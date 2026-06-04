Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Mirtha Legrand sonríe en su programa mientras Juana Viale posa en un set de televisión, creando una imagen que fusiona generaciones del entretenimiento argentino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las emblemáticas mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale, un dúo habitual ya en los fines de semana en la pantalla de eltrece, vueve a reunir personalidades del espectáculo y el periodismo.

Con la expectativa que generan cada año sus emisiones, ambos ciclos confirmaron la presencia de invitados con trayectorias diversas y actualidad relevante para las transmisiones de este sábado (6 de junio) y del domingo (7).

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La tradicional La Noche de Mirtha abrirá el fin de semana el sábado a las 21:30. Bajo la conducción de La Chiqui, la emisión reunirá en su mesa Luis Novaresio, Mercedes Ninci, Mauro Szeta y Facundo Macarrón.

Luis Novaresio (Infobae en Vivo)

Novaresio más Ninci más Szeta es igual a periodistas, o sea que se va a hablar de los tantos temas que copan la agenda. Empezando, claro, por el horroroso y shockeante Caso Agostina y todas las derivaciones que siguen apareciendo con el correr de las horas. Pero sin olvidar todas esas preguntas que, también, sigue abriendo el Gobiero de Javier Milei con el correr de los días...

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Mercedes Ninci

A saber: Caso Adorni (“¿Pero como puede ser que todavía no haya presentado su declaración de bienes", la tiene en la punta de su lengua Mirtha); ¿se va del Gobierno Patricia Bullrich o el tuit de esta semana fue “puro teatro”?... en fin, cuestiones que se le acumulan a la Rosada en una suerte de efecto cascada.

Unas horas (y una buena digestión después), el domingo 7 de junio, desde las 13:45, será el turno de Almorzando con Juana, como su nombre lo indica, conducido por Juana La Nieta Viale. En este caso, se sentarán a la mesa Patricia Palmer, Dan Breitman, Rocío Robles, Minerva Casero y Martín Salwe.

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Patricia Palmer

Dan promocionará, claro, La función que sale mal (conocida originalmente como The Play That Goes Wrong), la aclamada comedia teatral de humor absurdo y desastre coreografiado que se está presentando con gran éxito en el Multiteatro Comafi (Av. Corrientes 1283), con un elenco que completan Diego Reinhold, Fredy Villarreal y Maida Andrenacci, bajo la dirección de Manuel González.

Minerva Casero lanzó su EP homónimo, en el cual abre las puertas de su intimidad

Así como Minerva Casero (sí, la hija de Alfredo y hermana de Nazareno), entre bocado y bocado le dará manija a Anastasia, el musical, la exitosa pieza en cartl en el Teatro Astral. Según anuncia la gacetilla, “este deslumbrante musical transporta al público desde el ocaso del Imperio Ruso a la euforia del París de la década de 1920, mientras una joven valiente se propone descubrir el misterio de su pasado. Perseguida por un despiadado oficial soviético decidido a silenciarla, Anya solicita la ayuda de un apuesto estafador y un adorable ex aristócrata.Juntos, se embarcan en una aventura épica para ayudarla a encontrar un hogar, el amor y la familia”.

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Buen provecho.