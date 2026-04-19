Salud

El hábito nocturno que reduce el estrés y mejora el sueño, según la ciencia

Incorporar este ritual diario activa procesos neurofisiológicos que favorecen una desconexión real y prepara la mente para el descanso

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Plano cercano de una persona durmiendo en la cama con ojos cerrados y sonrisa. Un edredón estampado la cubre. Al fondo, una ventana con luz azul nocturna.
El consumo de suplementos como melatonina y magnesio crece ante el aumento global de problemas de sueño y estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los problemas de sueño y estrés afectan a un número creciente de personas en todo el mundo, lo que ha impulsado el consumo de suplementos como melatonina o magnesio en busca de soluciones rápidas. Sin embargo, informes de la Clínica Mayo y la American Academy of Sleep Medicine advierten que estos productos no resuelven las causas principales del insomnio ni promueven una relajación efectiva antes de dormir.

Dormir mejor y reducir el estrés de manera natural es posible mediante la adopción de hábitos que favorezcan la calma del sistema nervioso central. Entre estos, la lectura de libros físicos antes de acostarse se destaca como una práctica respaldada por estudios publicados en la Sleep Foundation y en la revista médica The Lancet.

La evidencia científica indica que este ritual sencillo facilita el inicio del sueño y puede reducir el estrés hasta en un 68% en pocos minutos, sin recurrir a productos químicos ni generar dependencia.

Impacto de la lectura nocturna según la evidencia científica

La lectura tiene la capacidad de preparar al cerebro para el descanso nocturno. A diferencia de los tratamientos farmacológicos, que solo abordan síntomas y pueden presentar riesgos de habituación,este hábito actúa sobre la raíz del insomnio, generalmente vinculada a la dificultad para desconectar tras jornadas exigentes o al exceso de estímulos digitales.

Una persona yace en la cama, cubierto por un edredón blanco, leyendo un libro abierto bajo la luz cálida de una lámpara de noche sobre la mesita.
La práctica de leer antes de acostarse logra reducir los niveles de estrés hasta en un 68% en solo seis minutos, según investigación científica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según estudios publicados en The Lancet y datos de la Sleep Foundation, la práctica de leer antes de dormir es una de las alternativas más naturales y accesibles para favorecer el descanso.

El neuropsicólogo británico David Lewis —investigador citado por la Sleep Foundation— demostró que la lectura puede reducir los niveles de estrés hasta en un 68% en solo seis minutos. Este efecto se explica por la disminución de la frecuencia cardíaca, el ritmo respiratorio más profundo y la relajación muscular, lo que permite alejar las preocupaciones diarias y facilita un sueño reparador.

Investigaciones de la Universidad de Sussex también señalan que la lectura es más eficaz para reducir el estrés que escuchar música o tomar una infusión relajante.

Dormir mal no es un detalle menor: las interrupciones en las fases profundas y REM pueden impactar directamente en la salud física y emocional, afectando desde la energía diaria hasta el equilibrio mental.

En ese contexto, la American Academy of Sleep Medicine destaca que incorporar hábitos simples como la lectura antes de dormir puede marcar la diferencia, ya que mejora la calidad del descanso, reduce la ansiedad nocturna y favorece un bienestar más sostenido.

Por qué leer antes de dormir mejora la calidad del sueño y cómo optimizar el hábito

La lectura de libros impresos antes de acostarse facilita la transición hacia el descanso al actuar sobre los mecanismos fisiológicos del sueño, según la Sleep Foundation.

Este hábito reduce la activación del sistema nervioso simpático, disminuye los niveles de cortisol —hormona del estrés— y favorece la secreción de melatonina endógena, lo que se traduce en un sueño de mayor calidad y una reducción significativa de la ansiedad nocturna.

La Fundación Nacional del Sueño destaca que leer en la cama ayuda a establecer un mensaje claro para el cerebro de que es hora de descansar, promoviendo rutinas saludables que mejoran la higiene del sueño.

DEN-M, una mujer en su cama, lee un libro con una lámpara de noche encendida a su izquierda. Una taza y una planta están en la mesita de noche
DEN-M disfruta de un momento de paz leyendo un libro en su cama, con una lámpara de noche encendida y un ambiente acogedor en su dormitorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para maximizar estos beneficios, la Clínica Mayo y la American Sleep Association recomiendan optar por libros físicos o dispositivos de tinta electrónica, ya que la luz azul de teléfonos y tabletas puede alterar los ritmos circadianos y dificultar la producción natural de melatonina. Además, la lectura ayuda a reducir la dependencia de dispositivos electrónicos y fomenta un ambiente propicio para el descanso.

Las fuentes médicas aconsejan evitar pantallas al menos 30 minutos antes de acostarse y convertir la lectura en un ritual relajante, eligiendo materiales que no generen ansiedad ni sobreestimulación.

Recuperar el hábito de la lectura: un método accesible y respaldado por la ciencia

Restablecer la lectura antes de dormir puede mejorar notablemente la calidad del sueño y constituye uno de los métodos de autocuidado más efectivos y accesibles, según la American Academy of Sleep Medicine y la revista The Lancet.

Una mujer joven con cabello castaño oscuro duerme de lado en una cama con sábanas y un edredón blancos, su rostro en reposo
A diferencia de tratamientos farmacológicos, la lectura antes de dormir ayuda a abordar la raíz del insomnio y favorece el descanso profundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adoptar este hábito sencillo permite abordar tanto el insomnio como el estrés desde la prevención, sin recurrir a intervenciones farmacológicas ni depender de suplementos. Integrar la lectura en la rutina nocturna fomenta un descanso reparador y refuerza el equilibrio emocional, bajo el respaldo de la evidencia científica internacional.

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