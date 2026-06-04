El video que dejó al descubierto la gran cicatriz de Valverde tras su pelea con Tchouameni

Las imágenes se dieron a conocer en medio de la presencia del Pajarito en la selección de Uruguay para afrontar el Mundial

Federico Valverde fue filmado por su peluquero durante un corte de pelo y el video, que se viralizó en redes sociales, dejó al descubierto una gran cicatriz en su cabeza, secuela del traumatismo craneoencefálico producido en los primeros días de mayo en el vestuario del Real Madrid tras el violento altercado con su compañero Aurélien Tchouameni. Las imágenes circularon en el momento más inoportuno para el uruguayo: a siete días del inicio del Mundial 2026, con el Pajarito ya concentrado en Uruguay y el europeo convocado por Francia, los dos seleccionados que podrían cruzarse en las instancias finales del torneo.

El video reavivó la polémica que el propio Tchouameni intentó cerrar en Clairefontaine, búnker de Les Bleus, cuando negó ante la prensa haber golpeado a su compañero: “He oído hablar de peleas, como que yo habría dado golpes, lo cual no es en absoluto el caso”, declaró el mediocampista de 26 años. Sus palabras contrastan con los relatos publicados por la prensa española al momento del incidente, que describieron un puñetazo del francés, un resbalón del capitán uruguayo y un golpe contra la mesa central del vestuario que lo dejó aturdido y derivó en una visita de urgencia al hospital.

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Todo se originó en la previa al clásico contra Barcelona válido por la fecha 35. Durante una sesión de entrenamiento del Real Madrid en el predio de Valdebebas, Valverde y Tchouameni protagonizaron un cruce verbal de alta tensión. La chispa inicial fue una entrada dura del uruguayo en un ejercicio de fútbol reducido, que generó un tenso momento con insultos. Los compañeros separaron a ambos jugadores.

Según el diario Sport, al día siguiente los dos volvieron a verse las caras en el vestuario. Valverde llegó a la práctica acusando a Tchouameni de haber filtrado a la prensa la discusión del día anterior. Una vez en el vestuario, se generó la herida de Valverde, quien realizó una visita de urgencia al hospital y recibió un diagnóstico de traumatismo craneoencefálico, con entre 10 y 14 días de baja y la pérdida de los tres partidos que restaban de temporada. Los dos recibieron una multa económica del Real Madrid de 500.000 euros.

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El Real Madrid decidió una multa económica a Valverde y Tchouameni de 500.000 euros

El periodista Mario Cortegana, de The Athletic, aportó un dato que situó el incidente como el punto final de una tensión acumulada durante meses: “Al que le pegaron fue a él. Me parece sorprendente y significativo del año que lleva Valverde. Una que me contaron es que Valverde cuando le ponen en el mismo equipo le dice a Tchouaméni: ‘Tienes suerte de que nos haya tocado juntos’. Es una constante durante todos los entrenamientos que acaban desembocando en eso.”

Todo ocurrió en el tramo final de una temporada en blanco para el Real Madrid. El club quedó eliminado de la Champions League en cuartos de final ante el Bayern Múnich, cayó 3-2 ante el Albacete (Segunda División) en los octavos de la Copa del Rey, y el 11 de mayo el FC Barcelona lo venció 2-0 en el Camp Nou y se coronó campeón de Liga.

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La versión de Valverde: “En ningún momento mi compañero me golpeó”

Horas después del incidente, el volante de 27 años publicó un comunicado en sus redes sociales en el que negó una agresión física directa. “En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho”, escribió. A continuación, buscó contextualizar su estado de ánimo: “Siento que mi enfado con la situación, mi frustración de ver que alguno de nosotros estamos llegando con las últimas fuerzas al final de temporada rompiéndonos el alma, me haya alcanzado hasta llegar al límite de discutir con un compañero.”

Explicó que se golpeó la cabeza “accidentalmente contra una mesa, haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolaria al hospital”. El comunicado también incluyó un dardo hacia quien filtró la primera discusión: “En un vestuario normal, estas cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos sin que salga a la luz. Evidentemente, ‘acá’ hay alguien detrás que corre demasiado rápido con el cuento.”

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La respuesta de Tchouameni: “Inaceptable” y defensa ante los rumores

En consonancia, Tchouameni publicó su propio comunicado en redes sociales. A diferencia de Valverde, no mencionó al uruguayo en ningún momento del texto, pero aceptó la sanción del club. “Lo que ocurrió esta semana en el entrenamiento es inaceptable”, escribió. Añadió que los futbolistas deben dar ejemplo “a los jóvenes, ya sea en el fútbol o en la escuela”, y que “la frustración no puede justificarlo todo”, reconociendo que estos episodios “no son dignos del Real Madrid”.