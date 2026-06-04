River Plate alcanzó un acuerdo con otro campeón del mundo: las tres figuras que deberán buscarse club

Eduardo Coudet busca reforzar a River de cara al segundo semestre de 2026

River Plate se adelantó a todos los clubes argentinos en el mercado de pases y tras la finalización del Torneo Apertura y el inicio del receso por el Mundial 2026 cerró la llegada de Nicolás Otamendi como primer refuerzo para el equipo que dirige Eduardo Coudet.

Sin embargo, el Millonario quiere más jerarquía para ir en busca de los objetivos del segundo semestre, como la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y la Copa Argentina. En ese sentido, el club de Núñez habría alcanzado un acuerdo con Ángel Correa, futbolista que fue campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022.

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El atacante rosarino de 31 años se encuentra actualmente en el Tigres de México, con un contrato hasta junio de 2030, pero según trascendió, el jugador y River ya alcanzaron un acuerdo verbal en cuanto al sueldo que ganaría.

“El equipo argentino le iguala el salario que posee en México y le ofrece un vínculo a largo plazo. Tigres está abierto a negociar en una cifra que oscila los 14 millones de dólares”, indicó el periodista Germán García Grova. Correa, quien debutó como profesional en San Lorenzo y fue campeón de la Copa Libertadores en 2014, tuvo un destacado paso por Atlético de Madrid y luego recaló en el fútbol mexicano a cambio de una importante suma de dinero.

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Ángel Correa festeja un gol con la camiseta de Tigres de México (REUTERS/Cristian De Marchena)

Por otra parte, River está buscando achicar el plantel y hay varios jugadores importantes que no serán tenidos en cuenta por el entrenador y, mediante el consenso con el flamante director deportivo, Pablo Longoria, se está analizando qué hacer con ellos. Entre los nombres que trascendieron y que oportunamente publicó Infobae, se encuentran pesos pesados del club como Paulo Díaz, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo.

Según se contó en ESPN, el chileno Díaz, Galoppo y Salas fueron notificados por Longoria de que no tendrán continuidad este semestre y les están buscando un club donde puedan continuar sus carreras. El otro futbolista que sigue por ese mismo camino es el colombiano Kevin Castaño y habría más éxodos. Se espera que entre Franco Armani y Ezequiel Centurión alguno de los dos arqueros emigre, al igual que el caso de Germán Pezzella, que en las condiciones actuales no seguiría en River. También detallaron que el contexto del Mundial demora las situaciones del colombiano Juanfer Quintero y el ecuatoriano Kendry Páez.

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Sobre los casos de Fabricio Bustos, Santiago Lencina e Ian Subiabre se esperarán algunas ofertas ya que corren desde atrás en la consideración de Coudet. Maximiliano Meza, quien no pudo asentarse en el equipo luego de recuperarse de una lesión, tiene contrato hasta diciembre pero podría marcharse, lo mismo que el paraguayo Matías Galarza Fonda. Por último, se aguardan clubes interesados en contratar a Lautaro Rivero y Facundo Colidio.

Maximiliano Salas deberá buscarse un club para la próxima temporada (@RiverPlate)

En cuanto al mercado de pases, River presentó una oferta formal de 3,5 millones de euros por Mauro Arambarri, el volante central uruguayo del Getafe español que Coudet solicitó como refuerzo para la segunda mitad de 2026. La propuesta, enviada al club madrileño en las últimas horas, se suma a la reciente incorporación de Otamendi y marca el segundo movimiento concreto del mercado de pases del Millonario en este período. A esta información se le agrega el fuerte interés por Correa que podría marcar otro impacto en el fútbol argentino.

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