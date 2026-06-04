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El Challenger Tour vuelve a Tucumán: Federico Coria encabeza una lista con fuerte presencia argentina

El certamen, organizado por la AAT, tendrá su tercera edición del 7 al 14 de junio en las canchas de polvo de ladrillo del Tucumán Lawn Tennis Club. Habrá al menos 14 tenistas nacionales en el cuadro principal

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Alex Barrena Challenger Tucumán
Alex Barrena fue el campeón de la edición 2026

Los torneos profesionales en Argentina no detienen su marcha. Del 7 al 14 de junio se disputará la tercera edición del AAT Challenger Tucumán, de categoría 50, sobre las canchas de polvo de ladrillo del tradicional Tucumán Lawn Tennis Club. El certamen contará con la presencia de 14 raquetas nacionales, a las que podrían sumarse otras mediante invitaciones o desde la clasificación.

Entre los nombres destacados de la lista aparece Federico Coria. Actualmente ocupa el puesto 887 del ranking mundial, tras una ausencia de varios meses el año pasado debido a una lesión en el codo. Su último compromiso fue hace dos semanas, cuando cayó en el debut de la clasificación de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada.

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El menor de los hermanos Coria consiguió a lo largo de su carrera seis títulos Challenger. Además, fue finalista en dos torneos ATP: Córdoba 2021 y Bastad 2023, año en la que alcanzó el mejor ranking de su carrera al ubicarse en el puesto 49 del mundo.

El certamen que se disputará en el Jardín de la República también contará con jugadores argentinos que ya supieron consagrarse en torneos Challenger organizados en el país: Guido Justo en Tigre I (2026), Juan Manuel La Serna en Córdoba (2026), Andrea Collarini en Tucumán y Santa Fe (2024), Nicolás Kicker en Buenos Aires (2017) y Villa María (2022), y Santiago Rodríguez Taverna en Buenos Aires (2022).

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Entre los protagonistas internacionales que dirán presente figuran los brasileños Thiago Seyboth Wild (294°) y Matheus Pucinelli de Almeida (413°), el chileno Matías Soto (295°), el boliviano Murkel Dellien (301°), el peruano Juan Pablo Varillas (302°), el dominicano Nick Hardt (459°) y el marroquí Karim Bennani (511°).

Cabe destacar que Tucumán albergó distintos torneos internacionales en las últimas temporadas. Entre Yerba Buena y San Miguel de Tucumán se disputaron 12 certámenes ITF (siete femeninos y cinco masculinos) y, el año pasado, un WTA 125, el más importante de la historia de la región. Además, fue sede de la serie de Play-offs de la Billie Jean King Cup en 2022.

En lo que va de la temporada ya se disputaron cinco torneos Challenger, de los cuales cuatro fueron organizados por la Asociación Argentina de Tenis: Buenos Aires, Tigre I, Tigre II y Córdoba. En tanto, en febrero se jugó el Rosario Challenger, de categoría 125, como antesala del ATP 250 de Buenos Aires, disputado en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y que tuvo como campeón a Francisco Cerúndolo.

Listado de jugadores

Federico Coria Challenger Córdoba
Federico Coria será una de las raquetas nacionales que disputará el Challenger de Tucumán
  • Guido Justo (ARG, 249°)
  • Andrea Collarini (ARG, 254°)
  • Juan Bautista Torres (ARG, 274°)
  • Juan Manuel La Serna (ARG, 282°)
  • Thiago Seyboth Wild (BRA, 294°)
  • Matías Soto (CHI, 295°)
  • Facundo Mena (ARG, 299°)
  • Murkel Dellien (BOL, 301°)
  • Juan Pablo Varillas (PER, 302°)
  • Nicolás Kicker (ARG, 358°)
  • Santiago Rodríguez Taverna (ARG, 361°)
  • Luciano Ambrogi (ARG, 383°)
  • Juan Estevez (ARG, 388°)
  • Eduardo Ribeiro (BRA, 390°)
  • Hernán Casanova (ARG, 406°)
  • Matheus Pucinelli De Almeida (BRA, 413°)
  • Lorenzo Rodríguez (ARG, 449°)
  • Carlos Zárate (ARG, 458°)
  • Nick Hardt (DOM, 459°)
  • Valerio Aboian (ARG, 461°)
  • Karim Bennani (MAR, 511°)
  • Federico Coria (ARG, 887°)

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