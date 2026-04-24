Un jugador de la selección argentina Sub 17 pidió disculpas públicas por su exabrupto tras perder la final ante Colombia

Julio Coria se disculpó por los exabruptos contra Colombia en el Sub 17

La selección argentina Sub 17 perdió 4-0 la final del Campeonato Sudamericano que se disputó en Paraguay y, tras la acción, uno de sus futbolistas realizó desafortunadas declaraciones frente a la cámara. En la transmisión oficial, Julio Coria fue autor de un exabrupto que se replicó rápidamente en las redes y lógicamente no fue tomado para bien en suelo cafetero, donde respondieron. Ahora, desde la Albiceleste, le bajaron el tono al asunto con un pedido de disculpas público.

En las redes oficiales de la Selección, el implicado grabó un video y dijo: “Soy Julio Coria, jugador de la selección argentina Sub 17, quería pedir disculpas a los jugadores de Colombia, a los entrenadores, a la selección de Colombia, al pueblo de Colombia, a la Conmebol, a la hinchada que estuvo ahí. No fue mi intención poder decir esas palabras, pero estuve muy enojado por temas del fútbol, ellos nos ganaron muy bien, son un buen equipo, solamente eso, pedirles disculpas de corazón”.

¿Cuál fue la frase desafortunada de Coria? Inmediatamente después del partido, exclamó ante la cámara: “Jugamos bien, pero nada, no voy a decir nada, cosas de nosotros. ¿Si me esperaba este resultado? No, pero bueno, yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper bien el orto como hacemos siempre. No, creo que no nos faltó nada”.

Jugador de la selección Colombia le respondió al argentino Julio Coria: “Solo respeto” - Créditos: D Sports

El episodio generó controversia adicional por la difusión de un zócalo durante la transmisión que identificó como responsable de las palabras a Felipe Echenique, cuando la afirmación correspondía a Coria, por lo que al compañero le llegaron cientos de insultos en las redes sociales, que tuvo que cerrar.

Diego Placente, entrenador del equipo, tomó cartas en el asunto de forma inmediata y ya había advertido que el juvenil haría un mea culpa: “A los 17 años, los jugadores empiezan a vivir muchas cosas y empiezan a convivir con la presión, y para nosotros es un desafío enorme poder acompañarlos. Por otra parte, Coria dijo lo que dijo y está mal, por eso va a pedir disculpas. Quizá en un momento en caliente y tras perder una final uno dice cosas de las cuales se arrepiente, él tendrá que ir corrigiendo eso para el día de mañana”.

En diálogo con DSports Radio, el DT también había mencionado: “Los chicos manejan muchas revoluciones luego de una derrota así, y ahí tenemos que estar los más grandes para ayudarlos. Hay que aceptar que el rival fue mejor y que nos ganó bien, se trata de eso”.

La Albiceleste perdió 4-0 y no pudo obtener el título

La selección colombiana conquistó el campeonato sudamericano tras superar a Argentina en la final y así se quedó con su segundo título de la categoría (la anterior había sido como anfitrión en 1993). Fredy Hurtado, entrenador del equipo, celebró el título gracias a dos goles de Miguel Agámez y las anotaciones de Matías Caicedo y José Escorcia.

Durante la segunda parte, el partido sufrió una escalada de tensión. Solo restaban ocho futbolistas en el campo por parte de Argentina, ya que el árbitro paraguayo David Ojeda expulsó a Mateo Mendizábal por una fuerte falta y posteriormente a Alan Alcaraz y al capitán Escobar por actitudes antideportivas, en una resolución marcada por discusiones e insultos entre los jugadores.

Al Mundial Sub 17 que se disputará este año en Qatar se clasificaron Colombia, Argentina y Brasil, este último tras imponerse 1-0 a Ecuador para quedarse con el tercer lugar. Los seleccionados de Uruguay, Chile y Venezuela completan los seis cupos continentales disponibles para el torneo.