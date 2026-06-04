Cantidades récord de sargazo llegan a las costas del Caribe, Florida y México, generando preocupación entre residentes y turistas

El sargazo alcanzó en 2026 una cantidad récord en el Caribe, el Golfo de México y el Atlántico, con impacto sobre el turismo, la pesca y las comunidades costeras. (Captura de video)

Una cantidad récord de sargazo ha cubierto en las últimas semanas extensas zonas del Caribe, el Golfo de México y el Atlántico, afectando la actividad turística, la pesca y la vida en comunidades costeras de Florida, México, Cuba y varias islas caribeñas, según la Universidad del Sur de Florida (USF) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA). El fenómeno, registrado desde abril y con auge en mayo y junio de 2026, se atribuye a la expansión de la Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico, una formación de algas pardas que recorre miles de kilómetros desde las costas de África hasta América.

El Laboratorio de Oceanografía Óptica de la USF informó que la biomasa de sargazo medida por satélite superó en los últimos meses todos los registros históricos desde que existen monitoreos sistemáticos. La NOAA, en colaboración con la USF, monitorea diariamente el avance de estas macroalgas y advierte sobre su impacto ambiental, económico y sanitario, a partir de la liberación de gases y contaminantes cuando se acumulan y descomponen en las playas.

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Este proceso de arribazón masiva no es nuevo, pero sí ha mostrado un incremento sostenido desde 2011. Científicos y autoridades han documentado cómo el fenómeno se ha intensificado en la última década, vinculado a cambios en la temperatura del mar, las corrientes oceánicas y el aporte de nutrientes provenientes de grandes ríos sudamericanos. Los arribos masivos han conducido a la implementación de programas de emergencia, monitoreo y limpieza en México, Estados Unidos, Brasil y las islas del Caribe.

¿Por qué hay tanto sargazo en el Caribe, el Golfo de México y el Atlántico en 2026?

El récord de sargazo registrado en 2026 se explica por una combinación de factores ambientales. Según la Universidad del Sur de Florida (USF), el aumento de la temperatura superficial del mar, el exceso de nutrientes vertidos por el río Amazonas y el régimen de vientos y corrientes oceánicas han favorecido el crecimiento acelerado del sargazo en el Atlántico tropical. El boletín de la USF señala que “la cantidad de sargazo en abril y mayo de 2026 superó todos los registros anteriores”, lo que pone en alerta a las autoridades de la región.

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Según la NOAA, el fenómeno responde a una mayor disponibilidad de nutrientes en el océano y a condiciones oceanográficas favorables, como las surgencias y la intensificación de las corrientes. La agencia destaca que la proliferación del sargazo está asociada al cambio climático y a la actividad humana en las cuencas fluviales, que incrementa la descarga de fertilizantes y materia orgánica al mar.

La Universidad del Sur de Florida y la NOAA atribuyen la expansión del sargazo a la temperatura del mar, los nutrientes del Amazonas y las corrientes oceánicas. (Opy Morales)

¿Qué es el sargazo y cómo afecta a las playas?

El sargazo es una macroalga parda del género Sargassum que flota libremente en el océano y se acumula en grandes masas conocidas como “cinturones” o “alfombras”. Estas formaciones pueden alcanzar decenas de kilómetros de longitud. La NOAA describe al sargazo como parte esencial del ecosistema marino, ya que sirve de refugio y alimento para peces, crustáceos, tortugas y aves marinas. Sin embargo, cuando llega en grandes cantidades a las costas, puede alterar el equilibrio natural y dificultar el acceso y uso recreativo de las playas.

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Según la Florida Department of Health, el sargazo en descomposición libera sulfuro de hidrógeno, un gas irritante que produce olor a huevo podrido y puede afectar la salud de residentes y turistas, sobre todo en personas con asma o enfermedades respiratorias. Además, estudios recientes advierten que estas macroalgas pueden concentrar metales pesados y microplásticos, lo que representa un riesgo adicional.

¿Cuál es la magnitud del fenómeno en 2026 y cuántas toneladas se han registrado?

De acuerdo con el sistema Sargassum Watch de la USF, el volumen de sargazo flotando en el Atlántico y el Caribe alcanzó las 40 millones de toneladas métricas en mayo de 2026, cifra que supera ampliamente el récord de 2025. El monitoreo satelital muestra que aproximadamente el 4% de la superficie oceánica está cubierta actualmente por mantos de sargazo, porcentaje nunca antes registrado en la región.

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En México, la Secretaría de Marina (SEMAR) reportó la recolección de más de 91.000 toneladas de sargazo en las costas de Quintana Roo durante 2025, mientras que en 2026 los arribos han iniciado antes y con mayor intensidad. De acuerdo con las proyecciones de la USF, la temporada de verano podría establecer un nuevo máximo anual.

La Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico se extiende desde África hasta América y concentra una biomasa que superó todos los registros históricos medidos por satélite. (X/@SEMAR_mx)

¿Qué regiones están más afectadas por el sargazo en 2026?

Las áreas más afectadas en 2026 son la costa este de Florida, la península de Yucatán y diversas islas del Caribe, como Jamaica, República Dominicana, Barbados y Guadalupe. En el caso de México, la Red de Monitoreo de Sargazo de Quintana Roo declaró alerta roja en 28 de las 100 playas monitoreadas durante mayo de 2025, tendencia que se mantiene este año según reportes locales. En Florida, los condados de Miami-Dade, Monroe y Broward han desplegado operativos de limpieza y advertencias para turistas y residentes.

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Los reportes de la NOAA y la USF indican que la “Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico” se extiende desde el oeste de África hasta el golfo de México, cruzando el mar de los Sargazos. Esta masa de algas cubre zonas recreativas, marinas y puertos, afectando tanto a economías locales dependientes del turismo como a la pesca artesanal y deportiva.

¿Qué problemas causa el sargazo para la economía y el turismo?

La acumulación masiva de sargazo en las playas afecta actividades turísticas y pesqueras. Hoteles, restaurantes y operadores turísticos registran cancelaciones y reducción de visitantes en zonas costeras de alto valor económico. Según la SEMAR, el costo de la limpieza y recolección del sargazo supera los 150 millones de pesos anuales en México, a lo que se suman gastos en equipos, transporte y disposición final.

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En Florida, los municipios dedican recursos adicionales al retiro diario de sargazo y a la atención de visitantes afectados por los olores y el aspecto de las playas. Las autoridades reconocen que los impactos económicos pueden prolongarse durante toda la temporada alta si las condiciones persisten.

El sargazo es una macroalga del género Sargassum que cumple una función en el ecosistema marino, pero en arribazones masivos altera las playas y su uso recreativo. (Foto: Opy Morales)

¿Qué medidas han tomado los gobiernos y las autoridades ambientales?

Los gobiernos de Estados Unidos, México y los países del Caribe han implementado programas de monitoreo satelital, recolección y manejo del sargazo. La USF y la NOAA emiten reportes semanales y mapas interactivos para anticipar los arribazones y coordinar la respuesta. En México, la SEMAR despliega embarcaciones sargaceras y brigadas de limpieza en colaboración con municipios y empresas privadas.

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Las autoridades sanitarias recomiendan evitar el contacto directo con el sargazo en descomposición y mantener a niños y animales alejados de las acumulaciones. La Florida Department of Health advierte que el gas sulfuro de hidrógeno puede causar irritaciones y molestias respiratorias, por lo que recomienda cerrar ventanas y limitar la exposición en áreas afectadas.

¿Qué alternativas y soluciones se discuten para el manejo del sargazo?

Expertos y autoridades exploran alternativas para el aprovechamiento del sargazo, como la producción de biocombustibles, fertilizantes, materiales de construcción y productos industriales. Sin embargo, la NOAA y la USF advierten que el procesamiento debe realizarse bajo estrictos controles para evitar riesgos por metales pesados y contaminantes presentes en las macroalgas.

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La cooperación internacional y el intercambio de información entre países de la región son clave para anticipar los arribos y optimizar los recursos destinados al monitoreo y la limpieza. El desarrollo de tecnologías para la detección temprana y la recolección en altamar se perfila como una de las estrategias más prometedoras.

¿Qué se espera para el resto de 2026 y cuáles son las perspectivas?

La USF y la NOAA proyectan que el verano de 2026 podría consolidarse como el periodo de mayor acumulación de sargazo desde el inicio de los registros satelitales. El monitoreo en tiempo real permite anticipar nuevos arribos y ajustar las estrategias de manejo. Las autoridades destacan que la situación requiere vigilancia continua, inversiones en limpieza y un enfoque regional coordinado.

El fenómeno del sargazo seguirá presente en los próximos meses y años, con impactos en la salud pública, la economía y los ecosistemas costeros. El monitoreo, la prevención y la cooperación entre países resultan esenciales para reducir los efectos negativos y adaptarse a una situación que ya es parte de la realidad ambiental del Atlántico y el Caribe.