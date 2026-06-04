Salud

Cómo prevenir la caries en niños desde que aparece el primer diente

Las guías pediátricas coinciden en que la higiene oral debe comenzar antes de que el pequeño sepa colaborar, ya que el esmalte de la dentición de leche es más fino y vulnerable

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La primera consulta odontológica debe realizarse durante el primer año de vida o tras la erupción del primer diente, según las recomendaciones pediátricas - Imagen Ilustrativa Infobae
La primera consulta odontológica debe realizarse durante el primer año de vida o tras la erupción del primer diente, según las recomendaciones pediátricas - Imagen Ilustrativa Infobae

Los dientes de leche no son “temporales” en lo que importa: condicionan la masticación, el habla y el espacio para los dientes definitivos. Por eso, la higiene oral debe empezar antes de que el niño sepa escupir o “colaborar”. La clave es una rutina simple, sostenida y con flúor en la dosis adecuada para cada edad.

Cuando aparece el primer diente —por lo general alrededor de los seis meses, aunque puede variar— conviene pasar de limpiar encías a cepillar dientes con un cepillo de cerdas suaves y poca pasta. El objetivo no es “dejar impecable” cada pieza en cada intento, sino construir hábito y reducir placa bacteriana, el paso inicial de la caries.

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Esta perspectiva coincide con las directrices de la Academia Americana de Pediatría (AAP) en sus guías de salud oral, donde se advierte que si el cuidado se posterga, la caries en dientes de leche puede avanzar rápido debido a que su esmalte es más fino. Las recomendaciones clínicas de la institución insisten en que una infección o la pérdida prematura de una pieza dental altera la erupción y alineación de los definitivos, confirmando que lo que pase en los primeros años define la salud bucal futura del niño.

Rutina diaria: cepillado, fluoruro y técnica que sí funciona

Primer plano de un adulto sujetando un cepillo infantil azul con pasta de dientes, cepillando los dientes de leche inferiores de un bebé.
El uso de pasta dental con fluoruro en cantidades adecuadas por edad protege los dientes de los niños y minimiza riesgos por el contacto con el producto - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación central es cepillar dos veces por día, con foco en el cepillado nocturno: después de esa higiene, el niño no debería consumir alimentos ni bebidas azucaradas. En la práctica, la regla útil es que el cepillo sea “lo último” que toque los dientes antes de dormir.

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La pasta dental debe contener flúor, con cantidades pequeñas según la edad, para minimizar el riesgo de que el niño trague demasiado producto. La guía de la American Academy of Pediatrics sugiere usar una “mancha” del tamaño de un grano de arroz hasta los tres años y luego pasar a una porción del tamaño de una arveja desde los tres. La idea es que el adulto aplique la pasta, cepille y supervise.

Otro punto que suele fallar: después del cepillado, se recomienda escupir y no enjuagar con agua, para no “lavar” el fluoruro. En chicos pequeños que todavía no escupen bien, el adulto puede retirar el exceso visible, sin convertir el final del cepillado en una negociación eterna.

La supervisión adulta se extiende más de lo que muchos creen. Aunque el niño “sepa” cepillarse, suele necesitar ayuda real para cubrir todas las superficies, sobre todo en molares y cerca de la encía. Por eso, el adulto debe cepillar o repasar hasta que la motricidad fina lo permita de verdad, no solo por edad.

Azúcar, mamaderas y primera consulta: el triángulo que define el riesgo de caries

Vaso de agua, cepillo de dientes infantil turquesa y blanco, tubo de pasta dental con fluoruro y temporizador digital de 2 minutos sobre madera clara.
Reservar dulces para momentos puntuales y priorizar el consumo de agua entre comidas ayuda a reducir el daño en el esmalte dental infantil - Imagen Ilustrativa Infobae

Si hay un hábito que multiplica el riesgo de caries temprana, es dormirse con mamadera o usarla como “calmante” frecuente, alertan los expertos. Leche, fórmula y jugos aportan azúcares que quedan en la boca, y durante la noche baja la saliva que ayuda a limpiar. Si el niño necesita sí o sí una mamadera para conciliar el sueño, la recomendación más segura es que sea solo con agua.

También importa el “cómo” del azúcar: no es lo mismo comer algo dulce una vez en una comida que picar todo el día. La frecuencia de exposición mantiene el ácido en boca por más tiempo y facilita el daño del esmalte. En la rutina diaria, ayuda reservar los dulces para momentos puntuales y priorizar agua entre comidas.

En paralelo, conviene armar un “hogar dental”: una consulta temprana permite evaluar riesgo, corregir técnica y anticipar problemas. El criterio repetido por sociedades pediátricas y guías clínicas es no esperar a que haya dolor: la primera visita debe ocurrir dentro de una ventana temprana.

Una revisión sistemática publicada en 2026 asoció la lactancia exclusiva en los primeros meses con menor probabilidad de caries de la primera infancia, y advirtió que las tomas nocturnas prolongadas, una vez que erupcionan dientes, se vincularon con mayor riesgo.

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