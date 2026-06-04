Sociedad

Insólito hecho en Bahía Blanca: un taxista frenó en una esquina por un semáforo en rojo y le explotó el auto

El hombre fue trasladado al Hospital Interzonal Dr. José Penna con heridas leves y una crisis nerviosa, pero fuera de peligro. Estudian si hubo una falla en el sistema de GNC del coche

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Un taxista de 47 años frenó en un semáforo en rojo en Bahía Blanca y su auto explotó en la esquina de Brandsen y avenida Napostá

Un conductor de 47 años frenó en un semáforo en rojo en la esquina de Brandsen y la Avenida Napostá, en la ciudad de Bahía Blanca, cuando de repente su vehículo explotó y quedó envuelto en llamas. El hecho ocurrió minutos antes de las 4:30 de la madrugada del miércoles y fue registrado por una cámara de seguridad instalada en la cuadra.

Las imágenes captadas muestran el momento en que el conductor, identificado como Oscar Elvio P., detuvo el taxi al cambiar la luz del semáforo. Segundos después, se produjo un fogonazo en la zona del baúl. El hombre descendió del vehículo de inmediato y se sacudió la ropa para eliminar cualquier rastro de fuego.

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Las circunstancias en que se produjo el incidente fueron determinantes para evitar daños mayores: la calle estaba desolada a esa hora, no había otros vehículos en las inmediaciones ni peatones en la calzada, y la explosión se desencadenó con el auto detenido.

Imagen nocturna borrosa de un vehículo en llamas en una calle urbana. El taxi está envuelto en fuego brillante y humo denso en el centro de la imagen
La cámara de seguridad registró que el incendio del taxi comenzó con un fogonazo en la zona del baúl segundos después de la detención del vehículo

La causa del siniestro habría sido una falla en el sistema de Gas Natural Comprimido (GNC) instalado en el coche. El tubo pudo haber presentado una pérdida y la acumulación de gases en el habitáculo provocó la detonación, de acuerdo con la información de medios locales. Las causas del hecho permanecen bajo investigación.

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Tras bajar del taxi, el hombre se alejó unos metros del vehículo en llamas. Un motociclista que circulaba por el lugar se detuvo para asistirlo y realizó el llamado al número de emergencias. Minutos después llegaron al lugar personal del Comando de Patrullas de Bahía Blanca, una dotación de bomberos, agentes de Defensa Civil y personal de salud.

El taxista fue trasladado al Hospital Interzonal Dr. José Penna con heridas leves y una crisis nerviosa. Allí recibió las curaciones correspondientes y la contención necesaria. Según detallaron, el conductor salió ileso de las llamas, aunque el vehículo quedó con daños que deberá reparar para poder retomar su actividad laboral.

Vista nocturna de un taxi blanco en llamas o con humo espeso en una intersección de Bahía Blanca, con el conductor de pie cerca y alejándose
La principal hipótesis sobre el incendio del taxi apunta a una falla en el sistema de GNC, aunque las causas del siniestro siguen bajo investigación

Un jubilado se descompensó y chocó a seis autos en el centro de Bahía Blanca

Un conductor de 81 años fue trasladado en código rojo al Hospital Municipal tras sufrir un paro cardíaco al volante que desencadenó un choque en cadena con ocho vehículos en la primera cuadra de la calle Alvarado, en el centro de Bahía Blanca. El episodio ocurrió días atrás.

El hombre, identificado como Juan José Straguzzi, conducía un Peugeot 3008 cuando se descompensó y perdió el control del rodado, de acuerdo con lo difundido por La Brújula 24.

El impacto alcanzó a siete autos más: un Toyota Corolla, un Renault Clio, un Fiat Cronos, un Jeep, un Ford Fiesta, un Honda HR y un Renault Fluence, todos estacionados en la zona. Uno de ellos terminó volcado por la fuerza del golpe, según reportó La Nueva.

El estado de Straguzzi era grave a su llegada al centro asistencial. “El hombre llegó a la guardia del Municipal en paro, le hicieron masajes cardíacos durante el trayecto y ya en el área de emergencias lo ‘sacaron’ y lo intubaron y le colocaron con respirador, para luego ser derivado a terapia intensiva”, detalló un vocero del hospital en declaraciones recogidas por La Nueva. El paciente permanece internado en el área de cuidados intensivos.

Un jubilado de 81 años sufrió un paro cardíaco al volante en el centro de Bahía Blanca y chocó contra ocho vehículos en la calle Alvarado

A pesar de la violencia del siniestro, producido en pleno centro y en hora de alta circulación, no hubo otros heridos. Las imágenes de cámaras privadas registraron el momento en que una mujer, a punto de cruzar la calle, frenó su paso a tiempo, lo que evitó un saldo mayor de víctimas.

En el lugar actuaron efectivos de las fuerzas de seguridad, personal de tránsito y una ambulancia del servicio de emergencias. Las tareas de asistencia y remoción de los vehículos afectados derivaron en cortes de tránsito en distintos puntos del área.

El Municipio informó una interrupción total en las intersecciones de Yrigoyen con Alvarado y con Soler, mientras que en Lamadrid y Alsina, y en Mitre y Sarmiento los cortes fueron intermitentes para no interrumpir del todo la circulación, según La Brújula 24. Las causas precisas de la descompensación del conductor aún no fueron aclaradas de manera oficial.

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