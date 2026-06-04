Salud

Creyó que su cansancio era por estrés y le diagnosticaron un tumor cerebral a los 33 años: su camino de recuperación

Michael Archer consultó por síntomas persistentes y, tras una resonancia magnética, los médicos detectaron lesiones en el encéfalo y la médula espinal asociadas a una neurofibromatosis tipo 2. La esperanza ante una próxima cirugía

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Hombre con barba y gorra, vistiendo una camiseta de fútbol azul claro, sentado en una silla de ruedas, haciendo un signo de paz con la mano derecha
Michael Archer atribuyó durante años la debilidad muscular y la pérdida de audición al estrés y a la edad, hasta que los médicos detectaron un tumor cerebral causado por neurofibromatosis tipo 2 (Michael Archer Instagram)

Michael Archer, de 35 años de edad, atribuyó durante años su debilidad muscular y pérdida de audición a los efectos normales del estrés y el paso del tiempo. Sin embargo, los médicos descubrieron que esos síntomas eran en realidad consecuencia de un tumor cerebral provocado por una neurofibromatosis tipo 2, una enfermedad genética poco frecuente.

Los signos como la pérdida de audición o la debilidad en las piernas, que suelen relacionarse con la edad, pueden en realidad ser señales de enfermedades graves subyacentes. La neurofibromatosis tipo 2 es un ejemplo: afecta el sistema nervioso y puede pasar inadvertida si se interpreta únicamente como una consecuencia del envejecimiento, lo que retrasa el diagnóstico y limita las posibilidades de un tratamiento temprano.

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La vida de Michael Archer, residente de St Neots, Cambridgeshire, en Reino Unido, cambió después de los 30 años. Comenzó a bromear en la oficina sobre una posible sordera y notó que perdía fuerza y coordinación en las piernas.

En septiembre de 2022 acudió a una limpieza de oídos. Más adelante, en marzo de 2024, cuando tenía 33, visitó a un fisioterapeuta por molestias musculares, quien lo remitió para exámenes adicionales ante la sospecha de un problema neurológico.

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En el Hospital Hinchingbrooke, una resonancia magnética y análisis de sangre confirmaron la presencia de tumores en el cerebro y la médula espinal.

Hombre caucásico de mediana edad con pelo rubio-rojizo, barba y tatuajes sonríe a cámara, usando una camiseta burdeos del FC Bayern München
La neurofibromatosis tipo 2 puede pasar inadvertida cuando síntomas como sordera, debilidad en las piernas o falta de coordinación se confunden con el envejecimiento (Michael Archer Instagram)

Archer relató a Talk to the Press: “Podría haber restado importancia a estos síntomas, atribuyéndolos simplemente a la edad, ya que en realidad comenzaron después de cumplir los 30. Me lo tomé con mucha indiferencia y no esperaba nada malo en absoluto”.

El camino hacia el diagnóstico de la neurofibromatosis tipo 2

El proceso comenzó con pruebas en las piernas y culminó con el diagnóstico de neurofibromatosis tipo 2 en octubre de 2024. Los exámenes detectaron dos tumores en el cerebro y dos en la médula espinal, que provocaban rigidez y pérdida de coordinación.

Archer recordó que, al recibir la noticia, sintió confusión y miedo. “Estaba atónito y no podía comprender lo que me estaba pasando. Lloré todo el camino a casa, donde estaban mis amigos, y pensé: ‘Voy a morir’”.

Tras el diagnóstico, la rigidez y la debilidad empeoraron. El especialista interpretó los hallazgos como signos neurológicos anormales y ordenó estudios específicos que finalmente permitieron descubrir la enfermedad.

Cerebro humano estilizado en tonos oscuros con red neuronal topográfica superpuesta. Caminos de señal luminosos verde azulado y ámbar se ramifican sobre la corteza.
La neurofibromatosis tipo 2 puede pasar inadvertida cuando síntomas como sordera, debilidad en las piernas o falta de coordinación se confunden con el envejecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto emocional y social del diagnóstico

El diagnóstico afectó de forma profunda a Archer, quien en un primer momento recurrió al alcohol para manejar el impacto emocional. “Sonaba como una sentencia de muerte, así que mi primera reacción fue una depresión total. Empecé a beber mucho y a tener dificultades para sobrellevarlo; básicamente, durante los primeros meses me emborrachaba para huir del diagnóstico”.

La incertidumbre sobre el futuro y el carácter impredecible de la enfermedad marcaron su día a día. “De la noche a la mañana, toda la vida que imaginabas desaparece y no va a ser como la habías imaginado”.

Actualmente, Archer recurre a sus redes sociales para compartir su historia, contactar a otros pacientes y recaudar fondos. Considera que mucha de la información en internet sobre esta condición está desactualizada o no resulta alentadora.

En una publicación, expresó: “Me he sentido ansioso, enfermo, agotado y, en general, desequilibrado. Pero momentos como este también me recuerdan lo agradecido que estoy. Cuando vives con NF2 y tumores espinales, empiezas a ver la vida de otra manera. Incluso los días difíciles se convierten en recordatorios de lo que aún tienes”.

Ilustración anatómica lateral de un cuerpo humano transparente. Muestra el esqueleto, el cerebro, la columna con una línea verde y venas azules conectando el abdomen con la médula espinal
El tratamiento de Michael Archer incluye una cirugía prevista para octubre de 2026 en el Hospital Addenbrookes y una medicación de por vida para frenar el avance de los tumores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para enfrentar este panorama, Archer remarcó la importancia de ejercitarse y mantenerse activo. “La mente domina la materia. No soy médico y no estoy dando consejos médicos. Entrenar, moverme y mantenerme activo me ha ayudado mentalmente más de lo que puedo expresar con palabras, y me ha mantenido hasta aquí”.

Tratamiento y futuro de la enfermedad

Archer debe someterse a una cirugía programada para octubre de 2026 en el Hospital Addenbrookes. Tras la intervención, comenzará un tratamiento farmacológico para intentar frenar el avance de los tumores, una medicación que probablemente deberá tomar de por vida.

El seguimiento médico incluirá evaluaciones periódicas con resonancias y revisiones auditivas y visuales. Los especialistas recomiendan que las personas con neurofibromatosis tipo 2 se realicen controles regulares para detectar tempranamente nuevos tumores.

Enfrentarse a una enfermedad incierta es un desafío continuo para Archer. Su experiencia destaca la importancia del autocuidado y el apoyo comunitario, y muestra que la esperanza puede convertirse en la base sobre la que construir el día a día.

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El diagnóstico de neurofibromatosis tipo 2 tuvo un fuerte impacto emocional en Archer, que describió depresión, miedo e incertidumbre sobre su futuro (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué es la neurofibromatosis tipo 2 y cuáles son sus síntomas

La neurofibromatosis tipo 2 es un trastorno genético raro que genera el desarrollo de tumores benignos en los nervios del cerebro y la médula espinal. El riesgo de transmitir la enfermedad a los hijos es del 50% si uno de los padres está afectado.

La enfermedad puede heredarse de manera autosómica dominante o aparecer de forma esporádica por una mutación genética nueva. Entre los síntomas más habituales se cuentan problemas de equilibrio, dolores de cabeza, cataratas prematuras, pérdida auditiva, zumbidos en los oídos, alteraciones visuales y debilidad facial.

Uno de los tumores cerebrales de Archer aumentó 3 mm en seis meses. El diagnóstico se basa en exámenes físicos, estudios genéticos y pruebas de imágenes como la resonancia magnética.

El asesoramiento genético resulta relevante para quienes tienen antecedentes familiares del trastorno.

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