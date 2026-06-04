Entre vuelos, abrazos y sorpresas, Elina y Eduardo Costantini celebraron su amor: “¡2587 días juntos!

Elina y Eduardo Costantini compartieron el gran amor que sienten y, además, celebraron el cumpleaños de la modelo (Instagram)

Elina y Eduardo Costantini construyeron una historia de pareja en la que el amor, la complicidad y los proyectos en común conviven con una intimidad reservada y lejos de los excesos mediáticos. Desde aquella boda celebrada el 22 de febrero de 2020, ambos supieron darle forma a una dinámica singular, marcada por gestos cotidianos y momentos públicos elegidos con cuidado. En las últimas horas, el cumpleaños número 36 de Elina sirvió de excusa perfecta para abrir nuevamente las puertas de su mundo y compartir, a través de las redes, un mensaje de gratitud y felicidad que rápidamente se llenó de reacciones.

El posteo, publicado en conjunto por la pareja, sintetiza el espíritu de la relación. “¡Qué feliz somos! ¡Y más enamorados cada día más!”, escribieron junto a una imagen en la que se los ve sonrientes y abrazados, en una postal que transmite cercanía y complicidad. En el mismo mensaje, sumaron una frase que resume el recorrido: “¡2587 DÍAS juntos! ¡Wowwww! ¡Como pasó el tiempo! Y reconocimos almas gemelas, ¡lo que buscamos toda la vida!”. Y agregaron: “El amor de nuestras vidas”.

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El texto continúa con un guiño a las sorpresas organizadas por Eduardo para agasajar a Elina este miércoles, cuando caía su natalicio. “¡No se imaginan todo lo que sorprendió mi marido @eduardocostantini ayer! ¡Vuelos, sorpresas en el aire, sorpresas en tierra, y esta cena romántica que canonizó más nuestro amor! ¡Se vienen sorpresas muy lindas! ¡Quisiera contarlas pero todavía no puedo, falta muy poco!! Muchas gracias amor de mi vida, mi compañero, mi amor, mi amante, mi todo!”, compartieron, acompañando el mensaje con el hashtag #PorSiempreyParaSiempreVosyYo.

Elina y Eduardo Costantini posan sonrientes y abrazados, celebrando 2587 días de su unión y el profundo amor que los conecta

La reacción en redes no tardó en llegar. Los comentarios se llenaron de mensajes de cariño y saludos para Elina por su cumpleaños, con palabras que celebran el presente de la pareja y la armonía familiar. Entre los mensajes destacados, María Belén Ludueña escribió: “¡Feliz cumple Eli! ¡Merecido ese cumple y ese gran amor!”. Hubo quienes se enfocaron en el vínculo: “¡Se los ve a pleno!”, “Qué linda pareja”, “Bendiciones y a la espera de esa gran noticia”, “Besito y disfruten del gran amor”, “¡Feliz cumpleaños! Hermosa familia. Dios y el universo los bendiga por siempre”.

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Elina y Eduardo ya habían celebrado momentos importantes en los últimos meses. En mayo, la pareja festejó su séptimo aniversario de matrimonio con un mensaje que resalta la profundidad y el espíritu que caracteriza a su historia. En esa ocasión, Elina eligió palabras cuidadas para transmitir no solo el amor que la une a su esposo, sino también el sentido de trascendencia y la espiritualidad que impregna el recorrido familiar, en especial junto a su hija, Kahlo. “Construimos juntos una familia única… creada desde el amor, sin ataduras, sin límites”, escribió, remarcando la libertad y autenticidad que han guiado cada paso.

En mayo pasado, Elina y Eduardo celebraron su séptimo aniversario de matrimonio (Instagram)

Ese sentido de pertenencia y libertad se refleja en cada decisión que comparten. Para la modelo, el amor se vive como una elección cotidiana, sin fronteras ni restricciones, y esa convicción se percibe en la manera en que transitan su presente. La pareja combina rutinas, viajes, celebraciones y proyectos que trascienden lo material para convertirse en experiencias compartidas, donde el respeto por los tiempos y el espacio individual es tan importante como los gestos públicos de amor.

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La intimidad que los rodea no les impide mostrar algunos de los momentos más felices, como la reciente celebración de cumpleaños de Elina, donde los gestos, las palabras y las sorpresas preparadas por Eduardo se convirtieron en el centro de la escena. Mientras tanto, los seguidores de ambos permanecen atentos a los anuncios sobre las “sorpresas muy lindas” que, según anticiparon, llegarán en breve.

Así, Elina y Eduardo Costantini renuevan el pacto de mostrarse juntos y enamorados, eligiendo cuándo y cómo abrir las puertas de su vida privada. Entre vuelos, cenas románticas y mensajes llenos de gratitud, la pareja reafirma su propio modo de ser familia: uno donde el amor, la libertad y la complicidad son los verdaderos protagonistas.

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