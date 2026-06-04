Salud

Por qué la tendencia viral del “callo solar” es un mito peligroso, según los dermatólogos

Especialistas de la Skin Cancer Foundation explican que la exposición progresiva a la radiación ultravioleta no endurece ni protege la piel, sino que acumula lesiones en el ADN que pueden manifestarse años después como tumores

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Ilustración digital de una cara dividida: a la izquierda, piel dorada y sin daño; a la derecha, piel con enrojecimiento y manchas, mostrando el daño de los rayos UV.
El “callo solar” se difundió en redes sociales como una supuesta forma de resistencia de la piel ante la radiación ultravioleta (Imagen Ilustrativa Infobae)

El concepto de “callo solar” ha surgido como una tendencia en redes sociales, donde se plantea que la piel puede endurecerse y volverse más resistente tras repetidas exposiciones al sol.

Esta idea ha circulado especialmente entre jóvenes que buscan alternativas naturales a la protección solar convencional. La creencia sostiene que la piel, al recibir radiación ultravioleta de forma progresiva, desarrolla una especie de barrera protectora, similar a un callo físico producido por la fricción o la presión.

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Los especialistas advierten que este fenómeno carece de respaldo científico y no corresponde a ningún proceso fisiológico reconocido. El dermatólogo Ramzi Saad, consultado por la Skin Cancer Foundation, dijo: “No existe tal cosa como un ‘callo solar’ o ‘callo por el sol’. Son términos inventados que no se reconocen en el ámbito médico.”

Posición médica sobre la existencia del “callo solar”

Desde el ámbito médico, la teoría del “callo solar” es rechazada de forma categórica. El Dr. Saad dijo: “No se puede desarrollar tolerancia al sol”. Los expertos coinciden en que la piel no tiene la capacidad de crear una defensa natural contra la radiación ultravioleta, ni mediante engrosamiento ni con ningún otro mecanismo adaptativo.

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Una mujer adulta aplica una crema blanca de protector solar en su mejilla derecha con el dedo, mientras sostiene la botella; lleva sombrero y gafas de sol en una vereda soleada.
El dermatólogo Ramzi Saad sostuvo que no se puede desarrollar tolerancia al sol ni una defensa natural contra la radiación ultravioleta (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista reitera que la exposición solar nunca debe interpretarse como una forma de fortalecer la piel frente a futuros daños. “No existe tal cosa como un bronceado seguro o saludable”, subraya Saad. Destaca que cualquier exposición sin la debida protección contribuye al desgaste progresivo de las células cutáneas y acumula riesgos invisibles que pueden manifestarse años después.

Daños asociados a la exposición solar y el bronceado

El bronceado y la quemadura solar no son formas de protección, sino señales de daño en el ADN de la piel, lo que incrementa el riesgo de cáncer cutáneo y envejecimiento prematuro. El Dr. Saad lo expresa: “Un bronceado o una quemadura es señal de daño en el ADN de la piel, no una licencia para evitar la protección solar en el futuro”.

Incluso unos minutos de exposición intencionada y sin protección cada día pueden aumentar el riesgo de cáncer de piel y envejecimiento prematuro. Los efectos nocivos de la radiación ultravioleta no se manifiestan de inmediato en todos los casos, sino que muchas veces aparecen años después, en forma de tumores o manchas persistentes.

Los remedios para aliviar una quemadura de sol (Freepik)
La exposición intencionada y sin protección, incluso durante pocos minutos al día, puede causar envejecimiento prematuro y tumores con el paso de los años (Freepik)

Cómo proteger la piel del sol

Frente a la persistencia de mitos como el del “callo solar”, los especialistas insisten en la importancia de adoptar hábitos de fotoprotección adecuados. Mantener la piel protegida con ropa apropiada, evitar la exposición durante las horas de mayor radiación y aplicar protector solar con el factor de protección correcto son prácticas recomendadas para reducir el riesgo de daño cutáneo.

La Skin Cancer Foundation recalca que la protección debe ser constante, incluso durante actividades cotidianas y en días nublados, ya que la radiación ultravioleta atraviesa las nubes. El mensaje dirigido a la población es directo y respaldado por la experiencia clínica: ningún tipo de bronceado es saludable y toda exposición sin protección suma riesgo.

Proteger la piel va más allá de no excederse con el sol en verano sino cuidarla en cualquier estación, lo que incluye sortear de manera responsable los efectos de la luz solar. Cuál es el nuevo protector solar facial de Eucerin ultraligero y para todo tipo de piel.
La Skin Cancer Foundation recordó que la radiación ultravioleta atraviesa las nubes y que el daño solar es acumulativo con el tiempo (Eucerin)

El daño solar se acumula con el tiempo

Uno de los aspectos señalados por los dermatólogos es que el daño causado por la radiación ultravioleta se acumula con el tiempo. Saad dijo: “El daño solar es acumulativo”. La exposición diaria, incluso por periodos breves y sin protección, puede sumar lesiones que a largo plazo incrementan el riesgo de cáncer de piel y envejecimiento cutáneo.

La evidencia científica es concluyente: cualquier cambio en el color de la piel después de la exposición al sol, ya sea bronceado o quemadura, es señal de lesión, no de adaptación ni de salud. El enfoque profesional, respaldado por la voz del Dr. Saad, desmonta por completo el mito viral del “callo solar” y deja en claro que la única vía segura es la protección constante frente a la radiación solar.

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