mariano Peluffo, con quien compartió pantalla en Qué Mañana, el periodista fue tajante. “Con Peluffo no tenía onda, ninguno de los compañeros tenía onda. Resultó un mal compañero. Lo digo por primera vez”, expresó, dejando al descubierto una tensión que hasta ese momento no había trascendido públicamente.

Rinaldi explicó que el malestar habría nacido a partir de una situación concreta dentro del programa. Según relató, él y otros compañeros estaban ubicados en una mesada, en el marco de la dinámica habitual del ciclo, pero Peluffo habría pedido que los sacaran de ese lugar porque le molestaba su presencia en cámara. “Nos mandó a sacar detrás de cámara. ¿A mí para qué me pagan, chicos? Para hablar, para contar”, sostuvo, visiblemente molesto por lo ocurrido.

El periodista afirmó que la mala relación se originó cuando Peluffo pidió sacar a varios compañeros de la mesada del estudio en vivo

El periodista también apuntó contra la relación que, según su versión, Peluffo habría tenido con parte del equipo técnico. “A los chicos, los compañeros de detrás de cámara, camarógrafos, iluminadores, sonidistas, todo, ¿qué hizo? Se callan”, lanzó, dando a entender que el conductor no habría generado un buen clima con quienes trabajaban en la producción. En ese sentido, remarcó que tener en contra al equipo técnico es una de las situaciones más difíciles dentro de un programa de televisión.

Pero el descargo no quedó ahí. Rinaldi también cuestionó la puntualidad de Peluffo y lo acusó de llegar tarde de manera reiterada. “Todos los días llegaba tarde. Decime qué profesional de la televisión te llega a 10:05 cuando el programa debe empezar a las 10:00”, afirmó. Para reforzar su comparación, mencionó a Ariel Rodríguez Palacios, de quien dijo que llegaba desde muy temprano para estar al frente de todos los detalles de su programa.

Ante la repercusión de sus dichos, LAM fue a buscar la palabra de Mariano Peluffo. El conductor, lejos de responder con la misma dureza, eligió un tono conciliador. “Yo tengo el mejor de los recuerdos de Dani. Estuvimos juntos dos años seguidos. La pasamos súper. Programa espectacular, amé hacerlo, dos años increíbles”, dijo.

Gómez Rinaldi acusó a Peluffo de falta de compañerismo y cuestionó su vínculo con el equipo técnico durante el ciclo televisivo

Peluffo también destacó que el ciclo había ganado el Martín Fierro y atribuyó ese logro al buen funcionamiento grupal. “Ganamos el Martín Fierro dos años porque era un gran equipo y nos llevábamos todos bien”, aseguró. Cuando le mencionaron que Rinaldi lo había definido como “mal compañero” y que había dicho que estaba “en modo pelot...”, el conductor sonrió, intentó cerrar la nota y evitó profundizar en la pelea.

Consultado por las acusaciones sobre su vínculo con los técnicos, respondió: “Me junto a comer con los técnicos, nos seguimos por Instagram”. Y cuando le preguntaron qué mensaje le dejaba a Gómez Rinaldi, fue breve: “Un abrazo, lo quiero mucho”. Incluso, ante la posibilidad de volver a trabajar con él, agregó: “Siempre, gran periodista. Levantaría otro Martín Fierro con él”.

Sin embargo, la respuesta calma de Peluffo no alcanzó para dar por terminado el tema. En una nueva nota con LAM, Daniel Gómez Rinaldi volvió a referirse a la interna y dejó en claro que no se retractaba. “Porque le conviene decir eso, obvio. Y conmigo, ¿quién la pasa mal? Yo soy muy buen compañero”, afirmó sobre los elogios que había recibido de parte del conductor.

Mariano Peluffo negó las acusaciones y sostuvo que mantuvo una buena relación con el equipo y celebró los logros del programa

Rinaldi insistió en que, desde su lugar, intentó darle la bienvenida y buena onda a Peluffo cuando se incorporó a un programa que ya tenía una dinámica establecida. Pero, según su mirada, el conductor no respondió de la misma forma. “Yo no modifico lo que dije en lo de Carmen”, remarcó.

Luego, volvió sobre el episodio de la mesada y aseguró que no ocurrió el primer día, sino al poco tiempo de comenzar a trabajar juntos. “Él decidió, nosotros estábamos en una especie de mesada típica de los programas de cocina, y él pidió que nos sacaran a nosotros. Obviamente acatamos la orden, el pedido de él. No fue el mejor”, sostuvo.

El periodista también dejó entrever que habría más situaciones para contar, aunque prefirió no avanzar demasiado. “Yo hablo por mí, otra gente también lo ha sufrido y podría contarte más”, dijo. Ante la insistencia del cronista, fue contundente: “A mí que no me busquen, porque si me buscás, yo te voy a contestar todo y no sé si vas a quedar tan bien”.

Rinaldi insistió en que nunca tuvo problemas similares con otros conductores ni compañeros en su carrera televisiva

Rinaldi remarcó que no fue al programa de Carmen Barbieri con la intención de hablar mal de Peluffo, sino que el comentario surgió de manera natural cuando le preguntaron por sus excompañeros. “Me lo saqué de encima”, explicó sobre la necesidad de decir lo que pensaba después de tanto tiempo.

También aseguró que, a lo largo de su carrera, nunca había tenido problemas similares con otros compañeros ni conductores. “Es la única. Yo jamás, históricamente, nunca tuve problema con los compañeros, ni compañeros pares ni conductores”, señaló.

Sobre si se sintió ninguneado, aclaró que no le daba a Peluffo ese valor, pero sí consideraba que su actitud había sido incorrecta. “Al sacarnos de una mesa, de un panel, no se portó bien como compañero. Esa es mi visión”, expresó. Y respecto a la posibilidad de volver a trabajar con él, fue ambiguo pero filoso: “Ojalá que no se dé”. Luego, fiel a su estilo, agregó: “Yo trabajo con una planta, con un mono, con una jirafa, con un chimpancé. A mí si me pagan lo que corresponde, yo estoy”.

Así, entre la respuesta diplomática de Peluffo y la ratificación sin filtro de Rinaldi, la interna quedó instalada. Una pelea inesperada, nacida de viejas tensiones laborales, que dejó expuesto que detrás de un ciclo exitoso también hubo rispideces que algunos protagonistas todavía no olvidan.