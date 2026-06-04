Economía

Neuquén y Santa Fe lograron mejoras en sus calificaciones crediticias y apuntalan el acceso al financiamiento

Las evaluaciones de FIX SCR fortalecen la llegada a capital para infraestructura y desarrollo productivo, en un contexto de mayor interés de inversores internacionales por activos argentinos

Guardar
Google icon
Maximiliano Pullaro y Rolando Figueroa
Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, y Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén

Dos provincias argentinas obtuvieron en las últimas horas mejoras clave en sus calificaciones crediticias, consolidando el atractivo del país para los mercados internacionales y destacando la solidez de sus administraciones financieras.

Neuquén y Santa Fe recibieron evaluaciones favorables de la calificadora FIX SCR S.A., lo cual fortalece sus posibilidades de acceso a financiamiento para obras de infraestructura y desarrollo productivo.

PUBLICIDAD

Neuquén presentó su potencial en Londres

El gobernador neuquino Rolando Figueroa mantuvo en Londres, Inglaterra, una serie de reuniones con fondos de inversión privados con el objetivo de presentar la realidad actual económica de la provincia, las perspectivas de crecimiento hacia 2030 y las oportunidades que ofrece Neuquén para el desarrollo de inversiones. Figueroa se reunió con representantes de los fondos BlueBay, Sona y M&G.

Durante estos encuentros, se resaltó que Neuquén incrementó su Producto Bruto Geográfico en casi un 32% en dos años y medio, ubicándose entre los distritos de mayor crecimiento del país. Según el mandatario, la provincia redujo el 48% de la deuda pública heredada y destinó más de mil millones de dólares al financiamiento de obras de infraestructura desde el inicio de su gestión.

PUBLICIDAD

Rolando Figueroa - Neuquén. Viaje a Lóndres
Figueroa en una de sus reuniones en Londres

Figueroa explicó que la provincia mantiene una posición financiera sólida, sin emisión de Letras del Tesoro desde el comienzo de la actual administración, y con autorización legislativa para buscar financiamiento por hasta 500 millones de dólares en los mercados internacionales. El objetivo oficial es aprovechar la mejora crediticia para realizar una emisión de títulos en condiciones favorables que fortalezcan el plan de inversión en infraestructura, según declaraciones recogidas por Infobae. El interés de los fondos internacionales se centró en el proceso de crecimiento sostenido y en el atractivo del sector energético neuquino.

En cuanto a la nota crediticia, FIX SCR volvió a mejorar este lunes la calificación en esta gestión otorgando A (-) para la deuda de largo plazo y A2 para la de corto plazo, destacando la reducción sostenida de su deuda histórica y el manejo responsable de sus obligaciones financieras y la cancelación total de las letras del tesoro emitidas en las anteriores gestiones.

Según reciente informe de PwC, Neuquén ya es el segundo distrito del país con más PBI per cápita. La provincia pasó del décimo puesto en 2010 a ser superada solo por la Ciudad de Buenos Aires en 2024.

“En 2010, previo al inicio de la explotación de Vaca Muerta, Neuquén registraba un PBI per cápita a precios corrientes de USD 18.299, ocupando el cuarto lugar del ranking provincial detrás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tierra del Fuego y Santa Cruz. Para 2024, ese valor trepó a USD 39.880 —un crecimiento del 118% en el período—, llevando a la provincia al segundo lugar a nivel nacional, apenas por debajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (USD 40.994). La comparación con el promedio nacional refuerza la magnitud del salto, mientras que el PBI per cápita de Argentina creció un 30% en el mismo período (de USD 10.587 a 13.765), el de Neuquén se ubica hoy en 2,9 veces el promedio del país", destacó el informe.

Santa Fe alcanza la mejor nota de su historia

En simultáneo, Santa Fe obtuvo la mejor calificación crediticia de su historia al ser elevada dos escalones por FIX SCR, desde AA-(arg) hasta AA+(arg) para la deuda de largo plazo y la máxima nota, A1+(arg), para emisiones de corto plazo, manteniendo una perspectiva estable. La agencia, afiliada a Fitch Ratings, destacó la solidez fiscal de la provincia, la mejora de los resultados operativos y la reducción del déficit previsional, factores que consolidan a Santa Fe entre las jurisdicciones con mejor perfil crediticio del país.

El informe remarcó que la provincia no enfrenta riesgos de refinanciación en el corto plazo y exhibe un nivel de endeudamiento bajo en comparación con otras jurisdicciones. Al cierre de 2025, la Administración Pública No Financiera de Santa Fe registró un margen operativo equivalente al 8,6% de los ingresos operativos, el más alto en cinco años, mientras que las proyecciones para 2026 anticipan la continuidad de los resultados superavitarios.

La gestión de Maximiliano Pullaro mostró una posición de liquidez destacada, con disponibilidades que representaron el 18,3% de los ingresos totales y cubrieron 2,7 veces los pasivos corrientes.

FIX SCR valoró también la transparencia en las cuentas públicas y el uso de los recursos provenientes de emisiones de deuda para el financiamiento de obras de infraestructura vial, hídrica, educativa, sanitaria y energética. El reconocimiento de la calificadora, junto con la reciente mejora internacional otorgada por Moody’s, refuerza la posición de Santa Fe como una de las provincias argentinas con mejores indicadores fiscales y crediticios.

Temas Relacionados

NeuquénSanta FeDeudaCalificadoras de riesgoFIX SCRÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más allá del agro y la energía: la apuesta de las provincias por las industrias creativas para diversificar la economía

En el marco de un encuentro federal en Mendoza, gobernadores y equipos técnicos avanzan en una “hoja de ruta” sectorial. El desafío de transformar la propiedad intelectual y el talento en divisas genuinas

Más allá del agro y la energía: la apuesta de las provincias por las industrias creativas para diversificar la economía

Las consultoras que releva el BCRA proyectaron una inflación de 2,3% en mayo: qué esperan para este mes

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) anticipa una trayectoria descendente para la dinámica de precios, que rompería el 2% mensual en los próximos meses. Las previsiones para el dólar, la actividad y el empleo

Las consultoras que releva el BCRA proyectaron una inflación de 2,3% en mayo: qué esperan para este mes

Jornada financiera: el riesgo país cayó, tocó un mínimo desde enero y se acerca al menor registro en la era Milei

La renovada tendencia alcista de Wall Street contribuyó con una leve suba en las cotizaciones de los activos argentinos. El dólar bajó a $1.455 en el Banco Nación y el BCRA compró USD 119 millones en el mercado

Jornada financiera: el riesgo país cayó, tocó un mínimo desde enero y se acerca al menor registro en la era Milei

El Banco Central compró más de USD 100 millones tras cumplir la meta para todo 2026

La autoridad monetaria hilvanó 101 ruedas consecutivas con saldo comprador al adquirir USD 119 millones este jueves. Las reservas experimentaron una leve caída

El Banco Central compró más de USD 100 millones tras cumplir la meta para todo 2026

El mega millonario que se radicó en Argentina firmó el alquiler de oficinas más alto de la historia de una emblemática ciudad de EEUU

La firma Thiel Capital habría arrendado unos 1.700 metros cuadrados en el piso 44 de la torre 830 Brickell

El mega millonario que se radicó en Argentina firmó el alquiler de oficinas más alto de la historia de una emblemática ciudad de EEUU

DEPORTES

La F1 extendió el contrato de un circuito hasta 2037: cómo afecta al sueño de Argentina de recuperar a la Máxima

La F1 extendió el contrato de un circuito hasta 2037: cómo afecta al sueño de Argentina de recuperar a la Máxima

“Salí destruido”: la increíble anécdota sobre el día que Bielsa sorprendió a Zanetti con un video en la selección argentina

Argentina volvió a liderar el Ranking FIFA tras la caída de Francia: la histórica “maldición” que buscará romper en el Mundial

El Arsenal cerró la Champions League con dos récords históricos: más partidos sin título y primer subcampeón invicto

La “otra Selección de Scaloni”: quiénes son las parejas de los campeones que alentarán a la Argentina en el Mundial 2026

TELESHOW

Marta Fort recordó a Gustavo Martínez, su padrino, en el día de su cumpleaños: “Compartí tantas risas y tanto afecto”

Marta Fort recordó a Gustavo Martínez, su padrino, en el día de su cumpleaños: “Compartí tantas risas y tanto afecto”

El agradecimiento de Rocío Igarzabal tras contar el abuso que sufrió: “El miedo se transforma en valor y fuerza”

La crítica de una influencer coreana a la China Suárez tras analizar su historial amoroso: “Amenaza a la familia”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Chunchuna Villafañe, una vida entre luces: la mujer que fue arquitecta, modelo, militante y actriz

INFOBAE AMÉRICA

El Arsenal cerró la Champions League con dos récords históricos: más partidos sin título y primer subcampeón invicto

El Arsenal cerró la Champions League con dos récords históricos: más partidos sin título y primer subcampeón invicto

Las esponjas de cocina liberan microplásticos al agua con cada lavado, afirma un estudio

Panameños presentan 1,157 quejas por malos servicios de las empresas funerarias, por un total de $174,041.86

El presidente dominicano promulga la ley que crea las Alertas RD para buscar personas desaparecidas

Honduras: Más de 180 agentes no superan evaluación para integrar nueva unidad antiextorsión de la Policía Nacional