Cómo está Julián Álvarez de su lesión: el tratamiento especial de cara al debut de la selección argentina en el Mundial 2026

Julián Álvarez sintió una molestia en el tobillo que lo podría marginar de los amistosos (@afaseleccion)

La selección argentina afronta su preparación de cara al Mundial 2026 en Kansas City. Sin embargo, en la antesala del amistoso contra Honduras el próximo sábado, se sumó un nuevo futbolista con molestias físicas que genera preocupación en el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni: Julián Álvarez se sometió a un tratamiento especial para solucionar un leve malestar en el tobillo.

La Araña se realizó un tratamiento con plasma debido a que la lesión es mayor a lo esperado. Luego de entrenar a la par de sus compañeros en el arribo a los Estados Unidos, el delantero del Atlético de Madrid comenzó a sentir molestias en la zona y tuvo que ser infiltrado en el ensayo del martes para estar en plenas condiciones para los trabajos en espacios reducidos y definición con Lautaro Martínez y el Flaco José Manuel López.

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A pesar de que estaba regulando las cargas después de la extensa temporada, Julián sintió el desgaste físico. Durante el miércoles bajó las cargas de exigencia y trabajó únicamente en el gimnasio con uno de los fisioterapeutas. El tratamiento con plasma le servirá para acelerar la recuperación. No obstante, podría quedar marginado del amistoso contra Honduras y apuntaría a sumar minutos contra Islandia.

Julián Álvarez disputó un total de 49 partidos en la temporada con el Atlético de Madrid, donde marcó 20 goles y brindó nueve asistencias (REUTERS/Rodrigo Valle/File Photo)

Álvarez se incorporó el lunes al grupo junto con Cristian Cuti Romero y Nicolás González, y completó la primera práctica sin problemas. Aunque podría entrenarse a la par de sus compañeros, el jugador y el cuerpo técnico consideran que no es momento de asumir riesgos. La decisión responde a una lógica más amplia de manejo de cargas dentro del plantel. Scaloni todavía no cuenta en plenitud con Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nico Paz, Leandro Paredes y Lionel Messi.

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El caso más delicado es el del Dibu Martínez, que sufrió una pequeña fractura en el dedo anular de la mano derecha el 20 de mayo durante la final de la Europa League con Aston Villa. El arquero se está entrenando con un importante vendaje y la proyección es que vuelva a ocupar el arco recién en el debut ante Argelia.

Cuti Romero, por su parte, podría sumar algunos minutos recién en el segundo amistoso frente a Islandia. Messi también apunta a ese partido y hoy no figura entre los nombres con posibilidades de actuar contra Honduras. El capitán de la selección argentina sufrió una sobrecarga muscular en el último partido del Inter Miami.

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Otro de los jugadores que está atravesando la última etapa de su recuperación es Nico Paz. El volante ofensivo de 21 años, que sufrió un problema en su rodilla, es considerado por el cuerpo técnico como un comodín importante para la cita mundialista, en un rol comparable al que tuvieron Enzo Fernández, Álvarez o Alexis Mac Allister en Qatar 2022.

Lionel Scaloni tiene un grupo de futbolistas en reserva ante alguna baja (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

En el centro de entrenamiento de Sporting Kansas City, base de la selección argentina en Estados Unidos, Lionel Scaloni paró un once con Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Thiago Almada, Giuliano Simeone y Lautaro Martínez.

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La prueba sí dejó una señal sobre el lateral derecho. La presencia de Capaldo aparece como una alternativa de emergencia mientras Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, los dos especialistas del puesto, atraviesan la parte final de sus rehabilitaciones, y Agustín Giay también surge en Estados Unidos como variante externa.

Ante la cantidad de jugadores que están con molestias, el cuerpo técnico tiene una lista de futbolistas que están a la expectativa de una hipotética convocatoria. Dentro de esa lista de nueve “bloqueados” están Emiliano Buendía (Aston Villa), Matías Soulé (Roma), Máximo Perrone (Como), Nicolás Capaldo (Hamburgo), Agustín Giay (Palmeiras), Tomás Aranda (Boca) y Santiago Beltrán (River). Justamente a Beltrán, Capaldo, Giay y Aranda, con chances reglamentarias de ser incluidos en la planilla oficial, se les sumaron los juveniles Simón Escobar (Vélez), Ignacio Ovando (Rosario Central) y Joaquín Freitas (River).

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La preparación en Estados Unidos quedó concentrada en una ventana de 14 días hasta el estreno en el Kansas City Stadium. Los amistosos contra Honduras e Islandia le servirán al cuerpo técnico para medir el estado real del plantel y darles rodaje a todos o casi todos los futbolistas antes del inicio de la Copa del Mundo 2026.