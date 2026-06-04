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Vladimir Putin dijo que está dispuesto a hacer concesiones para alcanzar un acuerdo de paz con Ucrania

El presidente ruso afirmó que los compromisos discutidos con Donald Trump podrían servir de base para una negociación, aunque mantuvo sus exigencias sobre los territorios ocupados

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Vladimir Putin durante un encuentro con representantes de medios internacionales en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (REUTERS)
Vladimir Putin durante un encuentro con representantes de medios internacionales en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (REUTERS)

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó este jueves que Moscú está dispuesto a aceptar concesiones para poner fin a la guerra en Ucrania, siempre que Kiev también acepte los compromisos planteados durante las conversaciones impulsadas por Estados Unidos. Sus declaraciones llegan en un momento en que los contactos diplomáticos permanecen estancados y los combates continúan a lo largo del frente.

Durante un encuentro con directivos de medios internacionales en San Petersburgo, Putin insistió en que Rusia mantiene abierta la posibilidad de una salida negociada al conflicto y aseguró que las bases para un acuerdo ya fueron discutidas con el presidente estadounidense Donald Trump.

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Estamos preparados y dispuestos a llegar a un acuerdo con Ucrania por medios pacíficos”, afirmó el mandatario ruso. Según explicó, Moscú acepta “los compromisos que discutimos durante nuestra reunión con el presidente Trump en Anchorage”.

“La parte ucraniana también debe aceptar estos compromisos. Entonces el conflicto llegará rápidamente a su fin natural”, agregó.

Las declaraciones representan una de las referencias más explícitas realizadas por Putin en los últimos meses sobre la posibilidad de aceptar concesiones dentro de un eventual acuerdo político. Sin embargo, el jefe del Kremlin dejó claro que esa disposición no implica modificar los principales objetivos estratégicos de Moscú en el este de Ucrania.

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Putin sostuvo que las tropas rusas continúan avanzando y aseguró que Rusia controla la totalidad de la región de Lugansk y más del 85% de Donetsk, los dos territorios que conforman el Donbás, principal escenario de la guerra desde 2022.

Vladimir Putin dijo que está dispuesto a hacer concesiones para alcanzar un acuerdo de paz con Ucrania (REUTERS)
Vladimir Putin dijo que está dispuesto a hacer concesiones para alcanzar un acuerdo de paz con Ucrania (REUTERS)

“La ofensiva continúa todos los días”, afirmó. También sostuvo que Rusia dispone de “todos los recursos necesarios” para alcanzar sus objetivos militares si fracasa la vía diplomática.

El mandatario defendió además la idea de que un eventual acuerdo de paz no es incompatible con las aspiraciones territoriales de Moscú. Según dijo, controlar completamente el Donbás y alcanzar un entendimiento político son objetivos que pueden desarrollarse simultáneamente.

Putin aprovechó la ocasión para cuestionar el papel de varios países europeos en las conversaciones sobre Ucrania. Consideró que los gobiernos de la Unión Europea no pueden actuar como mediadores porque, a su juicio, han respaldado activamente a Kiev desde el inicio de la invasión.

“La mediación supone neutralidad. ¿Dónde está la neutralidad aquí?”, planteó.

Rusia reforzará sus defensas aéreas

Otro de los anuncios realizados por Putin estuvo relacionado con la campaña de ataques con drones lanzada por Ucrania contra territorio ruso.

El presidente reconoció que algunos de esos dispositivos han logrado superar los sistemas de defensa existentes y alcanzar objetivos ubicados a cientos de kilómetros de la frontera.

“Para nuestro pesar, algunos logran atravesarlos”, admitió al referirse a los drones que han impactado en distintas regiones del país, incluida San Petersburgo. “Rusia tiene un sistema de defensa aérea, necesitamos mejorarlo, fortalecerlo, y lo haremos”, añadió.

El video muestra imágenes aéreas de una base naval en Kronshtadt, San Petersburgo, Rusia. Se observa una corbeta, identificada como "Boykiy", en un dique seco. Posteriormente, una explosión se produce sobre la estructura del dique y la embarcación. Las imágenes son de tipo térmico o nocturno y registran el evento fechado el 03.06.2026. Es una cobertura de evento militar.

Las declaraciones se produjeron un día después de que un ataque ucraniano provocara un incendio en una terminal petrolera cercana a San Petersburgo y alcanzara instalaciones militares en la zona de Kronstadt.

Putin también volvió a referirse al misil hipersónico Oreshnik, una de las armas más avanzadas anunciadas por Moscú durante la guerra. Explicó que hasta ahora ha sido utilizado con fines de prueba para evaluar su precisión y rendimiento antes de ampliar su empleo operativo.

Golpeamos una zona donde era conveniente observar los resultados”, explicó. Según el mandatario, esos ensayos permitirán tomar decisiones sobre el “uso a gran escala” del sistema en el futuro.

El misil Oreshnik tiene capacidad nuclear y un alcance superior a los 5.000 kilómetros, aunque especialistas occidentales han cuestionado algunas de las capacidades atribuidas por Moscú a ese armamento.

Mientras continúan los combates y los ataques de largo alcance entre ambos países, el Kremlin insiste en que la puerta a una negociación permanece abierta. No obstante, las condiciones planteadas por Rusia siguen vinculadas a cuestiones territoriales y de seguridad que hasta ahora Ucrania ha rechazado, lo que mantiene incierto cualquier avance hacia un acuerdo definitivo.

(Con información de Reuters, EFE y The Associated Press)

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