El tenso cruce entre Mariano Martínez y Rodrigo Lussich en pleno programa: “¿Quién te crees que sos?"

En medio de una entrevista en vivo, Maria Martínez le respondió a Rodrigo Lussich luego de las críticas por su llegada como conductor a La Jaula de la Moda (Intrusos - América)

El desembarco de Mariano Martínez como conductor de La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine) generó un vendaval de comentarios en la industria televisiva. Desde el primer día, el actor se enfrentó a críticas y chicanas de colegas y panelistas, en especial de Rodrigo Lussich, una de las voces más filosas del ambiente. Aunque intentó esquivar las polémicas y mantener el foco en su nuevo rol, la paciencia de Mariano llegó a su límite y este jueves en Intrusos (América), decidió responder en vivo y sin filtro.

La tensión se hizo visible desde el momento en que Adrián Pallares le consultó sobre su llegada al ciclo de moda. Mariano, con un dejo de ironía, anticipó: “Ahora los voy a atender a ustedes. Lussich, ¿quién te crees que sos?”. El cruce con Lussich no tardó en encenderse. Entre bromas y frases cruzadas, el conductor de Intrusos lanzó: “A vos conduciendo seguro que sí te gano, porque conduzco hace veinte años y vos hace cero días”. Martínez, lejos de quedarse callado, devolvió: “¿Qué descubriste? ¿La pólvora, la lamparita?”. La charla derivó en una seguidilla de chicanas y comentarios ambiguos, en la que ambos pusieron a prueba sus límites entre el humor y el fastidio real.

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Durante varios minutos, el ida y vuelta se mantuvo en tensión, con Lussich cuestionando si Mariano se bancaba las bromas y el actor asegurando que todo era en tono de humor: “Te estoy cargando. No te bancás un chiste. ¿Qué te pasa? Yo no me enteré lo que dijiste vos, te estás haciendo un chiste”. El panelista, sin embargo, le retrucó: “Me hablás así, no te conozco para saber si estás hablando en serio o no”, a lo que Mariano respondió: “No importa, no voy a entrar en detalle. Era un chiste”.

Mariano Martínez, el nuevo conductor de La Jaula de la Moda, respondió en vivo a las críticas televisivas, destacando su profesionalismo, respeto y el disfrute en su debut. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ya con el clima más relajado, Pallares retomó el eje de la nota y avanzó sobre el detrás de escena de la propuesta para conducir La Jaula de la Moda. Mariano explicó: “Dedico mi energía a trabajar, dedico mi energía a vivir, a mi vida personal, dedico mi energía a ponerle al trabajo, hacerlo con disfrute, hacerlo con alegría, y nada más. Lo otro, sinceramente, si viene con respeto, sobre todas las cosas, si viene con respeto, algo constructivo, lo puedo tomar. Ahora, si viene desde otro lugar, para mí pasa de largo, pero automáticamente… ahí me resbala”.

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El actor también remarcó que no estaba pendiente de las críticas ni de los comentarios burlones. “No me interesa lo que puedan decir las críticas o lo que puedan decir con respecto, así como burlarse o mofarse. No le presto atención, no le dedico energía a eso. Sí le dedico energía a la gente que lo dice con buena onda o que viene a decirlo con algo constructivo”, aseguró Martínez. Sobre el ambiente en el programa, aclaró: “Ya es un programa nuevo que tiene 15 años y yo, por lo menos, soy una persona muy respetuosa de todos y de todo. Aprendo de todo y de todos, y voy tanteando cómo es el terreno. Así me presenté en La Jaula de la Moda, con mis compañeros, con el público, con el televidente, porque soy una persona ante todo respetuosa”.

Consultado sobre si sintió el desafío de ocupar un rol que antes fue de otras figuras, Mariano fue claro: “Lo disfruté desde el primer minuto. Desde el primer minuto la pasé bien. Nunca estuve ni nervioso, nunca estuve exigiéndome más de lo que podía. Lo hice al cien por cien de lo que estaba en ese momento, y yo siento que me fue bien, estoy muy contento”. También reveló cómo se gestó la propuesta: “Esteban Farfán, que es el productor, está contento. Ya desde el año pasado querían que lo haga cuando se fue Horacio Cabak. Fabián Medina Flores fue el que tiró la idea, según tengo entendido”.

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Desde que se puso en el rol de conductor, Mariano martínez debió hacerle frente a las críticas (Jaime Olivos)

El actor contó que el año pasado no pudo aceptar el ciclo porque no coincidían los tiempos, pero este año se dio naturalmente. “Este año me llamaron, estaba con la obra Ni media palabra, que estoy con Nico Cabré y el Bicho Gómez, venía de Carlos Paz y cuajó porque se graba en días que no estoy en el teatro. Resigné algunas actividades con mis hijos por este año, porque me parecía que estaba bueno hacerlo, destacó.

Martínez también hizo referencia al grupo humano y al ambiente laboral: “El año pasado fui de invitado cuando el Pollo Álvarez no estaba, la pasé tan bien que yo me fijo mucho en eso, en el grupo humano”. La nota, lejos de quedarse en el cruce, terminó con un tono más distendido. Mariano, con humor, le dijo a Lussich: “Rodrigo, es un chiste, se te estaba jodiendo”. El panelista respondió: “Una cosa no quita la otra. Estás, te digo, un kilo y dos pancitas”. Mariano remató: “Mirá si yo fuese calentón como sos vos. Yo soy sagitariano, como vos. Somos sagitarianos calentones en todos los sentidos”.

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El cierre dejó en claro que, más allá de las chicanas y las diferencias de estilo, Mariano Martínez apuesta a la buena onda y al disfrute genuino de su nuevo rol como conductor, priorizando el respeto y la profesionalidad en cada paso. El cruce con Lussich, lejos de ser solo un enfrentamiento, expuso la dinámica y la tensión que muchas veces atraviesan los pasillos de la televisión y que, a la vista del público, terminan convirtiéndose en parte del show.