Sociedad

Vuelven las lluvias y llega el frío: cómo va a estar el tiempo los próximo días en el AMBA

El SMN prevé para este viernes y mañana buen tiempo y una temperatura agradable. Sin embargo, se espera que el domingo el tiempo desmejore y se registren ráfagas de viento. El lunes el termómetro bajaría marcadamente

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Seis peatones caminan por una calle mojada de Buenos Aires bajo la lluvia. Tres llevan paraguas (negro, azul, rojo). El pavimento oscuro refleja luces.
Se espera que el tiempo desmejore y llueva durante la mañana del domingo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) buen tiempo para la jornada de este viernes y mañana sábado, sin probabilidades de precipitaciones y con una temperatura casi primaveral después del mediodía.

Sin embargo, el organismo anticipa que el domingo desmejore y se registren fuertes ráfagas de viento. El lunes está previsto que la mínima se ubique en torno a los siete grados.

Para hoy, en la Ciudad y sus alrededores se espera poca nubosidad y temperaturas algo frescas en las primeras horas que irán de los 12 de la jornada y ascenderán a los 24 grados en la tarde, con viento del noreste. No está previsto que llueva.

El sábado el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 23 grados, pero sin la chance de que caigan precipitaciones.

Según el SMN, el domingo se registrarían chaparrones por la mañana, con una mínima de 13 grados y una máxima que apenas llegue a los 18 grados y ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora. El pronóstico indica que la probabilidad de precipitaciones aumentará a un margen de 10%.

El lunes en la Ciudad de Buenos Aires se perfila como una jornada que consolida la llegada del aire frío: se espera una temperatura mínima de alrededor de 7 °C y una máxima que apenas alcanzará los 18 °C, con cielo parcialmente nublado durante el día y sin probabilidades de lluvia.

Los vientos del sector sur contribuirán a reforzar el descenso térmico, generando un ambiente más fresco desde temprano y manteniendo condiciones típicas de un cambio de masa de aire. En este contexto, el lunes aparece como un punto de quiebre que confirma el ingreso del frío en la Ciudad y el AMBA tras los días previos más templados.

Gráfico del pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA, mostrando íconos de clima, temperaturas, probabilidad de precipitación, viento y ráfagas para siete días
Pronóstico meteorológico detallado para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abarcando del viernes 24 al jueves 30, con temperaturas, probabilidad de precipitación y ráfagas de viento. (SMN)

El enfriamiento se mantiene durante el martes y miércoles en la Ciudad de Buenos Aires. Para el martes se prevé una mínima cercana a los 11 °C y una máxima de 18°C, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones, mientras que el viento seguirá soplando del sector sur, sosteniendo el ambiente fresco.

El miércoles, en tanto, no habrá grandes cambios: se esperan valores similares, con una mínima de 12 °C y una máxima de 21 °C, nubosidad variable y sin lluvias. Este panorama confirma la persistencia del aire frío en la ciudad, con temperaturas acotadas y condiciones estables que prolongan el descenso térmico iniciado el lunes.

En provincia de Buenos Aires, la jornada también estará marcada por la presencia del sol. Mientras que el fin de semana estará inestable, con lluvias en parte de la Costa Atlántica, desde Pinamar hasta Miramar, y tormentas aisladas al norte. El domingo, las lluvias se ampliarán hasta Tres Arroyos, en tanto que al suroeste estará ventoso.

El SMN indicó que al norte hay alerta amarilla por tormentas para hoy, específicamente en el sur del país, en las provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda mantenerse informados a través de sus canales oficiales ante posibles actualizaciones. Se trata de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, explicó el organismo.

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