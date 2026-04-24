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El rey Carlos III visitará Estados Unidos en medio de la tensa relación entre Donald Trump y Keir Starmer

La agenda oficial incluye reuniones diplomáticas y actos conmemorativos, mientras la guerra en Medio Oriente y el escándalo del ex príncipe Andrés generan incertidumbre respecto a los alcances de la estadía del monarca en territorio estadounidense

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El rey Carlos III de Reino Unido (izquierda) junto al presidente estadounidense, Donald Trump, en el castillo de Windsor, Berkshire, antes de despedir formalmente al presidente en el segundo día de su visita de Estado a Reino Unido, el 18 de septiembre de 2025 (Aaron Chown/REUTERS)
El rey Carlos III de Reino Unido (izquierda) junto al presidente estadounidense, Donald Trump, en el castillo de Windsor, Berkshire, antes de despedir formalmente al presidente en el segundo día de su visita de Estado a Reino Unido, el 18 de septiembre de 2025 (Aaron Chown/REUTERS)

El rey Carlos III emprenderá el lunes una visita de Estado a Estados Unidos (EEUU) en un contexto marcado por tensiones transatlánticas derivadas de la guerra contra el régimen de Irán y la persistencia del escándalo Jeffrey Epstein, factores que amenazan con oscurecer el viaje.

El Palacio de Buckingham y el gobierno británico señalaron que la visita, de cuatro días, busca honrar la histórica relación entre ambos países y coincide con la conmemoración de los 250 años de independencia del país norteamericano.

Se trata de la primera visita de Estado de Carlos III como monarca a EEUU y se realiza a petición del gobierno británico y del presidente Donald Trump. La reina Camila acompañará al soberano, según la información oficial.

La guerra liderada por Trump contra Irán generó una inusual brecha entre Londres y Washington. El presidente estadounidense advirtió en repetidas ocasiones al primer ministro británico, Keir Starmer, por su oposición al conflicto, así como por sus políticas migratorias y energéticas. “No estamos tratando con Winston Churchill”, declaró Trump en marzo, asegurando que la relación especial “ya no era como antes”.

Por su parte, Starmer intensificó sus críticas públicas a la guerra y, al mismo tiempo, subrayó los lazos históricos y profundos entre el Reino Unido y EEUU para justificar la realización de la visita de Estado.

El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro británico Keir Starmer se dan la mano durante una rueda de prensa en Chequers, al término de una visita de Estado el 18 de septiembre de 2025 en Aylesbury, Reino Unido. (Leon Neal/REUTERS)
El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro británico Keir Starmer se dan la mano durante una rueda de prensa en Chequers, al término de una visita de Estado el 18 de septiembre de 2025 en Aylesbury, Reino Unido. (Leon Neal/REUTERS)

“A menudo, lo que la monarquía logra, a través de los lazos que forja, es perdurar a través de las décadas en una situación como esta”, sostuvo Starmer ante el Parlamento al ser consultado sobre la decisión de mantener el viaje.

El inquilino de la Casa Blanca, declarado admirador de la familia real, declaró a la BBC que la visita podría ayudar “sin duda” a reparar la relación bilateral y elogió al rey como “fantástico”.

El embajador británico en EEUU, Christian Turner, quien reemplazó a Peter Mandelson tras su destitución por vínculos con Epstein, calificó la visita de Estado como “importante” para los vínculos entre ambos países. Turner destacó a NBC News que la relación entre el rey y el mandatario es “muy personal, marcada por el profundo afecto y respeto que se tienen”.

Craig Prescott, experto en monarquía de la Royal Holloway University of London, señaló que el aniversario de la independencia estadounidense brinda al Reino Unido el argumento de que la visita “no se trata de Starmer y Trump, per se”, aunque reconoció que esta vez la agenda está “un poco más cerca de la política” de lo habitual

Carlos III, de 77 años, será el primer monarca británico en dirigirse al Congreso desde que lo hiciera su madre, la reina Isabel II, en 1991, el próximo martes. Según Buckingham, el rey destacará la historia compartida y los fuertes lazos entre ambos países.

“Podría referirse a cómo la relación especial tuvo altibajos a lo largo del tiempo”, prevé Prescott, quien considera que Carlos demostró ser un “mejor orador” que su madre.

El rey Carlos III y la reina Camila junto al presidente estadounidense Donald Trump y su esposa, la primera dama Melania Trump, en el Castillo de Windsor, Berkshire, antes de despedirse formalmente del presidente en el segundo día de su visita de Estado al Reino Unido, el 18 de septiembre de 2025 (Aaron Chown/REUTERS)
El rey Carlos III y la reina Camila junto al presidente estadounidense Donald Trump y su esposa, la primera dama Melania Trump, en el Castillo de Windsor, Berkshire, antes de despedirse formalmente del presidente en el segundo día de su visita de Estado al Reino Unido, el 18 de septiembre de 2025 (Aaron Chown/REUTERS)

La visita, que incluye una reunión para tomar el té con Donald Trump y la primera dama Melania, así como una cena de Estado, fue minuciosamente planificada para evitar momentos imprevistos. Solo fotógrafos podrán registrar el encuentro del martes en el Despacho Oval entre Trump y Carlos, lo que limita la exposición del monarca a situaciones inesperadas ante el mandatario estadounidense y la prensa.

Carlos y Camila viajarán el miércoles a Nueva York para visitar el memorial del 11 de septiembre antes de partir el jueves hacia Bermudas, en la que será la primera visita del rey a un territorio británico de ultramar como monarca.

El viaje se realizará ante críticas de la oposición: el cónyuge de la reina Camila del Reino Unido enfrentó una grave crisis debido a la amistad de su hermano, Andrew Mountbatten-Windsor, antes conocido como príncipe Andrew, con el millonario Epstein, quien murió en prisión en 2019. La controversia se intensificó tras el arresto de Andrew a mediados de febrero por nuevas revelaciones sobre sus vínculos con Epstein. El rey, quien despojó a su hermano de sus títulos en octubre, afirmó que “la ley debe seguir su curso” en una inusual declaración firmada de puño y letra. Andrew, que sigue bajo investigación policial, no fue acusado formalmente y niega cualquier delito.

(Con información de AFP)

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