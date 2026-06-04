El Salvador

Racha de accidentes viales cobró la vida de una persona y dejó ocho lesionados en El Salvador

El territorio salvadoreño experimenta un incremento del 25% en la cifra de fallecidos en accidentes viales a nivel nacional, según datos del Observatorio de Seguridad Vial hasta el 3 de junio

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Los accidentes de tránsito en El Salvador dejaron una persona fallecida y al menos ocho lesionados durante las primeras horas de este jueves. (Foto cortesía)
Los accidentes de tránsito en El Salvador dejaron una persona fallecida y al menos ocho lesionados durante las primeras horas de este jueves. (Foto cortesía)

Durante las primeras horas de este jueves, una serie de accidentes de tránsito en diferentes puntos del territorio salvadoreño. Socorristas y elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) respondieron a múltiples emergencias viales que dejaron el saldo de una persona fallecida y al menos ocho lesionados.

Los incidentes se reportaron tanto en accesos principales a la capital como en otras zonas del país.

El primer accidente mortal ocurrió sobre el bulevar de Los Próceres, en el sentido que conduce al monumento Hermano Bienvenido a Casa, en San Salvador.

Según la información preliminar, una persona perdió la vida tras ser atropellada por una motocicleta. Tras el impacto, el conductor de la motocicleta colisionó contra una pasarela ubicada en la zona. El percance generó un intenso congestionamiento vial y movilizó a los equipos de emergencia, quienes confirmaron el fallecimiento en el lugar.

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Un motociclista resultó lesionado en el kilómetro 47 ½ de la carretera troncal del Norte, en el sector del puente Colima, en Chalatenango. (Foto cortesía)
Un motociclista resultó lesionado en el kilómetro 47 ½ de la carretera troncal del Norte, en el sector del puente Colima, en Chalatenango. (Foto cortesía)

En un hecho separado, un motociclista resultó lesionado en el kilómetro 47 ½ de la carretera troncal del Norte, en el sector del puente Colima, El Coyolito de Chalatenango.

Elementos de Cruz Verde Tejutla atendieron al motociclista, quien presentaba múltiples lesiones en su cuerpo. Tras ser estabilizado por los socorristas, fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Las autoridades no revelaron la identidad de la víctima.

El promedio diario de accidentes relacionados con motociclistas en El Salvador alcanza los 16 casos, una cifra que refleja un aumento del 33% en comparación con el año anterior.

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Otro accidente de tránsito en San Salvador dejó seis lesionados cuando un vehículo particular chocó de frente contra un camión en el kilómetro 57. (Foto cortesía )
Otro accidente de tránsito en San Salvador dejó seis lesionados cuando un vehículo particular chocó de frente contra un camión en el kilómetro 57. (Foto cortesía )

De forma paralela, en otro punto de San Salvador, socorristas de Cruz Verde reportaron un accidente de tránsito sobre el kilómetro 57. En una curva pronunciada, un vehículo particular chocó de frente contra un camión, dejando al menos seis personas lesionadas. Cinco de las víctimas fueron estabilizadas en el lugar antes de ser trasladadas a un centro asistencial. Una sexta persona permaneció en la zona para realizar trámites con la aseguradora del automotor.

Cada caso fue atendido por equipos de emergencia de manera inmediata. El saldo de la jornada evidencia la alta incidencia de percances viales y la vulnerabilidad en las principales vías del país.

Más de 600 fallecidos en los primeros meses del año

Las muertes por accidentes de tránsito han mantenido una tendencia al alza durante los primeros meses de 2026. Entre el 1 de enero y el 3 de junio de 2026 se registraron 631 fallecidos, frente a los 505 reportados en el mismo periodo de 2025.

Esta cifra representa un incremento del 25% en la cantidad de víctimas mortales en las carreteras salvadoreñas, lo que equivale a 126 fallecimientos adicionales respecto al año pasado.

El accidente de motocicleta en San Salvador se suma al preocupante aumento de siniestros viales en El Salvador durante 2026. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
El accidente de motocicleta en San Salvador se suma al preocupante aumento de siniestros viales en El Salvador durante 2026. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

En ese mismo lapso, el número de siniestros viales pasó de 8,740 en 2025 a 9,945 en 2026. El total de personas lesionadas también aumentó: 6,759 resultaron heridas en 2026, comparado con 5,492 un año antes, según los datos publicados por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI), entidad encargada de recopilar y analizar la información estadística sobre siniestros de tránsito en El Salvador.

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