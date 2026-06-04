La trama detrás de la caída de un proyecto clave para Milei que generó más cortocircuitos en el Gobierno

Patricia Bullrich junto al senador Juan Carlos Pagotto (Comunicación Senado)

La sesión que se desarrolló esta tarde en el Senado dio a entrever cómo las descoordinaciones entre diferentes facciones del oficialismo terminan produciendo dinámicas políticas indeseadas en momentos clave.

El bloque de La Libertad Avanza había acordado con la oposición ayer en la reunión de Labor Parlamentaria que este jueves se debatieran en el recinto diferentes iniciativas como la aprobación de 50 pliegos de jueces y fiscales, así como el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada. Lo curioso es que cuando se tenía amplia expectativa sobre la media sanción de esta última, el oficialismo terminó pidiendo el aplazamiento del mismo en el medio de la sesión.

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El proyecto que fue diseñado por el ministro Federico Sturzenegger tuvo una ardua discusión en las comisiones del Senado. Esta implicó cambios en decenas de artículos, dejando como esencia una iniciativa que modifica el régimen de expropiaciones, los procesos de desalojo, la ley de tierras rurales y la normativa sobre manejo del fuego.

Vale la pena recapitular. El bloque libertario, que es presidido por Patricia Bullrich, venía de días de tensión mediática producto de que su jefa de bancada se había opuesto públicamente a rechazar el pliego de María Verónica Michelli como jueza federal, algo que habían solicitado los hermanos Milei producto de que es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien hizo coberturas extendidas en causas que compromenten al oficialismo como $LIBRA. Su pliego tenía casi todas las firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos para poder tratarse fácilmente en el recinto.

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La pantalla del Senado muestra los resultados de la votación que aprobó el pliego de María Verónica Michelli como jueza con 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones

En paralelo, había otras 73 nominaciones provenientes del Poder Ejecutivo que estaban en condiciones de pasar al recinto. Bullrich y los jefes de bloque de la oposición acordaron ayer no tratar el de Michelli, hacerlo la semana próxima y que se avance con una primera tanda de 50 concursos en la sesión de este jueves. En el transcurso entre Labor Parlamentaria y el inicio de la sesión no se logró dar con un criterio claro que estableciera quiénes de los 73 eran pasibles de integrar esa primera tanda. Es ahí donde comienzan los cortocircuitos al interior del oficialismo.

“Es completamente discrecional que haya 50 y no todos”, afirmaron en el karinismo. ¿Por qué el oficialismo aplazó su tratamiento si es que contaba con los votos? Al menos dos importantes fuentes del Gobierno reconocen que se debió a una negociación a último momento con la oposición por los pliegos judiciales.

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En la lista preliminar que se sugirió para la sesión de este jueves no estaban dos nombres sugerentes. Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, quien tiene terminales políticas con el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Asimismo, tampoco figuraba la candidata Yamile Susana Bernan, quien es esposa de Diego Guerendiain, mano derecha y primer jefe de Gabinete que tuvo el exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Quienes conocen los posicionamientos del karinismo sobre la política judicial acusan de al ala del asesor presidencial Santiago Caputo por haber tenido intenciones de que no fueran incluidos en la convocatoria de esta sesión. Algo que es rechazado de manera tajante por el sector aludido: “Nos operan porque tienen que justificar sus manejos”.

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La sesión de este jueves significó un revés para el Gobierno

Esta mañana, los operadores judiciales del karinismo comenzaron a activar contactos con diferentes actores políticos de la oposición como para presionar a que se trataran la totalidad de los pliegos, entre ellos el de Rosatti. Media hora antes de que iniciara, Bullrich había ampliado el listado en dos oportunidades distintas: primero fue de 50, luego se pasó a 53 y más tarde se terminó en el número final de 73 candidaturas. El único que no estaba era el de Michelli.

Tras una tensa discusión en el medio del recinto, Bullrich tuvo que llamar a un largo cuarto intermedio para evitar que la sesión se le desmadrara. La pausa y la reunión con los referentes del recinto se extendió por más de una hora. Desde ese momento diferentes fuentes legislativas decían por lo bajo que corría peligro el proyecto desregulador que había pedido Milei.

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El saldo final de la negociación fue la siguiente, según indicó una importante fuente del Gobierno: “El kirchnerismo y varios de la oposición vieron la desesperación del oficialismo y les dijeron que iban a aprestarse a votar solo si incluían sobre tablas el pliego de Michelli y daban de baja la discusión del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Finalmente aceptaron”.

Una vez que se reanudó la sesión y se votaron todos los pliegos, el senador de La Libertad Avanza por Tierra del Fuego, Agustín Coto, solicitó que el proyecto desregulador volviera a comisión, lo cual aplazará su discusión sin nueva fecha aparente.

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Javier Milei junto a Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia

Ahí es donde emergen las críticas de otros sectores del Gobierno hacia quienes manejan la política judicial del oficialismo. “Entregaron una proyecto que había costado mucho negociar y que era importante para Milei solo para apurar un par de pliegos”, esgrimen. Ahora mismo no hay prevista una fecha clara para volver a discutir esa normativa. En el karinismo se atajan diciendo que puede ser la semana que viene, pero la cercanía del Mundial de Fútbol implicará una baja significativa en la dinámica legislativa.

El episodio expone que la supuesta concertación que buscaron comunicar Karina Milei y Patricia Bullrich no es tal. En el entorno de la hermana presidencial acusaron a la senadora de haber realizado la primera selección de los 50 pliegos “porque quieren que la inviten a negociar los asuntos judiciales”. En cambio, quienes están con la jefa de bloque de La Libertad Avanza apuntan a la “desprolijidad” con la que se manejó el Ejecutivo en la administración de pliegos como el de Michelli.

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La positiva noticia de que el Poder Judicial volverá a llenar vacantes judiciales después de años de sequía terminó viéndose empañada por las desconexiones entre distintas huestes del oficialismo. En tanto, el presidente Javier Milei no tiene previsto convalidar la promoción de Michelli como jueza y está decidido que enviará una nueva candidatura en las próximas semanas, tal y como hizo con Juan Manuel Yalj a comienzos de 2012. La historia no es la misma, pero rima.